ETV Bharat / education-and-career

"ఫిజియోథెరపీ" కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

సత్వర ఉపాధికి ఫిజియోథెరపీ - కోర్సుల దరఖాస్తు, వివరాలివీ

SVNIRTAR CET 2026
SVNIRTAR CET 2026 (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SVNIRTAR Admission 2026 : అన్ని జబ్బులూ మందులతోనే నయం కావు. కొన్నింటికి మెడిసిన్స్​తో పాటు థెరపీ తప్పనిసరి. వివిధ సమస్యలతో సతమతమయ్యేవారు, నొప్పులతో ఇబ్బందులు పడుతున్నవారు త్వరగా ఉపశమనానికి ఫిజియోథెరపీని ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇప్పుడీ నైపుణ్యం ఉన్నవారికి డిమాండ్‌ పెరుగుతోంది. ఈ ఫిజియోథెరపీ కోర్సులను జాతీయ స్థాయిలో పలు సంస్థలు అందిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కామన్ ఎంట్రెన్స్ ద్వారా అడ్మిషన్లు కల్పిస్తున్నాయి. ఇటీవలే ఇందుకోసం నోటిఫికేషన్​ వెలువడింది. మరి ఆ వివరాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందామా?

కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని మినిస్ట్రీ ఆఫ్‌ సోషల్‌ జస్టిస్‌ అండ్‌ ఎంపవర్‌మెంట్‌ ఆధ్వర్యంలో ఈ సంస్థలు నడుస్తున్నాయి. అందువల్ల మేటి బోధనతోపాటు మెరుగైన వసతులను ఆశించవచ్చు. అంతేకాక కోర్సు చివరిలో క్యాంపస్ రిక్రూట్​మెట్ ద్వారా కొలువులు పొందొచ్చు. ఇంటర్​ అర్హతతోనే వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం నిర్వహించే ప్రవేశ పరీక్షను పండిట్‌ దీన్‌ దయాల్‌ ఉపాధ్యాయ నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ పర్సన్స్‌ విత్‌ ఫిజికల్‌ డిజెబిలిటీస్, న్యూదిల్లీ నిర్వహిస్తోంది.

కోర్సుల వివరాలు :

  • బ్యాచిలర్‌ ఆఫ్‌ ఆక్యుపేషనల్‌ థెరపీ (బీవోటీ)
  • బ్యాచిలర్‌ ఆఫ్‌ ఫిజియోథెరపీ (బీపీటీ)
  • బ్యాచిలర్‌ ఇన్‌ ఆడియాలజీ అండ్‌ స్పీచ్‌ లాంగ్వేజ్‌ పాథాలజీ (బీఏఎస్‌ఎల్‌పీ)
  • బ్యాచిలర్‌ ఇన్‌ ప్రోస్థటిక్స్‌ అండ్‌ ఆర్థోటిక్స్‌ (బీపీవో)

బీఏఎస్‌ఎల్‌పీ కోర్సు ఇంటర్న్‌షిప్​తో కలిపి నాలుగు సంవత్సరాలు. మిగతా కోర్సుల వ్యవధీ నాలుగేళ్లే. బీపీవో కోర్సుకు మాత్రం అదనంగా 6 నెలల ఇంటర్న్‌షిప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బీవోటీ, బీపీటీ కోర్సులకు మాత్రం కాల వ్యవధి సంవత్సరం. ఈ సమయంలో స్టైపెండ్‌ చెల్లిస్తారు.

కోర్సులను అందించే సంస్థలు :

  • నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఫర్‌ లోకోమోటివ్‌ డిజెబిలిటీస్, కోల్‌కతా
  • నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఫర్‌ ఎంపవర్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ పర్సన్స్‌ విత్‌ మల్టిపుల్‌ డిజెెబిలిటీస్, చెన్నై
  • పండిట్‌ దీన్‌ దయాల్‌ ఉపాధ్యాయ నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ పర్సన్స్‌ విత్‌ ఫిజికల్‌ డిజెబిలిటీస్, న్యూదిల్లీ
  • స్వామీ వివేకానంద నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ రిహాబిలిటేషన్‌ ట్రెయినింగ్‌ అండ్‌ రిసెర్చ్, కటక్‌
  • అలీ యవర్‌ జంగ్‌ నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ స్పీచ్‌ అండ్‌ హియరింగ్‌ డిజెబిలిటీస్, కోల్‌కతా
  • అలీ యవర్‌ జంగ్‌ నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ స్పీచ్‌ అండ్‌ హియరింగ్‌ డిజెబిలిటీస్, సికింద్రాబాద్‌
  • అలీ యవర్‌ జంగ్‌ నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ స్పీచ్‌ అండ్‌ హియరింగ్‌ డిజెబిలిటీస్, ముంబయి
  • సీఆర్‌సీ, పట్నా
  • సీఆర్‌సీఎస్‌ఆర్‌ఈ, గువాహటి

పరీక్ష విధానం :

ఎగ్జామ్ 100 మార్కులకు ఉంటుంది. వ్యవధి ఒక గంట. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. మొత్తం వంద ఆబ్జెక్టివ్‌ ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రశ్నాపత్రంలో నాలుగు విభాగాలు ఉంటాయి. ప్రశ్నలన్నీ ఇంటర్​ సిలబస్‌ నుంచే వస్తాయి. నెగిటివ్ మార్క్స్ లేవు.

ముఖ్య వివరాలు :

అర్హతలు :

బైపీసీ పూర్తి చేసినవారు అన్ని కోర్సులకు అర్హులు. కానీ కొన్ని సంస్థలు మాత్రం ఎంపీసీ పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. బీఏఎస్‌ఎల్‌పీ కోర్సుకు మాత్రం ఎంపీసీ, బైపీసీ పూర్తి చేసినవారూ దరఖాస్తు చేయవచ్చు. ఏ సంస్థకైనా, ఏ కోర్సుకైనా ఓబీసీ, జనరల్ విభాగాలకు చెందినవారికి కనీసం యాభై శాతం మార్కులు సాధించాలి. దివ్యాంగులు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు మాత్రం మార్కుల శాతంలో రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. డిసెంబర్ 31, 2026 నాటికి 17 సంవత్సరాలు పూర్తి కావాలి. గరిష్ఠ వయసు నిబంధన లేదు.

దరఖాస్తు ఫీజు : ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.1100. మిగిలిన అందరికీ రూ.1500.

ఆన్‌లైన్​లో అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ : 05-06-2026

ఎగ్జామ్ డేట్ : 28-06-2026

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరీక్ష కేంద్రాలు : విజయవాడ, సికింద్రాబాద్

వెబ్‌సైట్‌ : https://admission.svnirtar.nic.in/cet/

"స్టాక్‌ బ్రోకర్‌" అవ్వాలనుకుంటున్నారా? - ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటే!

ప్యాకేజింగ్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

TAGGED:

SVNIRTAR 2026 FORM OUT
SVNIRTAR ADMISSION 2026
PDUNIPPD COMMON ENTRANCE TEST 2026
ఫిజియోథెరపీ కోర్సులకు నోటిఫికేషన్
SVNIRTAR CET 2026 NOTIFICATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.