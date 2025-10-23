ETV Bharat / education-and-career
గ్రాడ్యుయేట్లకు ఆర్మీ ఉద్యోగాలు - ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.లక్ష జీతం
టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సుల్లో ఇండియన్ ఆర్మీ ఆహ్వానం - శిక్షణ తర్వాత ఏకంగా లెఫ్టినెంట్ హోదాతో విధుల్లోకి - బీటెక్ మార్కుల మెరిట్ ప్రకారం ఎంపిక
Published : October 23, 2025 at 12:54 PM IST
Indian Army Technical Graduate Course : ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు రక్షణ రంగంలో సేవలందించే అవకాశం వచ్చింది. వీరిని టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సు (టీజీసీ)ల్లోకి ఇండియన్ ఆర్మీ ఆహ్వానిస్తోంది. సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డు (ఎస్ఎస్బీ) ఇంటర్వ్యూతో నియామకాలుంటాయి. ఎంపికైన వారికి శిక్షణ సమయంలో స్టైపెండ్ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత లెఫ్టినెంట్ హోదాతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. మొదటి నెల నుంచే రూ.లక్షకు పైగా వేతనం అందుకోవచ్చు.
బీటెక్ మార్కుల మెరిట్ ప్రకారం : ఇండియన్ ఆర్మీ నుంచి టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సు ప్రకటన దాదాపు ప్రతి ఏడాది వెలువడుతోంది. ఆసక్తీ, అర్హతలూ కలిగిన అవివాహిత పురుషులు తమ వివరాలను ఆర్మీ వెబ్సైట్లో నమోదు చేసుకోవాలి. ఈ శిక్షణకు ఎలాంటి రుసుములూ చెల్లించనవసరం లేదు. వచ్చిన దరఖాస్తులను బీటెక్ మార్కుల మెరిట్ ప్రకారం ఎంపిక చేస్తారు.
రెండు దశల్లో పరీక్షలు : ఇందులో నిలిచినవారికి సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డు (ఎస్ఎస్బీ), బెంగళూరు కార్యాలయంలో ఐదు రోజులపాటు రెండు దశల్లో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. మొదట సైకలాజికల్ పరీక్షలు, గ్రూప్ పరీక్షల తర్వాత ఇంటర్య్యూలు నిర్వహిస్తారు. వీటిని సైకాలజిస్ట్, గ్రూప్ టెస్టింగ్ ఆఫీసర్, ఇంటర్వ్యూయింగ్ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో చేపడతారు. తొలిరోజు స్టేజ్-1 స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు ఉంటాయి.
ఈ పరీక్షలో అర్హత సాధించినవారినే స్టేజ్-2కి ఎంపిక చేస్తారు. వీరికి నాలుగు రోజులపాటు పలు విభాగాల్లో పరీక్షించి, అందులో రాణించినవారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి ఆ తర్వాత వారిని శిక్షణకు తీసుకుంటారు. ఇంటర్వ్యూకు హాజరైనవారికి ప్రయాణ ఖర్చులూ చెల్లిస్తారు.
శిక్షణలో స్టైపెండ్ ఇలా : ఇండియన్ మిలటరీ అకాడెమీ, దేహ్రాదూన్లో జులై, 2026 నుంచి సుమారు ఏడాది పాటు శిక్షణ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ప్రతి నెల రూ.56,100 స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు. విజయవంతంగా శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నవారిని లెఫ్టినెంట్ హోదాతో శాశ్వత ప్రాతిపదికన విధుల్లోని తీసుకుంటారు.
ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత లెవెల్-10కి రూ.56,100, బేసిక్ జీతంతో పాటు రూ.15,500 మిలిటరీ సర్వీస్ పే లభిస్తుంది. డీఏ, ఇతర ప్రోత్సాహకాలన్నీ కలిపి మొదటి నెల నుంచి రూ. 1 లక్షకు పైగా జీతం పొందవచ్చు. తక్కువ వ్యవధిలోనే పదోన్నతులుంటాయి. రెండేళ్ల సర్వీసుతో కెఫ్టెన్, ఆరేళ్లు కొనసాగితే మేజర్, 13 ఏళ్ల సేవలతో లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ కావచ్చు. ఇవి పూర్తికాల పోస్టులు. పదవీ విరమణ వయసు వరకు వీధుల్లో కొనసాగవచ్చు. ఆ తర్వాత జీవితాంతం పింఛను అందుకోవచ్చు.
ముఖ్య వివరాలు : మొత్తం 30 ఖాళీలున్నాయి. దీనిలో సివిల్, అనుబంధ విభాగాల్లో 8, కంప్యూటర్ సైన్స్ 6, ఎలక్ట్రానిక్స్ అనుబంధ విభాగాల్లో 6, మెకానికల్ 6, ఎలక్ట్రికల్ 2, ఇతర విభాగాల్లో 2 ఉన్నాయి.
అర్హత : నిర్దేశిత/ అనుబంధ బ్రాంచీల్లో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసుకున్నవారు అలాగే ప్రస్తుతం చివరి సంవత్సరం కోర్సుల్లో ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్ సైన్స్ పోస్టులకు ఎమ్మెస్సీ సీఎస్/ ఐటీ విద్యార్హతలతోనూ పోటీ పడే అవకాశం. ఈ ఖాళీలన్నింటికీ అవివాహిత పురుషులే అర్హులు.
వయసు : జులై 1, 2026 వరకు 20-27 ఏళ్లలోపు వయసు ఉండాలి. జులై 1, 1999-జూన్ 30, 2006 మధ్య జన్మించినవారు ఈ పరీక్షకు అర్హులు.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : నవంబరు 6
వెబ్సైట్ : https://joinindianarmy.nic.in
