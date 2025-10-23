ETV Bharat / education-and-career

గ్రాడ్యుయేట్లకు ఆర్మీ ఉద్యోగాలు - ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.లక్ష జీతం

టెక్నికల్​ గ్రాడ్యుయేట్​ కోర్సుల్లో ఇండియన్​ ఆర్మీ ఆహ్వానం - శిక్షణ తర్వాత ఏకంగా లెఫ్టినెంట్​ హోదాతో విధుల్లోకి - బీటెక్​ మార్కుల మెరిట్​ ప్రకారం ఎంపిక

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 12:54 PM IST

Indian Army Technical Graduate Course : ఇంజినీరింగ్​ గ్రాడ్యుయేట్లకు రక్షణ రంగంలో సేవలందించే అవకాశం వచ్చింది. వీరిని టెక్నికల్​ గ్రాడ్యుయేట్​ కోర్సు (టీజీసీ)ల్లోకి ఇండియన్ ఆర్మీ ఆహ్వానిస్తోంది. సర్వీస్​ సెలక్షన్​ బోర్డు (ఎస్​ఎస్​బీ) ఇంటర్వ్యూతో నియామకాలుంటాయి. ఎంపికైన వారికి శిక్షణ సమయంలో స్టైపెండ్​ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత లెఫ్టినెంట్​ హోదాతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. మొదటి నెల నుంచే రూ.లక్షకు పైగా వేతనం అందుకోవచ్చు.

బీటెక్​ మార్కుల మెరిట్​ ప్రకారం : ఇండియన్​ ఆర్మీ నుంచి టెక్నికల్​ గ్రాడ్యుయేట్​ కోర్సు ప్రకటన దాదాపు ప్రతి ఏడాది వెలువడుతోంది. ఆసక్తీ, అర్హతలూ కలిగిన అవివాహిత పురుషులు తమ వివరాలను ఆర్మీ వెబ్​సైట్​లో నమోదు చేసుకోవాలి. ఈ శిక్షణకు ఎలాంటి రుసుములూ చెల్లించనవసరం లేదు. వచ్చిన దరఖాస్తులను బీటెక్​ మార్కుల మెరిట్​ ప్రకారం ఎంపిక​ చేస్తారు.

రెండు దశల్లో పరీక్షలు : ఇందులో నిలిచినవారికి సర్వీస్​ సెలక్షన్​ బోర్డు (ఎస్​ఎస్​బీ), బెంగళూరు కార్యాలయంలో ఐదు రోజులపాటు రెండు దశల్లో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. మొదట సైకలాజికల్​ పరీక్షలు, గ్రూప్​ పరీక్షల తర్వాత ఇంటర్య్యూలు నిర్వహిస్తారు. వీటిని సైకాలజిస్ట్​, గ్రూప్​ టెస్టింగ్​ ఆఫీసర్​, ఇంటర్వ్యూయింగ్​ ఆఫీసర్​ ఆధ్వర్యంలో చేపడతారు. తొలిరోజు స్టేజ్​-1 స్క్రీనింగ్​ పరీక్షలు ఉంటాయి.

ఈ పరీక్షలో అర్హత సాధించినవారినే స్టేజ్​-2కి ఎంపిక చేస్తారు. వీరికి నాలుగు రోజులపాటు పలు విభాగాల్లో పరీక్షించి, అందులో రాణించినవారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి ఆ తర్వాత వారిని శిక్షణకు తీసుకుంటారు. ఇంటర్వ్యూకు హాజరైనవారికి ప్రయాణ ఖర్చులూ చెల్లిస్తారు.

శిక్షణలో స్టైపెండ్​ ఇలా : ఇండియన్​ మిలటరీ అకాడెమీ, దేహ్రాదూన్​లో జులై, 2026 నుంచి సుమారు ఏడాది పాటు శిక్షణ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ప్రతి నెల రూ.56,100 స్టైపెండ్​ చెల్లిస్తారు. విజయవంతంగా శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నవారిని లెఫ్టినెంట్​ హోదాతో శాశ్వత ప్రాతిపదికన విధుల్లోని తీసుకుంటారు.

ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత లెవెల్-10కి రూ.56,100, బేసిక్ జీతంతో పాటు రూ.15,500 మిలిటరీ సర్వీస్ పే లభిస్తుంది. డీఏ, ఇతర ప్రోత్సాహకాలన్నీ కలిపి మొదటి నెల నుంచి రూ. 1 లక్షకు పైగా జీతం పొందవచ్చు. తక్కువ వ్యవధిలోనే పదోన్నతులుంటాయి. రెండేళ్ల సర్వీసుతో కెఫ్టెన్​, ఆరేళ్లు కొనసాగితే మేజర్​, 13 ఏళ్ల సేవలతో లెఫ్టినెంట్​ కల్నల్​ కావచ్చు. ఇవి పూర్తికాల పోస్టులు. పదవీ విరమణ వయసు వరకు వీధుల్లో కొనసాగవచ్చు. ఆ తర్వాత జీవితాంతం పింఛను అందుకోవచ్చు.

ముఖ్య వివరాలు : మొత్తం 30 ఖాళీలున్నాయి. దీనిలో సివిల్​, అనుబంధ విభాగాల్లో 8, కంప్యూటర్​ సైన్స్​ 6, ఎలక్ట్రానిక్స్​ అనుబంధ విభాగాల్లో 6, మెకానికల్​ 6, ఎలక్ట్రికల్​ 2, ఇతర విభాగాల్లో 2 ఉన్నాయి.

అర్హత : నిర్దేశిత/ అనుబంధ బ్రాంచీల్లో ఇంజినీరింగ్​ పూర్తి చేసుకున్నవారు అలాగే ప్రస్తుతం చివరి సంవత్సరం కోర్సుల్లో ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్​ సైన్స్​ పోస్టులకు ఎమ్మెస్సీ సీఎస్​/ ఐటీ విద్యార్హతలతోనూ పోటీ పడే అవకాశం. ఈ ఖాళీలన్నింటికీ అవివాహిత పురుషులే అర్హులు.

వయసు : జులై 1, 2026 వరకు 20-27 ఏళ్లలోపు వయసు ఉండాలి. జులై 1, 1999-జూన్​ 30, 2006 మధ్య జన్మించినవారు ఈ పరీక్షకు అర్హులు.

ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : నవంబరు 6

వెబ్‌సైట్‌ : https://joinindianarmy.nic.in

