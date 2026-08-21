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తెలంగాణ పోలీస్​ జాబ్స్​కు ఎలా అప్లై చేయాలి? - స్టెప్​ బై స్టెప్​ ప్రాసెస్​ మీ కోసం!

-7437 ఉద్యోగాల భర్తీకి తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీస్ నియామక సంస్థ సిద్ధం - ఆగస్టు 19 నుంచి ప్రారంభమైన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ!

TG Police Online Application Process
TG Police Online Application Process (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2026 at 1:03 PM IST

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TG Police Online Application Process: తెలంగాణ స్టేట్ లెవల్ పోలీస్ రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ (TGPRB) సివిల్‌, ఏఆర్‌, స్పెషల్‌ పోలీసు, జైళ్లు, ఫైర్‌ విభాగాల్లో 7,437 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ పోస్టుల భర్తీకి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అక్టోబరు 09తో రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ ముగియనుంది. మరి విభాగాల వారీగా ఖాళీలు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు స్టెప్​ బై స్టెప్​ తెలుసుకుందాం.

విభాగాల వారీగా 7,437 ఖాళీల వివరాలు..

  • పోలీస్‌ శాఖ: సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ (సివిల్‌) -148, రిజర్వ్‌ సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ (ఏఆర్‌)-14, రిజర్వ్‌ సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ (టీజీఎస్‌పీ) 12, రిజర్వ్‌ సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ (ఎస్‌ఏఆర్‌సీపీఎల్‌) - 3, అసిస్టెంట్‌ సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ (ఎఫ్‌పీబీ) - 23, పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ (సివిల్‌) - 3697, పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ (ఏఆర్‌) - 1052, పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ (ఎస్‌ఏఆర్‌సీపీఎల్‌) 24, పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ (డ్రైవర్‌)- పీటీవో - 20, పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ (మెకానిక్‌) - పీటీవో 7
  • ఫైర్‌ డిజాస్టర్‌ రెస్పాన్స్‌ ఎమర్జెన్సీ అండ్‌ సివిల్‌ డిఫెన్స్‌ విభాగం: స్టేషన్‌ ఫైర్‌ ఆఫీసర్‌ 39, ఫైర్‌ ఫైటర్‌ 751
  • జైళ్ల శాఖ: డిప్యూటీ జైలర్‌ (పురుష)- 14, డిప్యూటీ జైలర్‌ (మహిళ) - 1, వార్డర్‌ (పురుషులు) - 196, వార్డర్‌ (మహిళ) - 12
  • స్పెషల్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఫోర్స్‌ (ఎస్‌పీఎఫ్): సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ - 44, కానిస్టేబుల్‌ 1380

ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి:

1. వెబ్​సైట్​:

  • ముందుగా తెలంగాణ స్టేట్ లెవల్ పోలీస్ రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ అధికారిక వెబ్​సైట్​ https://tgprb.in ఓపెన్​ చేయాలి. హోమ్​ పేజీలో రైట్​ సైడ్​ కాలమ్​లో "Apply Online" బటన్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
  • మొదటిసారి దరఖాస్తు చేసుకుంటుంటే "No, Register" ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి. ఇప్పటికే రిజిస్టర్ అయి ఉంటే "Yes, I have" ఎంచుకొని మీ దగ్గర ఉన్న వివరాలు ఎంటర్​ చేసి లాగిన్​ అవ్వాలి.

2. రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు పూరించడం: రిజిస్ట్రేషన్ పేజీలో అడిగిన వివరాలను నమోదు చేయాలి. అంటే

  • ఎస్‌ఎస్‌సీ హాల్ టికెట్ నంబర్, ఉత్తీర్ణత సాధించిన సంవత్సరం, స్థానికత కమ్యూనిటీ/కులం, లింగం, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ ఎంటర్​ చేయాలి.
  • వివరాలు ఫిల్​ చేశాక "Submit" పై క్లిక్ చేయాలి. సమర్పించే ముందు వివరాలన్నీ సరిగా ఉన్నాయో లేదో సరిచుసుకోవాలి. ఒక్కసారి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మార్పులకు అవకాశం ఉండదు.

