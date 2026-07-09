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"అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్" ఉద్యోగాలు - నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన TGPSC!
-రాష్ట్ర టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఖాళీల భర్తీకి టీజీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తుల స్వీకరణ!
Published : July 9, 2026 at 1:26 PM IST
TGPSC Latest Recruitment 2026: నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్ర టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఖాళీల భర్తీకి టీజీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను కోరుతోంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలని వెల్లడించింది. మరి ఖాళీలు ఎన్ని? ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? జీతం ఎంత? ఎంపిక ప్రక్రియ? సహా పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్
ఖాళీలు - 10 పోస్టులు
అర్హతలు: జులై 6, 2026 నాటికి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బీఆర్క్/ బీఈ/బీటెక్ (సివిల్) లేదా బీ.ప్లానింగ్/ బీటెక్ (ప్లానింగ్) లేదా ఎం.ఏ లేదా ఎం.ఎస్సీ(జాగ్రఫీ)/ ఎంఎస్సీ (జియోఇన్ఫర్మేటిక్స్), పీజీడీఎం ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. ఓపెన్ యూనివర్సిటీ/దూరవిద్య ద్వారా పొందిన డిగ్రీలు తప్పనిసరిగా యూజీసీ/ ఏఐసీటీఈ/ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యూరో ద్వారా గుర్తింపు పొంది ఉండాలి.
వయసు: జులై 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 44 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉన్న వారు అర్హులు. అంటే 1982, జులై 7 నుంచి జులై 1, 2008 మధ్య జన్మించి ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ ఎస్టీ/బీసీ/ ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్లు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సర్వీస్ కాలపరిమితి ఆధారంగా గరిష్ఠంగా 5 ఏళ్లు, మాజీ సైనికోద్యోగులు/ ఎన్సీసీ ఇన్స్ట్రక్టర్లకు 3 ఏళ్ల వరకు వయోసడలింపు ఉంటుంది.
జీతం: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.58,850 నుంచి రూ.1,37,050 వరకు చెల్లిస్తారు.
ఎంపిక విధానం: అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తిగా రాత పరీక్షలో సాధించిన మార్కుల మెరిట్ ఆధారంగా జరుగుతుంది. ఈ పరీక్షను ఓఎంఆర్ ఆధారిత ఆఫ్లైన్ విధానంలో లేదా కంప్యూటర్ ఆధారిత రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ (CBRT) విధానంలో నిర్వహిస్తారు.
రాత పరీక్ష:
- ఈ పరీక్షను పేపర్-I, పేపర్-II రెండూ విభాగాలుగా నిర్వహిస్తారు. పేపర్ 1ను 150 ప్రశ్నలకు కండక్ట్ చేస్తారు. ఇందులో ప్రతీ ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు చొప్పున 150 మార్కులు. వ్యవధి 150 నిమిషాలు. ఇందులో జనరల్ స్టడీస్, జనరల్ అబిలిటీస్ నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి.
- పేపర్ 2ను 150 ప్రశ్నలకు నిర్వహిస్తారు. ప్రతీ ప్రశ్నకు 2 మార్కుల చొప్పున 300 మార్కులు. వ్యవధి 150 నిమిషాలు. ఇందులో సబ్జెక్ట్ సంబంధిత ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇక ఈ రెండూ పేపర్లను కలిపి 450 మార్కులకు కండక్ట్ చేస్తారు.
దరఖాస్తు ఫీజు: ఓసీ/బీసీ అభ్యర్థులు రూ.1000, ఎస్సీ/ఎస్టీ/పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులు రూ.500 అప్లికేషన్ ఫీజుగా చెల్లించాలి. పరీక్షా ఫీజు రూ.120.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ:
- ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
- ముందుగా తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి OTR పూర్తి చేయాలి (ఇప్పటికీ ఓటీఆర్ చేయనివారు). మీరు ఇది వరకే ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తే టీజీపీఎస్సీ ఐడీ ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి.
- లాగిన్ అయ్యాక సదరు నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేసి అప్లై చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ చేస్తే సరి.
ముఖ్య తేదీలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభం: జులై 10, 2026.
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 17, 2026.
- పరీక్ష నిర్వహణ: అక్టోబరు 2026.
- నోటిఫికేషన్ లింక్
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