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తెలంగాణలో AEE ఉద్యోగాలు - నోటిఫికేషన్ రిలీజ్​ - రూ.లక్షపైనే జీతం!

- రోడ్లు, భవనాల శాఖలో ఎలక్ట్రికల్​ విభాగంలో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ - జూన్​ 8 నుంచి అప్లికేషన్లు ప్రారంభం - అక్టోబర్​లో రాత పరీక్ష!

TGPSC AEE Electrical Recruitment 2026
TGPSC AEE Electrical Recruitment 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 10:09 AM IST

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TGPSC AEE Electrical Recruitment 2026: నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్​ గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. రోడ్లు, భవనాల శాఖలో ఎలక్ట్రికల్​ విభాగంలో ఖాళీగా ఉన్న అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్​ సిగ్నల్​ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అర్హత గల అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హులు ఎవరు? జీతం ఎంత? పరీక్ష విధానం ఎలా? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - ఆర్​ అండ్​ బీ డిపార్ట్​మెంట్​లో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ (ఎలక్ట్రికల్)

ఖాళీలు - 49

విద్యార్హతలు: జూన్​ 2, 2026 నాటికి పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్‌లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అది కాదంటే యూజీసీలో టెక్నికల్​ ఎడ్యుకేషన్​ లేదంటే ఇన్‌స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ (A.M.I.E.) అసోసియేట్ మెంబర్‌గా ఉండాలి.

వయసు : జులై 1, 2026 తేదీ నాటికి 18 నుంచి 44 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. అంటే జులై 2,1982 నుంచి జులై 1, 2008 మధ్యలో ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్లు, తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 5, మాజీ సైనికులకు 3 సంవత్సరాలు, ఎన్​సీసీ వారికి 3 ఏళ్లు నిబంధనల మేరకు సడలింపు ఉంటుంది.

వేతనం : పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.54,220 నుంచి రూ.1,33,630 వరకు ఇస్తారు.

ఎంపిక ప్రక్రియ: ఈ పోస్టులకు రాత పరీక్ష (CBRT లేదా OMR విధానం) ద్వారా మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.

పరీక్ష విధానం: ఏఈఈ పోస్టులకు నిర్వహించే రాత పరీక్షలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. రెండు పేపర్లను 450 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. పేపర్-I లో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్​కు సంబంధించి 150 ప్రశ్నలు, పేపర్-IIలో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ - 150 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మొదటి పేపర్​లో 150 ప్రశ్నలకు 150 మార్కులు, రెండో పేపర్​లో 150 ప్రశ్నలకు 300 మార్కులు ఉంటాయి.

సిలబస్: పేపర్-I కోసం జనరల్ స్టడీస్, పేపర్-II కోసం డిగ్రీ స్థాయి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ సిలబస్‌ను ప్రిపేర్​ అవ్వాలి.

ఎగ్జామ్​ సెంటర్స్​: హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్, నిజామాబాద్.

అప్లికేషన్​ ఫీజు: ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసేందుకు ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్​ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఓసీ అండ్​ బీసీ అభ్యర్థులకు రూ. 1000, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూఎస్​ రూ.500 చెల్లించాలి. ఇక 120 రూపాయలను పరీక్ష ఫీజు కింద చెల్లించాలి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు కాకుండా నిరుద్యోగులందరికీ పరీక్ష రుసుము నుంచి మినహాయింపు ఉంది.

దరఖాస్తు విధానం:

  • మొదటిసారి అప్లై చేసే అభ్యర్థులు ముందుగా TGPSC అధికార వెబ్‌సైట్ ఓపెన్​ చేసి వన్​ టైమ్​ రిజిస్ట్రేషన్​ కంప్లీట్​ చేయాలి. ఇప్పటికే ఓటీఆర్​ కంప్లీట్​ చేసి ఉంటే టీజీపీఎస్సీ ఐడీ, డేట్​ ఆఫ్​ బర్త్​తో లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • లాగిన్​ అనంతరం మీరు అప్లై చేయాలనుకున్న పోస్ట్​పై క్లిక్​ చేసి వివరాలు ఎంటర్​ చేసి అప్లికేషన్​ ఫీజు, ఎగ్జామ్​ ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్​ చేయాలి. చివరకు అప్లికేషన్​ను ప్రింట్​ తీసి సేవ్​ చేసి పెట్టుకోవాలి.

ముఖ్య తేదీలు :

  • అప్లికేషన్​ ప్రారంభ తేదీ: జూన్​ 8, 2026.
  • లాస్ట్​ డేట్​ : జులై 15, 2026 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు.
  • ఎగ్జామ్​ డేట్​: అక్టోబర్ 2026.
  • హాల్​టికెట్​ను పరీక్ష తేదీకి వారం రోజుల ముందే డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​

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TAGGED:

AEE JOBS IN TELANGANA
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