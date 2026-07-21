ETV Bharat / education-and-career
నేరుగా విద్యార్థుల ఖాతాల్లోకే స్కాలర్షిప్ డబ్బులు - తొలుత దరఖాస్తు చేసిన వారికి తొలి ప్రాధాన్యం
బోధన ఫీజులు, ఉపకార వేతనాలను నేరుగా విద్యార్థుల ఖాతాల్లో వేయనున్న ప్రభుత్వం - తొలుత దరఖాస్తు చేసిన వారికి తొలి ప్రాధాన్యం - పూర్తి ఫీజులు ఆగస్టు 15 నాటికి విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటన
Published : July 21, 2026 at 12:57 PM IST
Fee Reimbursement Into Directly Students Bank Accounts : తెలంగాణలో 2026-27 విద్యాసంవత్సరం నుంచి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, ఈబీసీ విద్యార్థులకు బోధన ఫీజులు, ఉపకార వేతనాలు వారి వ్యక్తిగత బ్యాంకు అకౌంట్లలో జమ కానున్నాయి. తొలుత అప్లై చేసిన వారికి మొదటి ప్రాధాన్యం ఉంటుందని ఇప్పటికే ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. తొలివిడతలో వచ్చిన దరఖాస్తుల్లో నిబంధనలకు అనుగుణంగా పూర్తి ఫీజులు ఆగస్టు 15 నాటికి రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించింది.
ఎస్సీ విద్యార్థులకు రెండేళ్లుగా తమ వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమచేసే విధానం అమలు చేస్తున్నా ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, ఈబీసీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ఈ ఏడాది నుంచి కొత్త విధానం అమల్లోకి వస్తోంది. ఈ మేరకు ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ అండ్ అప్లికేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్స్(ఈ-పాస్)లో అప్లికేషన్ పద్ధతిని మార్చింది. ప్రతి విద్యార్థి పదో తరగతిలోని పేరు ఆధార్తో సరిపోలాల్సిందే. లేదంటే మాత్రం దరఖాస్తు ముందుకు కదలదు. పేరు సరిపోలని వారు ఆధార్లో మార్చుకోవాల్సిందే. పోస్టు మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్లు, బోధన ఫీజుల దరఖాస్తు, పరిశీలన, ఆమోదం, నిధుల విధానాన్ని నోడల్ డిపార్ట్మెంట్ అయిన ఎస్సీ సంక్షేమశాఖ వివరించింది.
దరఖాస్తు ఇలా :-
- 2026-27 ఈ-పాస్ దరఖాస్తు విధానం మూడు ఫేజ్లుగా డెమో ఆథెంటికేషన్, బయోమెట్రిక్ ఆథెంటికేషన్, రిజిస్ట్రేషన్ అని ఉంటుంది.
- డేస్కాలర్, కాలేజ్ ఎటాచ్డ్ హాస్టల్స్(సీఏఎస్) ఫ్రెషర్స్, రెన్యువల్ విద్యార్థులు నేరుగా, ప్రభుత్వ హస్టళ్లలోని విద్యార్థులు సంబంధిత వార్డెన్ల లాగిన్ ద్వారా అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది.
1. డెమో ఆథెంటికేషన్ :-
- విద్యార్థి పేరును ఆధార్, పదోతరగతి మెమోతో సరిపోల్చడమే డెమో ఆథెంటికేషన్(ధ్రువీకరణ) అంటారు. తొలుత విద్యార్థి పదోతరగతి హాల్టికెట్ నంబరు, పుట్టినతేదీ, పాస్ అయిన సంవత్సరం వంటి వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.
- ప్రభుత్వ డేటాబేస్ ప్రకారం విద్యార్థి పూర్తి వివరాలు కనిపిస్తాయి. క్యాస్ట్, జెండర్, ఉపకులం, ఆధార్ నంబరు, మొబైల్ నంబరు, కళాశాల వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- రెన్యువల్ విద్యార్థులు పదోతరగతి వివరాలు నమోదు చేశాక పాత దరఖాస్తు నంబరు, వ్యక్తిగత వివరాలు కనిపిస్తాయి. పదోతరగతిలో పేరు, ఆధార్తో సరిపోలితే దరఖాస్తు చేసేందుకు నంబరు వస్తుంది.
2. బయోమెట్రిక్ ధ్రువీకరణ :-
- రెన్యువల్, ఫ్రెషర్ దరఖాస్తు నంబరు వచ్చిన విద్యార్థులు మీసేవా కేంద్రాల్లో బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరిగా చేయాలి.
3. సమగ్ర దరఖాస్తు సమర్పణ :-
- బయోమెట్రిక్ తర్వాత ఈ-పాస్ వెబ్సైట్ ద్వారా మిగతా అప్లికేషన్ను పూర్తి చేయాలి.
- పదోతరగతి వివరాలు నమోదు చేసిన తర్వాత విద్యార్థి వివరాలు కనిపిస్తాయి. అవి సరిగా ఉంటే అంగీకరించాలి. విద్యార్థి దరఖాస్తులో పేర్కొన్న ఆధార్ నంబరు వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాతో లింక్ చేసి ఉండాలి.
- రెన్యువల్ దరఖాస్తుదారులు తప్పనిసరి గత పరీక్ష మార్కుల మెమోను అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఎస్టీ విద్యార్థుల ఓటీఆర్ ఇలా :-
- ఎస్టీ విద్యార్థులు మొబైల్ ఫోన్లో జాతీయ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆధార్ లింక్ మొబైల్ నంబరుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఆధార్ నంబరు నమోదు చేసి వచ్చే ఓటీపీని ధ్రువీకరించిన అనంతరం విద్యార్థి ఫొటో, వివరాలన్నీ తెరపై కనిపిస్తాయి. తల్లిదండ్రులు, మెయిల్ ఐడీ వివరాలు నమోదు చేశాక రిఫరెన్సు నంబరు సందేశం వస్తుంది.
- రిఫరెన్సు నంబరుతో ఈ కేవైసీ(ఎలక్ట్రానిక్ -నో యువర్ కస్టమర్) పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత లైవ్ఫోటోతో ఫేస్ అథెంటికేషన్ ధ్రువీకరించాలి. ఆ తర్వాత ఓటీఆర్ నంబరు వస్తుంది. ఈ ఓటీఆర్ నంబరు లేదా ఆధార్ సహాయంతో స్కాలర్షిప్ల పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు పూర్తి చేయాలి.
- దరఖాస్తులను కాలేజీలు ఆమోదించాక ఆ వివరాలు జిల్లా సంక్షేమ శాఖ అధికారి లాగిన్కు వెళ్తాయి. అక్కడ ఆమోదం పొందాక ఫీజులు ఒకేసారి మంజూరు అవుతాయి.
ఇంజినీరింగ్ ఫీజుల్లో గందరగోళం - ఆందోళనలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లో కొత్త నిబంధనలు - విద్యార్థులకు ముఖ్య సూచనలు ఇవే!