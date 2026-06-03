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TGPSC నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - 222 ఏఈఈ (సివిల్) ఖాళీలు - ఆకర్షణీయమైన జీతం!
- రోడ్లు, భవనాల శాఖలో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన టీజీపీఎస్సీ - జూన్ 6 నుంచి అప్లికేషన్లు ప్రారంభం - అక్టోబర్లో రాత పరీక్ష!
Published : June 3, 2026 at 1:47 PM IST
TGPSC AEE Civil Notification 2026: నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పలు పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే ఉత్తీర్ణత కలిగిన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హులు ఎవరు? ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? ముఖ్యమైన తేదీలు ఏంటి? జీతం ఎంత? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు: రోడ్లు, భవనాల శాఖలో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ (సివిల్)
ఖాళీలు: 222 (మల్టీజోన్-1లో 112, మల్టీజోన్-2లో 110)
- మల్టీజోన్ 1లో కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, కరీంనగర్, సిరిసిల్ల రాజన్న, సిద్దిపేట, మెదక్, కామారెడ్డి, కొత్తగూడెం భద్రాద్రి, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, హనుమకొండ(వరంగల్ అర్బన్), వరంగల్(వరంగల్ రూరల్) ఉన్నాయి.
- మల్టీజోన్ 2లో సూర్యాపేట, నల్లగొండ, యాదాద్రి, జనగాం, మేడ్చల్, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మహబూబ్నగర్, నారాయణ్పేట్, జోగులాంబ గద్వాల్, వనపర్తి, నాగర్ కర్నూల్ ఉన్నాయి.
విద్యార్హతలు: జూన్ 2, 2026 నాటికి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి సివిల్ ఇంజినీరింగ్లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. లేదంటే అసోసియేట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీర్స్(AMIE) అర్హత కలిగి ఉండాలి.
వయోపరిమితి: జులై 1 2026 నాటికి 18 నుంచి 44 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండాలి. అంటే జులై 2, 1982 నుంచి జులై 1, 2008 మధ్యలో జన్మించి ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్, దివ్యాంగులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
జీతభత్యాలు: నెలకు రూ.54,220 -రూ.1,33,630
ఎంపిక విధానం: రాత పరీక్ష, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షల ఆధారంగా పోస్టులకు సెలెక్ట్ చేస్తారు.
పరీక్ష విధానం: మొత్తం 450 మార్కులకు ఉంటుంది. జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ 150 మార్కులు, సివిల్ ఇంజినీరింగ్కు సంబంధించి 300 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. రాత పరీక్షలో మెరిట్ సాధించిన వారిని సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్కు పిలుస్తారు.
దరఖాస్తు ఫీజు: ఓసీ, బీసీ అభ్యర్థులకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు రూ.1,000గా ఉంది. అదే ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు రూ.500 చెల్లించాలి. ఇక ఎగ్జామ్ ఫీజు రూ.120గా ఉంది. అయితే నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు పరీక్ష ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు.
దరఖాస్తు విధానం :
- ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
- ముందుగా అర్హులైన అభ్యర్థులు టీజీపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి వన్టైం రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఇప్పటికే పూర్తి చేసిన వారు అవసరం లేదు.
- అనంతరం టీజీపీఎస్సీ ఐడీ, పుట్టినతేదీ వివరాల ద్వారా లాగిన్ అయి సదరు పోస్టులకు అవసరమైన అప్లికేషన్ ఫారమ్ నింపాలి.
- పరీక్ష కేంద్రాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. చివరగా ఫీజు చెల్లించి, ఓసారి వివరాలు అన్ని చెక్ చేసుకున్నాక సబ్మిట్ చేయాలి. దరఖాస్తును డౌన్లోడ్ చేసుకుని భవిష్యత్ అవసరాల కోసం సేవ్ చేసుకోవాలి.
పరీక్ష కేంద్రాలు: హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్, నిజామాబాద్.
ముఖ్య తేదీలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం: 06-06-2026.
- అప్లికేషన్స్ లాస్ట్ తేదీ: జులై 13, 2026 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు
- పరీక్ష తేదీ (తాత్కాలికంగా): అక్టోబర్ 2026
- నోటిఫికేషన్ లింక్
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