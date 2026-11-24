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'ఎస్ఐ ఎగ్జామ్' రాస్తున్నారా? - ఈ పొరపాట్లు చేస్తే మీ OMR రిజెక్ట్ అవుద్ది జాగ్రత్త!
TG SI Exam : ఎస్ఐ పరీక్ష రాస్తున్న అభ్యర్థులకు TGPRB కీలక సూచనలు - నిమిషం లేట్ అయినా నో ఎంట్రీ!
ఎస్ఐ పరీక్ష సూచనలు (Getty Images)
Published : November 24, 2026 at 5:07 PM IST
SI Exam Instructions : తెలంగాణ పోలీస్ నియామక మండలి(TGPRB) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్నా సబ్-ఇన్స్పెక్టర్(SI) ప్రిలిమినరీ రాత పరీక్షకు కౌంట్డౌన్ స్టార్ట్ అయింది. నవంబర్ 29, ఆదివారం జరగనున్న ఈ ఎగ్జామ్కు సంబంధించిన హాల్టికెట్లు ఇప్పటికే విడుదల అయ్యాయి. పరీక్ష సమయం సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఎస్ఐ పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు ప్రశాంతంగా, ఎలాంటి తడబాటు లేకుండా ఎగ్జామ్ రాయాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అని సూచించారు టీజీపీఆర్బీ ఛైర్మన్ వి.వి. శ్రీనివాసరావు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- నవంబర్ 29న ఎస్ఐ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ ఉన్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ పోలీస్ నియామక మండలి అభ్యర్థులకు కొన్ని కీలక సూచనలు చేసింది. నవంబర్ 22న ఈ రాత పరీక్షకు సంబంధించిన హాల్టికెట్లు విడుదలయ్యాయి.
- ఎస్ఐ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్కు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు ముందుగా హాల్ టికెట్, ముఖ్య సూచనలు ఒకే A4 పేజీకి ఇరువైపులా ప్రింట్ తీసుకోవాలి. వీలైతే కలర్ ప్రింట్ తీసుకోవడం మంచిది.
- అప్లికేషన్ టైమ్లో అప్లోడ్ చేసిన పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటోను హాల్ టికెట్ మొదటి పేజీ ఎడమ-కింది భాగంలో గమ్తో అతికించాలి. అంతేకానీ, స్టేపుల్ లేదా పిన్లు మాత్రం వాడొద్దని సూచించారు టీజీపీఆర్బీ ఛైర్మన్ వి.వి. శ్రీనివాసరావు.
- ఎగ్జామ్కు ఒక రోజు ముందే సెంటర్ ఎక్కడ ఉందో చూసి పెట్టుకోవడం వల్ల ఆ రోజు హడావుడి తగ్గుతుంది.
నిమిషం లేట్ అయినా నో ఎంట్రీ!
- పరీక్ష రోజున గంట ముందే ఎగ్జామ్ సెంటర్లోకి అనుమతిస్తారు. ఒక్క నిమిషం ఆలస్యమైనా గేటు దగ్గర ఆపేస్తారు కాబట్టి సమయానికి చేరుకోవడం చాలా ముఖ్యమని అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాలి.
- లోపలికి వెళ్లేటప్పుడు హాల్ టికెట్తో పాటు బ్లాక్ లేదా బ్లూ బాల్ పాయింట్ పెన్నులు మాత్రమే తీసుకెళ్లాలి. మొబైల్స్, స్మార్ట్ వాచీలు, ఏఐ గ్లాసెస్, పర్సులు, బ్యాగులు, ఆభరణాలు వంటివి తీసుకురావద్దని సూచించారు బోర్డు ఛైర్మన్ వి.వి. శ్రీనివాసరావు. ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ వద్ద క్లోక్ రూమ్ సదుపాయం కూడా ఉండదు.
- వేలిముద్రలు, ఆధార్ ఫేషియల్ వెరిఫికేషన్ సజావుగా సాగడానికి వేళ్లపై గోరింటాకు, టాటూలు వంటివి లేకుండా చూసుకోవాలి.
- OMR షీట్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దానిపై ఎలాంటి గుర్తులు, చిహ్నాలు, ప్రార్థనలు రాసినా మీ ఓఎంఆర్ మూల్యాంకనం చేయరని గుర్తుంచుకోవాలి. ఎస్ఐ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్లో తప్పు జవాబులకు నెగెటివ్ మార్కులు ఉంటాయి. కాబట్టి, అభ్యర్థులు ఆన్సర్ను బబుల్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
- ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లిష్-తెలుగు, ఇంగ్లిష్-ఉర్దూ భాషల్లో ఉంటుంది. ఒకవేళ అనువాదంలో ఏమైనా తేడా అనిపిస్తే ఇంగ్లిష్ వెర్షనే ఫైనల్గా భావించాలి. ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఓఎంఆర్ షీట్ను ఇన్విజిలేటర్కు ఇచ్చి, నియామక ప్రక్రియ ముగిసే వరకు హాల్ టికెట్ను జాగ్రత్తగా దాచుకోవాలని టీజీపీఆర్బీ ఛైర్మన్ వి.వి. శ్రీనివాసరావు సూచించారు.
28 వరకు హాల్టికెట్లు డౌన్లోడ్ :
- రాష్ట్రంలో నవంబరు 29న నిర్వహించనున్న ప్రిలిమినరీ రాత పరీక్షకు సంబంధించిన హాల్టికెట్లు 22వ తేదీ ఉదయం 8 గంటల నుంచి విడుదల అయ్యాయి. www.tgprb.in వెబ్సైట్ నుంచి 28వ తేదీ అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు హాల్టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు టీజీపీఆర్బీ ఛైర్మన్ వి.వి. శ్రీనివాసరావు.
- ఎవరికైనా సమస్యలు ఎదురైతే support@tslprb.in కు ఈ మెయిల్ లేదా 040-41895151 ఫోన్ నంబరును సంప్రదించాలని తెలిపారు.
- హాల్టికెట్లో పాస్పోర్టు సైజ్ ఫొటో పేస్ట్ చేయాలని, ఇది గతంలో అప్లికేషన్ టైమ్లో ఉపయోగించిన ఫొటోనే అయ్యుండాలని, ఫొటో లేని హాల్టికెట్ ద్వారా పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతించరని ఆయన సూచించారు.