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తెలంగాణలో AEE ఉద్యోగాలు - నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - రూ.లక్షపైనే జీతం!
- రోడ్లు, భవనాల శాఖలో ఎలక్ట్రికల్ విభాగంలో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - జూన్ 8 నుంచి అప్లికేషన్లు ప్రారంభం - అక్టోబర్లో రాత పరీక్ష!
Published : June 4, 2026 at 10:09 AM IST
TGPSC AEE Electrical Recruitment 2026: నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. రోడ్లు, భవనాల శాఖలో ఎలక్ట్రికల్ విభాగంలో ఖాళీగా ఉన్న అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అర్హత గల అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హులు ఎవరు? జీతం ఎంత? పరీక్ష విధానం ఎలా? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - ఆర్ అండ్ బీ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ (ఎలక్ట్రికల్)
ఖాళీలు - 49
విద్యార్హతలు: జూన్ 2, 2026 నాటికి పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అది కాదంటే యూజీసీలో టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ లేదంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ (A.M.I.E.) అసోసియేట్ మెంబర్గా ఉండాలి.
వయసు : జులై 1, 2026 తేదీ నాటికి 18 నుంచి 44 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. అంటే జులై 2,1982 నుంచి జులై 1, 2008 మధ్యలో ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్లు, తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 5, మాజీ సైనికులకు 3 సంవత్సరాలు, ఎన్సీసీ వారికి 3 ఏళ్లు నిబంధనల మేరకు సడలింపు ఉంటుంది.
వేతనం : పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.54,220 నుంచి రూ.1,33,630 వరకు ఇస్తారు.
ఎంపిక ప్రక్రియ: ఈ పోస్టులకు రాత పరీక్ష (CBRT లేదా OMR విధానం) ద్వారా మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.
పరీక్ష విధానం: ఏఈఈ పోస్టులకు నిర్వహించే రాత పరీక్షలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. రెండు పేపర్లను 450 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. పేపర్-I లో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్కు సంబంధించి 150 ప్రశ్నలు, పేపర్-IIలో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ - 150 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మొదటి పేపర్లో 150 ప్రశ్నలకు 150 మార్కులు, రెండో పేపర్లో 150 ప్రశ్నలకు 300 మార్కులు ఉంటాయి.
సిలబస్: పేపర్-I కోసం జనరల్ స్టడీస్, పేపర్-II కోసం డిగ్రీ స్థాయి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ సిలబస్ను ప్రిపేర్ అవ్వాలి.
ఎగ్జామ్ సెంటర్స్: హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్, నిజామాబాద్.
అప్లికేషన్ ఫీజు: ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసేందుకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఓసీ అండ్ బీసీ అభ్యర్థులకు రూ. 1000, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూఎస్ రూ.500 చెల్లించాలి. ఇక 120 రూపాయలను పరీక్ష ఫీజు కింద చెల్లించాలి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు కాకుండా నిరుద్యోగులందరికీ పరీక్ష రుసుము నుంచి మినహాయింపు ఉంది.
దరఖాస్తు విధానం:
- మొదటిసారి అప్లై చేసే అభ్యర్థులు ముందుగా TGPSC అధికార వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఇప్పటికే ఓటీఆర్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే టీజీపీఎస్సీ ఐడీ, డేట్ ఆఫ్ బర్త్తో లాగిన్ అవ్వాలి.
- లాగిన్ అనంతరం మీరు అప్లై చేయాలనుకున్న పోస్ట్పై క్లిక్ చేసి వివరాలు ఎంటర్ చేసి అప్లికేషన్ ఫీజు, ఎగ్జామ్ ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ చేయాలి. చివరకు అప్లికేషన్ను ప్రింట్ తీసి సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
ముఖ్య తేదీలు :
- అప్లికేషన్ ప్రారంభ తేదీ: జూన్ 8, 2026.
- లాస్ట్ డేట్ : జులై 15, 2026 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు.
- ఎగ్జామ్ డేట్: అక్టోబర్ 2026.
- హాల్టికెట్ను పరీక్ష తేదీకి వారం రోజుల ముందే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
- నోటిఫికేషన్ లింక్
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