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తెలంగాణ పొల్యూషన్ కంట్రోల్​ బోర్డు​లో ఖాళీలు - జూన్​ 10 నుంచి అప్లికేషన్లు స్టార్ట్​!​

- తెలంగాణ కాలుష్య నియంత్రణ మండలిలో అసిస్టెంట్ ఎన్విరాన్​మెంటల్​ ఇంజినీర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ​ - సెప్టెంబర్​లో రాత పరీక్ష!

TGPSC Assistant Environmental Engineer
TGPSC Assistant Environmental Engineer (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 10:13 AM IST

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TGPSC Assistant Environmental Engineer: బీటెక్​ పూర్తి చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తోన్న వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. తెలంగాణ కాలుష్య నియంత్రణ మండలిలో పలు పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు రంగం చేసింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్​ నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. మరి, ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అర్హతలు ఏంటి? పరీక్ష ఎప్పుడు? వంటి మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు: పొల్యూషన్​ కంట్రోల్​ బోర్డ్​లో అసిస్టెంట్​ ఎన్విరాన్​మెంటల్​ ఇంజినీర్​

ఖాళీలు : 19

విద్యార్హతలు: ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు సివిల్ / మెకానికల్ / కెమికల్ / బయో-టెక్నాలజీ / మైనింగ్ / ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజినీరింగ్‌లో గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. లేదంటే ఏఎంఐఈ (ఇండియా) సివిల్ పరీక్షలో పాసై ఉండాలి. అదీ కాదంటే ఏదైనా బ్రాంచ్‌లో బీటెక్/బీఈ చేసి, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజినీరింగ్‌లో పోస్ట్​ గ్రాడ్యుయేషన్​ ఉత్తీర్ణతని కలిగి ఉండాలి.

వయోపరిమితి: 2026 జులై 1 నాటికి 18 నుంచి 44 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉండాలి. ఈ లెక్కన జులై 2, 1982 నుంచి జులై 1, 2008 మధ్యలో జన్మించి ఉండాలి. ఇక రూల్స్​ ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్లు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 5, మాజీ సైనికులు, ఎన్​సీసీ వారికి 3 సంవత్సరాల వయోపరిమితి సడలింపు ఉంటుంది.

వేతనం: ఈ పోస్టులకు సెలెక్ట్​ అయిన అభ్యర్థులను నెలకు రూ.54,220 - రూ.1,33,630 చెల్లిస్తారు.

ఎంపిక ప్రక్రియ: ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ పరీక్ష (ఆన్​లైన్​/ఓఎమ్​ఆర్​ విధానం) ద్వారా జరుగుతుంది. ఈ పరీక్షల్లో కాండిడేట్స్​ సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఓపెన్ కేటగిరీ వారికి 40శాతం, బీసీలకు 35శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీహెచ్‌ అభ్యర్థులకు కనీసం 30 శాతం మార్కులు వస్తే అర్హులుగా ప్రకటిస్తారు. మెరిట్​ లిస్ట్ ప్రకారం డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్​, వైద్య పరీక్షలు చేసి సెలెక్ట్​ చేస్తారు.

పరీక్ష విధానం: ఈ పరీక్షను రెండు పేపర్లుగా డివైడ్​ చేస్తారు. పేపర్​ 1లో జనరల్ స్టడీస్ అండ్​ జనరల్ ఎబిలిటీస్​కు సంబంధించి 150 ప్రశ్నలు (150 మార్కులు) ఉంటాయి. ఇంజినీరింగ్​ నుంచి 150 ప్రశ్నలు(300 మార్కులు) అడుగుతారు. పేపర్​ 1 అండ్​ 2 కలిపి మొత్తం 450 మార్కులకు ఉంటుంది. ఒక్కో పేపర్​కు రెండున్నర గంటల సమయం ఉంటుంది.

పరీక్ష ఫీజు: పోస్టులకు అప్లై చేసి అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​ అప్లికేషన్​ ప్రాసెసింగ్​ ఫీజు చెల్లించాలి. ఇది ఓసీ, బీసీ అభ్యర్థులు రూ. 1000, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులు రూ.500 పే చేయాలి. ఇక పరీక్ష ఫీజు అందరికీ రూ.120. అయితే నిరుద్యోగులకు పరీక్ష ఫీజు మినహాయింపు ఉంటుంది.

పరీక్షా కేంద్రాలు: హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్, నిజామాబాద్.

దరఖాస్తు విధానం:

  • ఈ పోస్టులకు అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
  • అందుకోసం ముందుగా తెలంగాణ పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • మీరు మొదటిసారి అప్లై చేస్తున్నట్లు వన్​ టైమ్​ రిజిస్ట్రేషన్​ ఓటీఆర్​ పూర్తి చేసి, ఐడీని పొందాలి.
  • ఆ తర్వాత టీజీపీఎస్సీ ఐడీ, పుట్టిన తేదీతోత లాగిన్ అయ్యి వివరాలు ఒకసారి వెరిఫై చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్​ చేయాలి.
  • చివరగా దరఖాస్తును డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.

ముఖ్య తేదీలు :

  • దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ: జూన్​ 10, 2026
  • దరఖాస్తు చివరి తేదీ: జులై 17, 2026(సాయంత్రం 5 గంటలు)
  • పరీక్ష తేదీ: సెప్టెంబర్‌ 2026.
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​

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ASSISTANT ENVIRONMENTAL ENGINEER

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