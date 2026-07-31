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9వ తరగతి To ఇంటర్​ విద్యార్థులకు సూపర్ న్యూస్ - రూ.12వేల ఉచిత స్కాలర్​షిప్​!

- ఆర్థికంగా వెనుకబడిన, ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను ఆదుకొనేందుకు NMMS స్కీమ్ - ​2026-27 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం

TG NMMS Scheme
TG NMMS Scheme (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 31, 2026 at 5:08 PM IST

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TG NMMS Scheme: "చదవాలనే ఆశ ఉంటుంది. కానీ ఆర్థిక పరిస్థితులు అందుకు సహకరించవు." ఇలాంటి వారి కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్నో రకాల అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి. అందులో నేషనల్‌ మీన్స్‌ కమ్‌ మెరిట్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ ఒకటి. తాజాగా తెలంగాణ స్టేట్‌ డైరెక్టరేట్‌ ఆఫ్‌ గవర్నమెంట్‌ ఎగ్జామినేషన్స్‌ విభాగం NMMS స్కీమ్​ 2026-27 పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన, ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను ఆదుకొనేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. తొమ్మిదో తరగతి నుంచి ఇంటర్​ వరకూ చదివే పేద విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు ఏటా ఉపకార వేతనాన్ని అందిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ సాల్కర్​షిప్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

స్కీమ్​ పేరు: నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్‌షిప్ స్కీమ్ 2026-27

ఆర్థిక ప్రోత్సాహం: ఈ పథకానికి ఎంపికైన స్టూడెంట్స్​కు నెలకు రూ.1000 చొప్పున ఏడాదికి రూ.12వేలను ఉపకార వేతనంగా అందిస్తారు. తొమ్మిది నుంచి ఇంటర్మీడియట్‌ పూర్తి చేసే వరకు మొత్తం నాలుగు సంవత్సరాలపాటు అంటే మొత్తంగా రూ.48వేల స్కాలర్​షిప్​ లభిస్తుంది.

అర్హతలు :

  • 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో ఏడవ తరగతిలో కనీసం 55 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీ అయితే 50 శాతం మార్కులు పొందిన విద్యార్థులు పరీక్ష రాయడానికి అర్హులు. అంటే 2026-27లో 8వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థి (రెగ్యులర్​ స్టూడెంట్​) అయి ఉండాలి. అంటే డిస్టెన్స్​ ఎడ్యుకేషన్​ చదువుతున్న వారు అనర్హులు.
  • ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, స్థానిక సంస్థల పాఠశాలల్లో రెగ్యులర్‌ విధానంలో చదువుతూ ఉండాలి. అయితే గురుకులాలు/రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్​, జవహర్ నవోదయ, కేంద్రీయ విద్యాలయాలు, ప్రైవేట్ అన్‌ఎయిడెడ్ పాఠశాలల విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు అనర్హులు.
  • విద్యార్థి కుటుంబ ఆదాయం సంవత్సరానికి రూ.మూడున్నర లక్షలకు మించి ఉండకూడదు.

ఎంపిక విధానం: రాత పరీక్ష ద్వారా విద్యార్థులను నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్‌షిప్ స్కీమ్​కు సెలెక్ట్​ చేస్తారు.

పరీక్ష విధానం: ఈ పరీక్షను రెండు పేపర్లుగా నిర్వహిస్తారు.

  • పేపర్​ 1 - మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ (MAT): 90 మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మొత్తం 90 మార్కులు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు ఉంటుంది. నెగెటివ్ మార్కింగ్ లేదు. ప్రశ్నకు ఒక నిమిషం చొప్పున 90 ప్రశ్నలకు 90 నిమిషాల వ్యవధి ఉంటుంది.
  • పేపర్​ 2 స్కాలస్టిక్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ (SAT): ఇందులోనూ 90 మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు చొప్పున మొత్తం 90 మార్కులు. 7, 8 తరగతుల స్థాయిలో సోషల్‌, సైన్స్, మ్యాథ్స్‌ నుంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు ఉంటుంది. నెగెటివ్ మార్కింగ్ లేదు. ప్రశ్నకు ఒక నిమిషం చొప్పున 90 ప్రశ్నలకు 90 నిమిషాల వ్యవధి ఉంటుంది.

దరఖాస్తు విధానం:

  • విద్యార్థుల దరఖాస్తులను ఆన్​లైన్​లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్‌ బోర్డు వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా స్కూళ్లు సమర్పించాలి.
  • ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ల ప్రింటవుట్లను, ధ్రువీకరణ పత్రాలను డీఈవోలకు పంపాలి.
  • ప్రతి విద్యార్థికి పరీక్ష ఫీజు రూ.100(ఎస్సీ/ ఎస్టీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు రూ.50) ఎస్‌బీఐ చలానా రూపంలో జతచేయాలి.

ముఖ్యమైన తేదీలు:

  • ప్రధానోపాధ్యాయుల ద్వారా ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్, ఫీజు చెల్లింపుకు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 24, 2026.
  • ప్రింట్ తీసిన అప్లికేషన్లు, నామినల్ రోల్స్, ఫీజు రశీదులను డీఈఓ కార్యాలయంలో సమర్పించడానికి చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్​ 1, 2026.
  • డీఈఓ ఆఫీస్ నుంచి హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆఫీస్‌కు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్​ 7, 2026.

పరీక్ష నిర్వహించే తేదీ: నవంబర్​ 1, 2026 ఆదివారం, ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు.

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