ETV Bharat / education-and-career
తెలుగును లైట్ తీసుకుంటున్న 'జెన్ జీ'! - మాతృభాషపై పట్టు పెరగాలంటే ఈ 4 కంపల్సరీ
పదో తరగతి తెలుగు ఫలితాల్లో 189 మంది ఫెయిల్ - ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే భవిష్యత్తు ఉంటుందనుకుంటున్న తల్లిదండ్రులు - పిల్లలకు తెలుగు చదవడం, రాయడం రావాలంటే ఇది చేయాల్సిందే!
Published : May 9, 2026 at 2:02 PM IST
Students Fail In Telugu Exams : మాతృభాష అమ్మపాల లాంటిది. ఎంత మురిపెంగ ఉంటుందో, అంతే మధురంగా ఉంటుంది కూడా. ఒకప్పుడు పిల్లలు మాతృభాషలో చదవడం, రాయడం వస్తే చాలు ఏదైనా సాధించగలరని పెద్దలు చెప్పేవారు. కానీ ప్రస్తుత ఆధునికతలో పిల్లలు అమ్మలాంటి మాతృభాషను మర్చిపోతున్నారన్న నిజాన్ని ఎవరూ గుర్తించడం లేదు. ఇప్పుడున్న 'జెన్జీ కిడ్స్' అయితే తెలుగు రాయడం, చదవడం అంటే వారికి 'బ్రహ్మ విద్య' లాంటిది. అలాంటి జనరేషన్ విద్యార్థులు తరగతి గదుల్లో ఎదుర్కొనే తెలుగు తిప్పలు ఎలా ఉన్నాయి? పిల్లలు తెలుగు చదవకపోవడానికి, రాయకపోవడానికి గల కారణాలు, తెలుగులో ఉత్తీర్ణులు ఎందుకు కాలేకపోతున్నారనే నిజానిజాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రాథమిక పాఠశాలలో చిన్న చూపు : మాతృభాషను స్కూల్లో నుంచే చిన్నచూపు చూస్తున్నారు. విద్యార్థులకు తెలుగును నేర్పించడం కోసం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా లాభం ఉండటం లేదు. రకరకాలుగా విద్యాబోధన చేసినా ప్రయోజనం లేకపోగా, చదవడం, రాయడం మాత్రం కూడా అంతంత మాత్రమే ఉంటోంది. ఆరో తరగతి చదువుతున్న స్టూడెంట్ సెకండ్ క్లాస్ చదువుతున్న పిల్లాడి పుస్తకం కూడా చదవలేకపోతున్నారని 'అసర్ నివేదిక 2024' వెల్లడించింది. ఐదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులైతే అక్షరాలు గుర్తించగలిగే వారు 12 శాతం మాత్రమే ఉన్నారట. దీనివల్ల పదో తరగతి లాంటి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లో ఉత్తీర్ణత సాధించలేకపోతున్నారు. సబ్జెక్టులు తప్పారంటే వేరు. మాతృ భాష తెలుగులో ఫెయిల్ అవుతున్నారంటే అంతకన్నా ఘోరం ఇంకోటి ఉండదేమో!
తెలుగులో అనుత్తీర్ణులైన వారు 19 శాతం : ఇటీవల విడుదలైన పదో తరగతి ఫలితాల్లో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో 954 మంది విద్యార్థులు సబ్జెక్టుల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించలేకపోయారు. అందులో 19 శాతం అంటే 189 మంది విద్యార్థులు తెలుగులో అనుత్తీర్ణులైన వారు ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో 2025-26 బ్యాచ్ టెన్త్ విద్యార్థుల్లో ములుగు ప్రథమ స్థానం సాధించింది. అక్కడ ఆంగ్లంలో ఐదుగురు, మ్యాథ్స్లో ముగ్గురు, సైన్స్లో నలుగురు ఫెయిల్ అయితే, 14 మంది విద్యార్థులు మాత్రం తెలుగులో ఉత్తీర్ణత సాధించలేకపోయారు.
తెలుగు రాకపోవడానికి కారణాలు ఇవే : పిల్లల్ని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివిస్తేనే వారికి భవిష్యత్తు ఉంటుందని తల్లిదండ్రులు భావిస్తున్నారు. అందుకని ప్రైవేటు స్కూల్స్లో చదివించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులు చేరడం తగ్గిపోయింది. ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకున్న ప్రభుత్వం మొదట్లో ఆరు నుంచి పదో తరగతి వరకు, ఆ తర్వాత ప్రైమరీ స్కూల్స్లో కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని చెప్పడం ప్రారంభించింది.
తెలుగులో నైపుణ్యాల పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉండటం వల్ల తెలుగు భాషా నైపుణ్యాలు తగ్గిపోతున్నాయి. కొన్నిసార్లు తెలుగే కదా అని లైట్ తీసుకొని, ఎలాగోలా రాద్దాం అని అనుకోవడంతోనే చిన్నచూపు మొదలైందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. తెలుగులో పిల్లలు చేస్తున్న తప్పులు సరిదిద్దుతూ, చెప్పే విధానం తగ్గిందని కొందరు భాషా నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల పదో తరగతి వచ్చే వరకు కూడా తెలుగులో అక్షర దోషాలు లేకుండా సరిగా రాయలేకపోతున్నారని చెబుతున్నారు.
ఇలా చేస్తే పిల్లలకు తెలుగు బాగా నేర్పించవచ్చు : ప్రైమరీ స్కూల్లో ఉన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకు తెలుగులో పూర్తిగా రాయడం, చదవడం వచ్చేలా చేయాలి. పిల్లలు తెలుగు పాఠాలు సరిగ్గా వింటేనే విషయాలను మాటల్లో వ్యక్తీకరించగలుగుతారు. అప్పుడే చదవగలుగుతారు. రాయగలుగుతారు. ఈ నాలుగు విషయాలు సరిగ్గా జరిగితే మాతృభాషకు సంబంధించి అన్నిరకాల నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి. అప్పుడు తెలుగుపై ఎలాంటి భయం ఉండదు. పరీక్షల్లో కూడా ఉత్తీర్ణత సాధిస్తారు.
తెలుగు భాషా కథల పుస్తకాలను చదవడం అలవాటు చేయాలి. టీచర్లు పిల్లలు పుస్తకాలు చదవడం కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక పీరియడ్ కూడా పెట్టాలి. చదివిస్తూ, పుస్తక సమీక్షలను కూడా రాయించాలి. రాసే స్కిల్స్ కూడా చాలా ముఖ్యమైనదనే విషయాన్ని తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలి. ఉపాధ్యాయులు తరగతిలో తప్పుల్లేకుండా తెలుగు పదాలను చదివించాలి. చూచిరాతలను రోజూ రాయించాలి. డిక్టేషన్ లాంటివి కూడా తరచుగా పెడుతుండాలి.
ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ ఫీజు గడువు పెంపు - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
ఇంటర్లో ఫెయిలైన విద్యార్థులకు ప్రత్యేక తరగతులు - వచ్చే నెల 12 వరకు క్లాసులు