సొంత జిల్లాలో రూ.34 వేల జీతంతో జాబ్ - డిగ్రీ పాసైతే చాలు - అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ ఇదే!
- తెలంగాణ స్త్రీ నిధిలో భారీ జాబ్ నోటిఫికేషన్ - ఒక్క పరీక్షతో మంచి వేతనంతో ఉద్యోగం
Published : May 11, 2026 at 3:41 PM IST
Telangana Stree Nidhi Recruitment 2026 : తెలంగాణలోని నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. నెలకు రూ.34 వేల జీతంతో సొంత జిల్లాలోనే పని చేసే అద్భుతమైన అవకాశం. తెలంగాణ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పరిధిలో పనిచేసే "స్త్రీ నిధి క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్" 123 అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో ఫీల్డ్ లెవల్లో పనిచేయడానికి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను కోరుతోంది. మరి, ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన అర్హతలు, వయోపరిమితి, దరఖాస్తు విధానం, ఫీజు, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం, స్వయం సహాయక సంఘాల (SHG) సమాఖ్యలచే ఉమ్మడిగా ప్రోత్సహించిన సంస్థగా "స్త్రీ నిధి క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్" వ్యవహరిస్తుంది. డిగ్రీ అర్హతతో ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 123 అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (ఫీల్డ్ ఆపరేషన్స్) ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ ఖాళీలు వచ్చేసి ఓసీ: 60, ఈడబ్ల్యూఎస్: 03, బీసీ-ఏ: 16, బీసీ-బి: 02, ఓహెచ్: 09, ఎస్సీ (గ్రూప్1): 04, ఎస్సీ(గ్రూప్2): 26, ఎస్టీ: 03గా ఉన్నాయి. మే 9 నుంచి దరఖాస్తు ప్రక్రియ షురూ అయ్యింది.
అర్హతలు :
- ఈ నోటిఫికేషన్కు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థి ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. ఓసీలకు 65%, బీసీలకు 55%, ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులకు 55% మార్కులు వచ్చి ఉండాలి.
- అలాగే, అభ్యర్థులు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వారై ఉండాలి.
- తెలుగు, ఇంగ్లిష్ భాషల్లో మాట్లాడటం, చదవడం, రాయడం వచ్చి ఉండాలి. MS ఆఫీస్ పరిజ్ఞానం తప్పనిసరి.
- ఈ పోస్టులకు సెలెక్ట్ అయిన వారు సొంతంగా బైక్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
- వయస్సు 25 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ నోటిఫికేషన్కు అప్లై చేయడానికి అర్హులు.
- అలాగే, బీసీలకు 3 సంవత్సరాలు, ఎస్సీ/ఎస్టీ/పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులకు ఐదు సంవత్సరాల వయోపరిమితి సడలింపు ఉంటుంది.
శాలరీ :
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైనవారు నెలకు మొత్తం సుమారు రూ.33,960 జీతం అందుకుంటారు. ట్రావెల్ అలవెన్స్, పనితీరు ఆధారిత వేరియబుల్ పే వంటివి కలిసి ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :
- ఆన్లైన్ పరీక్ష ద్వారా అభ్యర్థులను సెలక్షన్ ఉంటుంది. 100 మార్కులకు నిర్వహించే ఈ ఎగ్జామ్ 90 నిమిషాలు(గంటన్నర) ఉంటుంది.
- ఈ పరీక్షలో క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ (25 మార్కులు), రీజనింగ్(25 మార్కులు), ఇంగ్లిష్(25 మార్కులు), బ్యాంకింగ్తో కూడిన జనరల్ అవేర్నెస్(25 మార్కులు) అంశాలపై ప్రశ్నలు వస్తాయి.
- అదేవిధంగా, ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 0.25 మార్కుల కోత (Penalty) ఉంటుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన అభ్యర్థులు స్త్రీ నిధి అధికారిక వెబ్సైట్ (www.streenidhi.telangana.gov.in) ద్వారా కేవలం ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
పరీక్ష ఫీజు :
ఈ పరీక్షకు అప్లై చేయాలనుకునే ఎస్సీ/ఎస్టీ/పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులు రూ.770 చెల్లించాలి. ఇతర కేటగిరీల అభ్యర్థులు రూ.885 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 29.05.2026 (రాత్రి 12:00 గంటల వరకు).
ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ :
హైదరాబాద్, నల్గొండ, వరంగల్, ఖమ్మం, కొత్తగూడెం, మహబూబ్ నగర్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్.
నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన ముఖ్యాంశాలు :
- ఇది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లేదా శాశ్వత ఉద్యోగం కాదు. పూర్తిగా కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఈ రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది.
- ఈ నోటిఫికేషన్కు అర్హులైన అభ్యర్థులు తమ సొంత జిల్లాలో ఉన్న ఖాళీలకు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
- ప్రతి జిల్లాలో 10% పోస్టులు స్వయం సహాయక సంఘాల(SHG) సభ్యులకు కేటాయించారు.
- నెలలో కనీసం ఇరవై రోజులు ఫీల్డ్ టూర్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
