ETV Bharat / education-and-career
పరీక్షలో ఈ హ్యాండ్ రైటింగ్ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు - 20 శాతం మార్కులు అదనంగా సాధించినట్టే!
పది విద్యార్థులు చేతిరాతపై దృష్టి సారిస్తే మేలు - పరీక్షల్లో మార్కులపై ప్రభావం చూపించేది ఆ అక్షరాలే - చక్కని రాతతో కనీసం 20 మార్కులు అదనంగా సాధించే అవకాశం
Published : March 12, 2026 at 1:47 PM IST
Handwriting Tips for Students : పరీక్ష ఏదైనా సరే అందులో విద్యార్థుల భవితవ్యాన్ని నిర్దేశించేది చేతిరాత అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఆ ముత్యాల్లాంటి అక్షరాలు ఆన్సర్ షీట్పై రాస్తే, దాని ఫలితమే పరీక్షలో వచ్చే మంచి మార్కులు. మీరు రాసే జవాబు పత్రంపై కొట్టివేతలు లేకుండా కుదురైన చేతిరాత కనిపిస్తే దాన్ని దిద్దే వ్యక్తి ఒక మంచి అభిప్రాయానికి వస్తారు. దీంతో ఆ చక్కని రాత వల్ల కనీసం 20 మార్కుల వరకు అదనంగా సాధించే అవకాశం ఉంటుందని చేతిరాత నిపుణుడు గుండాల సురేశ్ తెలిపారు.
- రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం జైత్వారం గ్రామానికి చెందిన సురేశ్ కొన్ని ఏళ్లుగా వివిధ భాషల్లో చేతిరాత మెలకువలపై 16కు పైగా బుక్స్ రాశారు. అంతేకాదు ఆయన సివిల్స్, యూపూఎస్సీ అభ్యర్థులకు చేతిరాతపై 13 ఏళ్లుగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. దగ్గరలో పదో తరగతి పరీక్షలు రాబోతున్నాయి. ఈ మేరకు విద్యార్థులకు ఆయన పలు సూచనలు చేశారు.
చక్కని అక్షరాలను ఇలా రాయాలి : పరీక్షలో జవాబు పత్రంపై పెన్నును గట్టిగా పట్టుకోకూడదు. పేపర్పై అక్షరాలు ఒత్తిపట్టి రాయకూడదు. మార్జిన్ కోసం పుటకుపై భాగంలో ఒక అంగుళం, ఎడమవైపు సైతం అర అంగుళం ఖాళీ విడిచిపెట్టి రాయాలి. పరీక్షలో బ్లాక్, బ్లూ కలర్ పెన్నులు మాత్రమే వాడాలి. మిగతావి అసలు వాడకూడదు. మీరు రాసిన ఆన్సర్లో ఏమైన కీలక పదాలుంటే వాటి కింద పెన్సిల్తో చిన్న గీత గీయాలి.
దిద్దేవారికి మంచి అభిప్రాయం కలగాలంటే ఇలా చేయండి : మీరు రాసే జవాబులు సోది లేకుండా సూటిగా రాయాలి. ఎలాంటి వ్యాకరణ తప్పులు లేకుండా చూసుకోవాలి. హ్యాండ్ రైటింగ్ గుండ్రంగా పేపర్ దిద్దే వ్యక్తిని ఆకట్టుకునేలా ఉండాలి.
అధిక మార్కులు ఎలా పొందవచ్చంటే? : జవాబులో కొట్టివేతలు లేకుండా పదాల మధ్య కొద్ది దూరాన్ని అవసరం ఉన్నంతవరకు వదులుతూ రాయాలి. అక్షరాలు, పదాలు, వాక్యాల మధ్య తగినంత దూరం ఉండాలి. ఒక పేజీలో 16 నుంచి 18 వరుసలు మించకూడదు. సమాధానాలు ఆకట్టుకునేలా తేలిక పదాలతో రాయాలి.
విద్యార్థులు చేసే పొరపాట్లు ఇవే : పరీక్ష రాసేటప్పుడు జవాబు పత్రంలో చివరి వరకు రాస్తూ చివరికి వెళ్లగానే అక్కడ సగం పదం రాసి మరో సగాన్ని కింది వరుసలో రాస్తుంటారు. దీంతో దిద్దేవారికి మీరు రాసిన పదం ఏంటో వారికి వెంటనే అర్థం కాదు. సామాన్య శాస్త్రంలో బొమ్మల్ని గిస్తే ఆ చిత్రంలోని భాగాన్ని గుర్తించడంలో ఓ పద్ధతి పాటించాలి. దానిలో స్కెచ్లు, కలర్ పెన్నులు వంటివి ఉపయోగించడం మంచిది కాదు.
అక్షరాలన్నీ ఒకే సైజులో : చాలా మంది విద్యార్థులు అక్షరానికి మరో అక్షరానికి గ్యాప్ ఇవ్వకుండా రాస్తుంటారు. దానిలో ఒకటి పెద్దగాను, మరోటి చిన్నగాను రాస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల సమాధాన పత్రం దిద్దే వారికి ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ నుంచి చివరి అక్షరం వరకు అన్నీ ఒకే సైజులో ఉండే విధంగా చూడాలి. ఆన్సర్స్ చదివేవారికి మధ్యలో ఆటంకం కలగకుండా చూసుకోవాలి.
ఆకర్షణీయంగా హెడ్లైన్స్ : జవాబు పత్రంలో హెడ్లైన్స్, సబ్హెడ్లైన్స్ అలాగే ముఖ్యమైన అంశాలు లాంటివి ఉంటే వాటిపై అండర్లైన్ చేయడం ఉత్తమం. ఇలా చేస్తే మూల్యాంకనం చేసేవారికి సులభంగా గుర్తించేలా ఉంటుంది. ఫలితంగా మీకు అధికమార్కులు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు కిరణజన్య సంయోగక్రియ గురించి రాస్తున్నామనుకోండి. ఆ టాపిక్ గురించిన ముఖ్యాంశాలను అండర్లైన్ చేయాలి. దీనివల్ల మూల్యాంకనం చేసేవారికి సదభిప్రాయం కలుగుతుంది.
మంచి మార్కుల సాధనకు 'చేతిరాతా' ముఖ్యమే! - నిపుణుల సూచనలు సలహాలు ఇవే
మరికొద్ది రోజుల్లోనే పది పరీక్షలు - ఈ విధంగా సిద్ధమైతే మంచి మార్కులు మీ సొంతం!