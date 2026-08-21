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తెలంగాణ పోలీస్ జాబ్స్కు ఎలా అప్లై చేయాలి? - స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మీ కోసం!
-7437 ఉద్యోగాల భర్తీకి తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీస్ నియామక సంస్థ సిద్ధం - ఆగస్టు 19 నుంచి ప్రారంభమైన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ!
Published : August 21, 2026 at 1:03 PM IST
TG Police Online Application Process: తెలంగాణ స్టేట్ లెవల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (TGPRB) సివిల్, ఏఆర్, స్పెషల్ పోలీసు, జైళ్లు, ఫైర్ విభాగాల్లో 7,437 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ పోస్టుల భర్తీకి ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అక్టోబరు 09తో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ముగియనుంది. మరి విభాగాల వారీగా ఖాళీలు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం.
విభాగాల వారీగా 7,437 ఖాళీల వివరాలు..
- పోలీస్ శాఖ: సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (సివిల్) -148, రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఏఆర్)-14, రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (టీజీఎస్పీ) 12, రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఎస్ఏఆర్సీపీఎల్) - 3, అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఎఫ్పీబీ) - 23, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (సివిల్) - 3697, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (ఏఆర్) - 1052, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (ఎస్ఏఆర్సీపీఎల్) 24, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (డ్రైవర్)- పీటీవో - 20, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (మెకానిక్) - పీటీవో 7
- ఫైర్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ సివిల్ డిఫెన్స్ విభాగం: స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్ 39, ఫైర్ ఫైటర్ 751
- జైళ్ల శాఖ: డిప్యూటీ జైలర్ (పురుష)- 14, డిప్యూటీ జైలర్ (మహిళ) - 1, వార్డర్ (పురుషులు) - 196, వార్డర్ (మహిళ) - 12
- స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఎస్పీఎఫ్): సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ - 44, కానిస్టేబుల్ 1380
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి:
1. వెబ్సైట్:
- ముందుగా తెలంగాణ స్టేట్ లెవల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://tgprb.in ఓపెన్ చేయాలి. హోమ్ పేజీలో రైట్ సైడ్ కాలమ్లో "Apply Online" బటన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మొదటిసారి దరఖాస్తు చేసుకుంటుంటే "No, Register" ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. ఇప్పటికే రిజిస్టర్ అయి ఉంటే "Yes, I have" ఎంచుకొని మీ దగ్గర ఉన్న వివరాలు ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
2. రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు పూరించడం: రిజిస్ట్రేషన్ పేజీలో అడిగిన వివరాలను నమోదు చేయాలి. అంటే
- ఎస్ఎస్సీ హాల్ టికెట్ నంబర్, ఉత్తీర్ణత సాధించిన సంవత్సరం, స్థానికత కమ్యూనిటీ/కులం, లింగం, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ ఎంటర్ చేయాలి.
- వివరాలు ఫిల్ చేశాక "Submit" పై క్లిక్ చేయాలి. సమర్పించే ముందు వివరాలన్నీ సరిగా ఉన్నాయో లేదో సరిచుసుకోవాలి. ఒక్కసారి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మార్పులకు అవకాశం ఉండదు.
3. ఓటీపీ వెరిఫికేషన్, పాస్వర్డ్ రీసెట్:
- ఎంటర్ చేసిన మొబైల్ నంబర్/ఈమెయిల్ ఐడీకి వచ్చే ఓటీపీని నమోదు చేసి "Verify" పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం "Proceed to Login" ఎంచుకుని, మీ మొబైల్ నంబర్ (యూజర్ నేమ్), పుట్టిన తేదీ (DDMMYYYY విధానంలో పాస్వర్డ్) నమోదు చేసి సైన్ ఇన్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ టైమ్ లాగిన్ అయినాక కొత్త పాస్వర్డ్ను సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
4. దరఖాస్తు రుసుము చెల్లింపు:
- అర్హతను బట్టి అప్లై చేయాలనుకున్న పోస్టులను ఎంచుకోవాలి.
- అనంతరం Continue to Payపై క్లిక్ చేసి, క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా యూపీఐ ద్వారా ఫీజు చెల్లించాలి.
- ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫారమ్ పూర్తి చేయడం:
- పేమెంట్ పూర్తి అయ్యాక Continue to Application Form పై క్లిక్ చేసి పలు వివరాలను నమోదు చేయాలి. అవేంటంటే..
- పరీక్ష మాధ్యమం (తెలుగు/ఇంగ్లిష్/ఉర్దూ)
- తండ్రి పేరు, తల్లి పేరు, ఆధార్ సంఖ్య
- ఫొటో, సంతకం అప్లోడ్ చేయాలి.
- చిరునామా, 1 నుంచి 7వ తరగతి చదివిన వివరాలు,
- ఎక్స్-సర్వీస్మెన్ / హోమ్ గార్డ్ వివరాలు (వర్తిస్తే)
- వివరాలన్నీ సరిచూసుకొని Proceed to Next Page క్లిక్ చేయాలి.
- విద్యార్హతల వివరాలను ఎంచుకొని, డిక్లరేషన్పై టిక్ చేసి Submitపై క్లిక్ చేస్తే OTP వస్తుంది. దానిని ఎంటర్ చేసి అప్లికేషన్ సేవ్ చేయాలి.
5. ఆధార్ ఫేస్ అథెంటికేషన్:
- వివరాలు ఫిల్ చేసి అప్లికేషన్ సేవ్ చేసిన తర్వాత Verify with Aadhaar Face Authentication పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మొబైల్లో Aadhaar App ద్వారా స్క్రీన్పై కనిపించే క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయాలి.
- యాప్లో వివరాలను ఆమోదించి, ఫేస్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయాలి.
- అథెంటికేషన్ పూర్తైనాక Aadhaar Shared Successfully అని మెసేజ్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత కంప్యూటర్ స్క్రీన్పై "Click here" బటన్పై క్లిక్ చేసి, ఆధార్ వివరాలు సరిగా ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకొని OKపై క్లిక్ చేయాలి.
6. ప్రింట్ తీసుకోవడం:
ప్రాసెస్ పూర్తైన తర్వాత Print బటన్పై క్లిక్ చేసి, ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫారమ్ను పీడీఎఫ్ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రింటౌట్ తీసి భద్రపరుచుకోవాలి.
పోలీస్ పోస్టుల వారీగా దరఖాస్తు ఫీజు వివరాలు:
- సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (SI) పోస్టులు: తెలంగాణకు చెందిన ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు: రూ.750 మిగతా అభ్యర్థులదరికీ: రూ.1,500
- కానిస్టేబుల్ / ఫైర్ఫైటర్ / వార్డర్ పోస్టులు: తెలంగాణకు చెందిన ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు: రూ.600 మిగతా అభ్యర్థుల అందరికీ: రూ. 1,200
ముఖ్యమైన తేదీలు:
- దరఖాస్తులు ప్రారంభం: ఆగస్టు 18, 2026
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్ 9, 2026
- అప్లికేషన్ లింక్
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