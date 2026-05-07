హైదరాబాద్‌ సీసీఎంబీలో టెక్నీషియన్, డ్రైవర్‌ పోస్టులు - పదో తరగతి, ఐటీఐ ఉంటే చాలు

టెక్నీషియన్, డ్రైవర్‌ పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేసిన సీసీఎంబీ - ట్రేడ్‌ టెస్ట్‌, స్కిల్‌ టెస్ట్‌, రాత పరీక్షతో నియామకాలు చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడి - అర్హులైన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 7, 2026 at 8:03 AM IST

Technician Driver Posts at CCMB : సెంటర్‌ ఫర్‌ సెల్యులార్‌ అండ్‌ మాలిక్యులర్‌ బయాలజీ (సీసీఎంబీ), హైదరాబాద్‌ టెక్నీషియన్, డ్రైవర్‌ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికెషన్ విడుదల చేసింది. పదో తరగతి, ఐటీఐ కోర్సులు చేసిన సర్టిఫికెట్‌తో అప్లై చేసుకోవచ్చు. ట్రేడ్‌ టెస్ట్‌, స్కిల్‌ టెస్ట్‌, రాత పరీక్షతో నియామకాలు ఉంటాయని తెలిపింది.

పోస్టు: టెక్నీషియన్‌

ఖాళీలు: 22

అర్హత : 55 శాతం మార్కులతో పదోతరగతి, ల్యాబొరేటరీ అసిస్టెంట్‌ (కెమికల్‌ ప్లాంట్‌) కంప్యూటర్‌ ఆపరేటర్‌ అండ్‌ ప్రోగ్రామింగ్‌ అసిస్టెంట్‌, ఫుడ్‌ ప్రొడక్షన్‌ ట్రేడ్‌తో ఐటీఐ సర్టిఫికెట్‌. లేదా 55 శాతం మార్కులతో పదోతరగతి, ల్యాబొరేటరీ అసిస్టెంట్‌ (కెమికల్‌ ప్లాంట్‌) కంప్యూటర్‌ ఆపరేటర్‌ అండ్‌ ప్రోగ్రామింగ్‌ అసిస్టెంట్‌, ఫుడ్‌ ప్రొడక్షన్‌ ట్రేడ్‌తో అప్రెంటిస్‌ ట్రెయినీగా రెండేళ్ల అనుభవం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

పోస్టు : డ్రైవర్‌

ఖాళీలు : 1

అర్హత : పదోతరగతి, లైట్‌ అండ్‌ హెవీ మోటార్‌ వెహికల్‌ డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్, మూడేళ్ల ఉద్యోగం చేసిన అనుభవం, మోటర్‌ మెకానిజంపై ప్రాథమికంగా పరిజ్ఞానం ఉండాలి.

ఎంపిక ప్రక్రియ : టెక్నీషియన్‌ పోస్టులకు రెండు దశల్లో ఎంపిక జరుగుతుంది. స్టేజ్‌-1లో ట్రేడ్‌ టెస్టు, స్టేజ్‌-2లో రాత పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. విద్యార్హతలు, అనుభవంతో అభ్యర్థులకు నైపుణ్య పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇందులో అర్హత పొందినవారిని తదుపరి రాత పరీక్షకు ఎంపిక చేస్తారు. రాత పరీక్షలో మూడు పేపర్లలో నిర్వహిస్తారు.

పేపర్‌-1 మెంటల్‌ ఎబిలిటీ టెస్టు 50 ప్రశ్నలతో 100 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది. ప్రతి ప్రశ్నకు రెండు మార్కులు కేటాయిస్తారు. ఎటువంటి రుణాత్మక మార్కులు ఉండవు. ఇందులో జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్, క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్, ప్రాబ్లమ్‌ సాల్వింగ్, సిట్యుయేషనల్‌ జడ్జిమెంట్ల, రీజనింగ్ నుంచి ప్రశ్నలు ఇస్తారు. పరీక్ష సమయం గంట ఇస్తారు.

పేపర్‌-2లో జనరల్‌ అవేర్‌నెస్, ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌ల నుంచి 25 ప్రశ్నల చొప్పున ఇస్తారు. వీటికి 150 మార్కులు ఉంటాయి. ప్రశ్నకు మూడు మార్కులు ఉంటాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ ఒక మార్కు తగ్గిస్తారు. వ్యవధి 30 నిమిషాలు ఉంటుంది.

పేపర్‌-3లో సబ్జెక్టు సంబంధిత ప్రశ్నలు 50 ఉంటాయి. వీటికి 150 మార్కులు కేటాయింపు. ప్రశ్నకు మూడు మార్కులు ఇస్తారు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ ఒక నెగటివ్​ మార్కు తగ్గిస్తారు. వ్యవధి గంటపాటు ఉంటుంది.

పేపర్‌-1లో అర్హత పొందితేనే పేపర్‌-2, పేపర్‌-3 కరెక్షన్ చేస్తారు. ఈ రెండు పేపర్లలో సాధించిన మార్కులతోనే తుది జాబితా రెడీ అవుతుంది.

డ్రైవర్‌ పోస్టుకు: స్కిల్‌ టెస్టులో అర్హత పొందినవారిని తదుపరి నిర్వహించే రాత పరీక్షకు ఎంపిక చేస్తారు. రాత పరీక్షలో 100 మల్టిపుల్‌ ఛాయిస్‌ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్, జనరల్‌ అవేర్‌నెస్, ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌, క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్ నుంచి 25 ప్రశ్నల చొప్పున ఉంటాయి. మొత్తం 100 ప్రశ్నలకు 300 మార్కులు ఉంటాయి. ప్రశ్నకు మూడు మార్కులు కేటాయిస్తారు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ ఒక మార్కు తగ్గిస్తారు. ఈ పరీక్షలో సాధించిన మార్కులతో తుది ఎంపిక ఉంటుంది.

వివరాలు

వయసు : టెక్నీషియన్‌కు 28, డ్రైవర్‌కు 27 ఏళ్ల వయసు మించరాదు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ (ఎన్‌సీఎల్‌)కి మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేనేళ్ల వయసు సడలింపు ఉంటుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు : యూఆర్, ఓబీసీ (ఎన్‌సీఎల్‌), ఈడబ్ల్యూఎస్‌లకు రూ.500 ఫీజు ఉంటుంది. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఎటువంటి ఫీజు ఉండదు.

దరఖాస్తు : ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత ఆ దరఖాస్తుకు సంబంధిత ధ్రువపత్రాలను జతచేసి కింది చిరునామాకు పంపాల్సి ఉంటుంది.

చిరునామా : ద సెక్షన్‌ ఆఫీసర్‌, సీఎస్‌ఐఆర్‌ - సెంటర్‌ ఫర్‌ సెల్యులార్‌ అండ్‌ మాలిక్యులర్‌ బయాలజీ, ఉప్పల్‌ రోడ్, హబ్సిగూడ, హైదరాబాద్‌-500007.

ఆన్‌లైన్‌ అప్లికేషన్లకు చివరి తేదీ : 26.05.2026

పోస్టు ద్వారా అప్లికేషన్లకు స్వీకరణకు చివరి తేదీ: 05.06.2026

వెబ్‌సైట్‌ : www.ccmb.res.in/

