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నిరుద్యోగులకు TGPSC గుడ్న్యూస్ - "సీడ్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫీసర్" పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్!
-సీడ్ అండ్ ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ ఆథారిటీలో ఉన్న ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు సిద్ధమైన తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ - జులై 7 నుంచి అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!
Published : July 3, 2026 at 10:39 AM IST
TGPSC Seed Certification Officer Recruitment 2026: నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. సీడ్ అండ్ ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ ఆథారిటీలో ఉన్న పోస్టులు భర్తీ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలోనే ఖాళీగా ఉన్న సీడ్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫీసర్ పోస్టులను ఫిల్ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ మేరకు అర్హత కలిగిన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను టీజీపీఎస్సీ ఆహ్వానిస్తోంది. మరి ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? జీతం ఎంత? అనే మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు: సీడ్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫీసర్(స్టేట్ లెవల్ కేడర్)
ఖాళీలు: 19 పోస్టులు
విద్యార్హతలు: జులై 02, 2026 నాటికి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ (ICAR) గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి అగ్రికల్చర్ డిగ్రీతో పాటు సీడ్ టెక్నాలజీ / ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ / అగ్రానమీ / ప్లాంట్ ఫిజియాలజీలో ఎంఎస్సీ (అగ్రికల్చర్) పీజీలో ఉత్తీర్ణత ఉండాలి.
వయోపరిమితి: ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థుల వయసు జులై 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 44 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అంటే జులై 2, 1982 నుంచి జులై 1, 2008 మధ్యలో జన్మించిన వారు అర్హులు.ఇక ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ఎస్టీ/ బీసీ/ ఈడబ్ల్యూఎస్లకు 5, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు 10 ఏళ్లు, తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గరిష్టంగా 5 సంవత్సరాల సడలింపు ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం: ముందుగా అప్లై చేసిన అభ్యర్థులకు ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. రాత పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. ఇక కటాఫ్ మార్కులు చూస్తే ఓసీ, స్పోర్ట్స్పర్సన్స్, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు 40 శాతం, బీసీలు 35 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగ అభ్యర్థులు 30 శాతం తగ్గకుండా చూసుకోవాలి.
జీతం: ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.51,320 నుంచి రూ.1,27,310 చొప్పున జీతం చెల్లిస్తారు.
రాత పరీక్ష విధానం:
- ఈ పరీక్షను రెండు పేపర్లుగా నిర్వహిస్తారు. పేపర్-1లో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ నుంచి 150 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు చొప్పున 150 మార్కులు ఉంటాయి. సమయం కూడా 150 నిమిషాలు.
- ఇక పేపర్ 2ను పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత సబ్జెక్ట్ (పీజీ స్థాయి) నుంచి 150 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు చొప్పున 150 మార్కులు ఉంటాయి. సమయం కూడా 150 నిమిషాలు. మొత్తం రెండు పేపర్లు కలిపి 300 మార్కులకు పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
పరీక్షా కేంద్రాలు: హైదరాబాద్(HMDA పరిధి కూడా), కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్, నిజామాబాద్.
దరఖాస్తు ఫీజు: ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునేవారు అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు చెల్లించాలి. ఈ క్రమంలో ఓసీ / బీసీ అభ్యర్థులు రూ.1,000, ఎస్సీ/ఎస్టీ/ దివ్యాంగులకు రూ.500 పే చేయాలి. ఇక పరీక్ష ఫీజు రూ.80 చెల్లించాలి. అయితే నిరుద్యోగులకు పరీక్ష ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఉంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పరీక్ష ఫీజు తప్పనిసరిగా చెల్లించాలి.
దరఖాస్తు విధానం:
- ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలనుకున్న అభ్యర్థులు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (OTR) పూర్తి చేయాలి (ఇప్పటికీ ఓటీఆర్ చేయనివారు). మీరు ఇది వరకే ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తే టీజీపీఎస్సీ ఐడీ ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి.
- లాగిన్ అయిన తర్వాత సదరు నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేసి అప్లై చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ చేస్తే సరి.
ముఖ్య తేదీలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం: జులై 7, 2026.
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 12, 2026 సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు.
- పరీక్ష: అక్టోబర్ 2026
- నోటిఫికేషన్ లింక్
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