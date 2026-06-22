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DIETలో లెక్చరర్, సీనియర్ లెక్చరర్ ఖాళీలు - రాత పరీక్ష ద్వారా ఎంపిక - జీతం రూ.50వేల పైనే!
-నిరుద్యోగులకు టీజీపీఎస్సీ గుడ్న్యూస్ - డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ (DIET)లో పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్!
Published : June 22, 2026 at 11:38 AM IST
TGPSC Recruitment for Lecturer and Senior Lecturer in DIET: మీకు టీచింగ్ అంటే ఇష్టమా? అది కూడా గవర్నమెంట్ లెక్చరర్స్గా రాణించాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లోని డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ (DIET)లో పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ ప్రకటన ద్వారా సీనియర్ లెక్చరర్లు, లెక్చరర్ల పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఇందుకోసం అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి ఎవరు అర్హులు? జీతం ఎంత? ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? సహా మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పోస్టుల పేర్లు: సీనియర్ లెక్చరర్లు, లెక్చరర్లు
మొత్తం ఖాళీలు: 86
- సీనియర్ లెక్చరర్, DIET - 23 పోస్టులు
- లెక్చరర్ (సర్వీస్ ట్రైనింగ్/DRU తదితర విభాగాలు) - 16 పోస్టులు
- లెక్చరర్- ఎడ్యుకేషన్ -2
- లెక్చరర్-ఎడ్యుకేషన్ (ఉర్దూ మీడియం) - 4
- లెక్చరర్ (ఇంగ్లిష్) - 3
- లెక్చరర్ (తెలుగు) -8
- లెక్చరర్ (ఉర్దూ)- 1
- లెక్చరర్ (మ్యాథ్స్) - 3
- లెక్చరర్ (మ్యాథ్స్), ఉర్దూ మీడియం - 2
- లెక్చరర్ (సైన్స్) - 3
- లెక్చరర్ (సైన్స్) ఉర్దూ మీడియం - 2
- లెక్చరర్ (సోషల్ స్టడీస్) -3
- లెక్చరర్(సోషల్) ఉర్దూ మీడియం - 2
- లెక్చరర్(ఫిలాసఫీ) - 1
- లెక్చరర్ (సైకాలజీ) - 3 పోస్టులు
- లెక్చరర్ (ప్లానింగ్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్) - 2
- లెక్చరర్ (ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్) -3
- లెక్చరర్ (ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ) -2
- లెక్చరర్ (ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్) - 3
విద్యార్హతలు:
- సీనియర్ లెక్చరర్ డైట్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంఈడీలలో సంబంధిత సబ్జెక్టులో కనీసం 55% మార్కులు ఉండాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు కనీస మార్కులు 50 శాతం ఉండాలి.
- లెక్చరర్ పోస్టులకు కూడా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి పీజీతో పాటు ఎంఈడీ అర్హత అవసరం. సంబంధిత సబ్జెక్టులో కనీసం 55 శాతం మార్కులు ఉండాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు కనీస మార్కులు 50 శాతం వచ్చి ఉండాలి. ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ పోస్ట్ మినహా, మిగిలిన అన్ని లెక్చరర్ పోస్టులకు M.Ed. డిగ్రీ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అయితే ఏ పోస్టులకు అప్లై చేసేవారు అయినా సరే జూన్ 18, 2026 నాటికి పాసై ఉండాలి.
- ఎవరైనా ఓపెన్ యూనివర్సిటీ లేదా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా డిగ్రీలు పొంది ఉంటే, ఆయా డిగ్రీలకు యూజీసీ/ AICTE / డీఈబీ గుర్తింపు కచ్చితంగా ఉండాలి.
వయోపరిమితి: సీనియర్ లెక్చరర్, లెక్చరర్ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థుల వయసు జులై 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 44 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. తెలంగాణ ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 5, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్ల వయోసడలింపు ఉంటుంది.
జీతం: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఆకర్షణీయమైన జీతం లభిస్తుంది. అంటే సీనియర్ లెక్చరర్ రూ.58,850 - రూ.1,37,050, లెక్చరర్ పోస్టులకు రూ.54,220- రూ.1,33,630.
ఎంపిక విధానం: అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ కేవలం రాత పరీక్షలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగానే జరుగుతుంది. రాత పరీక్షలో వచ్చిన మార్కులు, అభ్యర్థులు ఎంచుకున్న వెబ్ ఆప్షన్స్, రిజర్వేషన్ రూల్స్ ఆధారంగా మెరిట్ లిస్ట్ తయారు చేస్తారు. ఈ లిస్ట్లో ఉన్నవారికి సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది. సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ తర్వాత, మెడికల్ ఫిట్నెస్ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. చివరగా అన్ని టెస్ట్లు పాసైన వారి జాబితా రిలీజ్ చేస్తారు.
పరీక్ష విధానం:
- రాత పరీక్ష ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది. ఈ పరీక్షను రెండు పేపర్లుగా నిర్వహిస్తారు. మొదటి పేపర్లో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ అబిలిటీస్కు సంబంధించిన 150 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు చొప్పున 150 మార్కులు. పేపర్ 1 పరీక్షకు వ్యవధి 150 నిమిషాలు.
- పేపర్ 2లో పార్ట్ ఏ, బీ రెండూ ఉంటాయి. ఈ రెండూ పార్ట్స్లో సంబంధిత సబ్జెక్ట్ నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పార్ట్ ఏ లో 75 ప్రశ్నలు 150 మార్కులు, పార్ట్ బీలో 75 ప్రశ్నలు, 150 మార్కులు. మొత్తంగా రెండు పేపర్లు కలిపి 450 మార్కులకు పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
దరఖాస్తు ఫీజు: ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు రెండు రకాల ఫీజులు చెల్లించాలి.
- అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు: ఓసీ, ఓబీసీలకు రూ.1000, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీలకు రూ.500గా ఉంది.
- ఇక పరీక్ష ఫీజు అందరికీ రూ.120. అయితే నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు పరీక్ష ఫీజు మినహాయింపు ఉంటుంది. అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లించాలి.
పరీక్ష కేంద్రాలు: ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన రాత పరీక్షను తెలంగాణ వ్యాప్తంగా హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్, నిజామాబాద్లోని పలు కేంద్రాల్లో నిర్వహించనున్నారు.
దరఖాస్తు విధానం: తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఓటీఆర్ పూర్తి చేసి అనంతరం అప్లై చేసుకోవాలి.
ముఖ్య తేదీలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం: జూన్ 24, 2026
- చివరి తేదీ: జులై 29, 2026 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు.
- పరీక్ష తేదీ : నవంబర్ 2026
- నోటిఫికేషన్ లింక్
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