3. ఓటీపీ వెరిఫికేషన్, పాస్‌వర్డ్ రీసెట్:

  • ఎంటర్​ చేసిన మొబైల్ నంబర్/ఈమెయిల్ ఐడీకి వచ్చే ఓటీపీని నమోదు చేసి "Verify" పై క్లిక్ చేయాలి.
  • అనంతరం "Proceed to Login" ఎంచుకుని, మీ మొబైల్ నంబర్ (యూజర్ నేమ్), పుట్టిన తేదీ (DDMMYYYY విధానంలో పాస్‌వర్డ్) నమోదు చేసి సైన్ ఇన్ అవ్వాలి. ఫస్ట్​ టైమ్​ లాగిన్ అయినాక కొత్త పాస్‌వర్డ్‌ను సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

4. దరఖాస్తు రుసుము చెల్లింపు:

  • అర్హతను బట్టి అప్లై చేయాలనుకున్న పోస్టులను ఎంచుకోవాలి.
  • అనంతరం Continue to Payపై క్లిక్ చేసి, క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా యూపీఐ ద్వారా ఫీజు చెల్లించాలి.
  • ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ ఫారమ్ పూర్తి చేయడం:
  • పేమెంట్​ పూర్తి అయ్యాక Continue to Application Form పై క్లిక్ చేసి పలు వివరాలను నమోదు చేయాలి. అవేంటంటే..
  • పరీక్ష మాధ్యమం (తెలుగు/ఇంగ్లిష్/ఉర్దూ)
  • తండ్రి పేరు, తల్లి పేరు, ఆధార్ సంఖ్య
  • ఫొటో, సంతకం అప్‌లోడ్ చేయాలి.
  • చిరునామా, 1 నుంచి 7వ తరగతి చదివిన వివరాలు,
  • ఎక్స్-సర్వీస్‌మెన్ / హోమ్ గార్డ్ వివరాలు (వర్తిస్తే)
  • వివరాలన్నీ సరిచూసుకొని Proceed to Next Page క్లిక్ చేయాలి.
  • విద్యార్హతల వివరాలను ఎంచుకొని, డిక్లరేషన్‌పై టిక్ చేసి Submitపై క్లిక్ చేస్తే OTP వస్తుంది. దానిని ఎంటర్ చేసి అప్లికేషన్ సేవ్ చేయాలి.

5. ఆధార్ ఫేస్ అథెంటికేషన్:

  • వివరాలు ఫిల్​ చేసి అప్లికేషన్ సేవ్ చేసిన తర్వాత Verify with Aadhaar Face Authentication పై క్లిక్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మొబైల్‌లో Aadhaar App ద్వారా స్క్రీన్‌పై కనిపించే క్యూఆర్‌ కోడ్‌ను స్కాన్ చేయాలి.
  • యాప్‌లో వివరాలను ఆమోదించి, ఫేస్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయాలి.
  • అథెంటికేషన్ పూర్తైనాక Aadhaar Shared Successfully అని మెసేజ్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత కంప్యూటర్ స్క్రీన్‌పై "Click here" బటన్‌పై క్లిక్ చేసి, ఆధార్ వివరాలు సరిగా ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకొని OKపై క్లిక్ చేయాలి.

6. ప్రింట్ తీసుకోవడం:

ప్రాసెస్ పూర్తైన​ తర్వాత Print బటన్‌పై క్లిక్ చేసి, ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ ఫారమ్​ను పీడీఎఫ్​ రూపంలో డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని ప్రింటౌట్ తీసి భద్రపరుచుకోవాలి.

పోలీస్ పోస్టుల వారీగా దరఖాస్తు ఫీజు వివరాలు:

  • సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ (SI) పోస్టులు: తెలంగాణకు చెందిన ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు: రూ.750 మిగతా అభ్యర్థులదరికీ: రూ.1,500
  • కానిస్టేబుల్ / ఫైర్‌ఫైటర్ / వార్డర్ పోస్టులు: తెలంగాణకు చెందిన ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు: రూ.600 మిగతా అభ్యర్థుల అందరికీ: రూ. 1,200

ముఖ్యమైన తేదీలు:

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TAGGED:

TG POLICE ONLINE APPLICATION
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TG POLICE RECRUITMENT 2026
టీజీ పోలీస్​ జాబ్స్​ అప్లై ప్రాసెస్
TG POLICE ONLINE APPLICATION

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