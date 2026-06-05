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తెలంగాణ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులో ఖాళీలు - జూన్ 10 నుంచి అప్లికేషన్లు స్టార్ట్!
- తెలంగాణ కాలుష్య నియంత్రణ మండలిలో అసిస్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజినీర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - సెప్టెంబర్లో రాత పరీక్ష!
Published : June 5, 2026 at 10:13 AM IST
TGPSC Assistant Environmental Engineer: బీటెక్ పూర్తి చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తోన్న వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. తెలంగాణ కాలుష్య నియంత్రణ మండలిలో పలు పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు రంగం చేసింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మరి, ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అర్హతలు ఏంటి? పరీక్ష ఎప్పుడు? వంటి మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు: పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్లో అసిస్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజినీర్
ఖాళీలు : 19
విద్యార్హతలు: ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు సివిల్ / మెకానికల్ / కెమికల్ / బయో-టెక్నాలజీ / మైనింగ్ / ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజినీరింగ్లో గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. లేదంటే ఏఎంఐఈ (ఇండియా) సివిల్ పరీక్షలో పాసై ఉండాలి. అదీ కాదంటే ఏదైనా బ్రాంచ్లో బీటెక్/బీఈ చేసి, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజినీరింగ్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉత్తీర్ణతని కలిగి ఉండాలి.
వయోపరిమితి: 2026 జులై 1 నాటికి 18 నుంచి 44 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉండాలి. ఈ లెక్కన జులై 2, 1982 నుంచి జులై 1, 2008 మధ్యలో జన్మించి ఉండాలి. ఇక రూల్స్ ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్లు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 5, మాజీ సైనికులు, ఎన్సీసీ వారికి 3 సంవత్సరాల వయోపరిమితి సడలింపు ఉంటుంది.
వేతనం: ఈ పోస్టులకు సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులను నెలకు రూ.54,220 - రూ.1,33,630 చెల్లిస్తారు.
ఎంపిక ప్రక్రియ: ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ పరీక్ష (ఆన్లైన్/ఓఎమ్ఆర్ విధానం) ద్వారా జరుగుతుంది. ఈ పరీక్షల్లో కాండిడేట్స్ సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఓపెన్ కేటగిరీ వారికి 40శాతం, బీసీలకు 35శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీహెచ్ అభ్యర్థులకు కనీసం 30 శాతం మార్కులు వస్తే అర్హులుగా ప్రకటిస్తారు. మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారం డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్షలు చేసి సెలెక్ట్ చేస్తారు.
పరీక్ష విధానం: ఈ పరీక్షను రెండు పేపర్లుగా డివైడ్ చేస్తారు. పేపర్ 1లో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్కు సంబంధించి 150 ప్రశ్నలు (150 మార్కులు) ఉంటాయి. ఇంజినీరింగ్ నుంచి 150 ప్రశ్నలు(300 మార్కులు) అడుగుతారు. పేపర్ 1 అండ్ 2 కలిపి మొత్తం 450 మార్కులకు ఉంటుంది. ఒక్కో పేపర్కు రెండున్నర గంటల సమయం ఉంటుంది.
పరీక్ష ఫీజు: పోస్టులకు అప్లై చేసి అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు చెల్లించాలి. ఇది ఓసీ, బీసీ అభ్యర్థులు రూ. 1000, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులు రూ.500 పే చేయాలి. ఇక పరీక్ష ఫీజు అందరికీ రూ.120. అయితే నిరుద్యోగులకు పరీక్ష ఫీజు మినహాయింపు ఉంటుంది.
పరీక్షా కేంద్రాలు: హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్, నిజామాబాద్.
దరఖాస్తు విధానం:
- ఈ పోస్టులకు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
- అందుకోసం ముందుగా తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- మీరు మొదటిసారి అప్లై చేస్తున్నట్లు వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓటీఆర్ పూర్తి చేసి, ఐడీని పొందాలి.
- ఆ తర్వాత టీజీపీఎస్సీ ఐడీ, పుట్టిన తేదీతోత లాగిన్ అయ్యి వివరాలు ఒకసారి వెరిఫై చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ చేయాలి.
- చివరగా దరఖాస్తును డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
ముఖ్య తేదీలు :
- దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ: జూన్ 10, 2026
- దరఖాస్తు చివరి తేదీ: జులై 17, 2026(సాయంత్రం 5 గంటలు)
- పరీక్ష తేదీ: సెప్టెంబర్ 2026.
- నోటిఫికేషన్ లింక్
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