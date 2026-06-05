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ఎస్​ఎస్​సీ క్వాలిఫికేషన్ జాబ్​లో డిగ్రీ అభ్యర్థి - కుదరదన్న సుప్రీం కోర్టు!

అధిక విద్యార్హతలుంటే అర్హులు కాదని స్పష్టీకరణ - పట్టభద్రుడి తొలగింపునకు సమర్థన

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 9:43 AM IST

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Supreme Court : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పోటీ ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పన్లేదు. ఒక్క ఊద్యోగానికి వేలాదిగా దరఖాస్తు చేస్తుంటారు. పదో తరగతి అర్హతతో నిర్వహించే అటెండర్ పోస్టుకు సైతం డిగ్రీ, పీజీ, పీహెచ్​డీ పూర్తి చేసిన వారూ ముందుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాల్లో నోటిఫికేషన్​లో పేర్కొన్న విద్యార్హత కలిగిన వారినే తీసుకోవాలని, అంతకు మించి అర్హతలు ఉన్న వారిని తీసుకోకూడదని సర్వన్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు తమిళనాడులో అటెండర్​ ఉద్యోగంలో కొనసాగుతున్న పట్టభద్రుడిని పక్కన పెట్టిన బ్యాంకు నిర్ణయాన్ని సమర్థించింది. పట్టభద్రుడిని తిరిగి ఉద్యోగంలో నియమించాలని మద్రాస్ హైకోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాలను పక్కన పెట్టింది. తక్కువ అర్హతలు ఉన్న వారి కోసం కేటాయించిన ఉద్యోగాలను అంతకు మించి విద్యార్హత కలిగిన వారికి ఇవ్వడం వల్ల నిజమైన అర్హులకు అన్యాయం జరుగుతుందని సుప్రీం ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.

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ఏం జరిగింది?

తమిళనాడులోని ఓ బ్యాంకులో కాంట్రాక్టు అటెండర్ పోస్టుకు డిగ్రీ అభ్యర్థి ఎంపికయ్యాడు. కానీ, అతడికి అధిక అర్హతలున్నాయంటూ ఉద్యోగం నుంచి తొలగిస్తూ బ్యాంకు అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ అభ్యర్థి మద్రాస్​ కోర్టును ఆశ్రయించగా తిరిగి ఉద్యోగంలోకి తీసుకోవాలని ఆదేశాలు అందాయి. ఈ నేపథ్యంలో కోర్టు ఆదేశాలను పక్కన పెడుతూ పట్టభద్రుణ్ని ఆ ఉద్యోగం నుంచి తొలగించడాన్ని జస్టిస్‌ అహసానుద్దీన్‌ అమానుల్లా, జస్టిస్‌ ఆర్‌.మహాదేవన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం సమర్థించింది.

పదో తరగతి చదువుకున్న వ్యక్తులకు కేటాయించిన ఉద్యోగాన్ని పట్టభద్రుడైన అతడు వాస్తవాన్ని దాచి దక్కించుకోవడాన్ని సుప్రీంకోర్టు తప్పుబట్టింది. ఈ విషయాన్ని హైకోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వోద్యోగాలు ఆ ఉద్యోగానికి కావాల్సిన అర్హత కలిగిన వారికే దక్కాలని వ్యాఖ్యానించింది. కుటుంబ, ఆర్థిక, ఇతర ఆటంకాల కారణంగా ఉన్నత విద్యను అభ్యసించలేకపోయిన వారికి మేలు చేకూర్చేందుకు కొన్ని ఉద్యోగాలకు తక్కువ విద్యార్హత నిర్ణయిస్తారని ఉటంకించింది. ఇది సహేతుకమైన, సమానత్వ ప్రాతిపదికన రూపొందించిన నిబంధన అని ధర్మాసనం వెల్లడించింది.

ప్రభుత్వం ఆదర్శప్రాయమైన ఉపాధి కల్పన వ్యవస్థ అని, కొన్ని రకాల ఉద్యోగాలను తక్కువ విద్యార్హతలు కలిగిన వారికి మాత్రమే పరిమితం చేస్తూ సహేతుకమైన విధానాన్ని అవలంబిస్తోందని వివరించింది. అలాంటి ఉద్యోగాలు పొందేందుకు నిర్దేశించిన దానికన్నా ఎక్కువ విద్యార్హతలు ఉన్న వారిని అనుమతిస్తే అర్హులకు అన్యాయం జరుగుతుందని పేర్కొంది. అందుకే కొన్ని రకాల ఉద్యోగాలను తక్కువ అర్హతలు కలిగిన వారికి మాత్రమే కేటాయించడాన్ని న్యాయస్థానాలు ఎప్పుడూ సమర్థిస్తున్నాయి’ అని ధర్మాసనం ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేసింది.

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