మీ కల నిజం కావాలా - ఈ నాలుగు సుగుణాలు ఉండాల్సిందే!
మీ జీవిత ఆశయాన్ని సాధించడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నారా? - లక్ష్యాన్ని అందుకొనే క్రమంలో మీపై మీరు నమ్మకాన్ని కోల్పోతున్నారా? - ఒక్కసారి ఇవి చదివారంటే కలను సాధించడానికి ఉత్సాహం మరలా పుంజుకుంటారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 5:29 PM IST
How To Reach Goals : ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో అనేక మంది విద్యార్థులు, యువకులు అసాధారణ సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నప్పటికీ, కీలక సమయాల్లో ధైర్యం కోల్పోతున్నారు. భవిష్యత్ ప్రణాళికలు రూపొందించడంలో వెనకడుగు వేస్తున్నారు. ఉద్యోగాలు, విద్య, వ్యాపారం వంటి ఏ రంగంలోనైనా ముందుకు సాగాలంటే ఎదుటివారి సహాయం కంటే మనపై మనకు నమ్మకం చాలా ఎక్కువగా అవసరం. ధైర్యం, పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసం, సానుకూల దృక్పథం ఈ నాలుగు సుగుణాలు మీలో ఉంటే ఏ కష్టమైన లక్ష్యాన్నైనా సులభంగా సాధించవచ్చని నిపుణులంటున్నారు. అవి ఏంటో తెలుసుకుందాం రండి.
మంచి స్నేహితులతో ఉండడం : మొదటి అంశం స్వీయ అవగాహన. తన బలాలు, బలహీనతలు, భావోద్వేగాలు, ఆలోచనా విధానాలను స్పష్టంగా తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇలా తెలిస్తే సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. తన విలువలకు కట్టుబడి జీవించవచ్చు. శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక స్థిరత్వం కోసం రోజూ వ్యాయామం, పౌషకాహారం ఆహారం తీసుకోవడం, తగిన నిద్ర కూడా చాలా అవసరం. పుస్తకాలు చదవడం, మంచి స్నేహితులతో సమయం గడపడం మనసును ఉత్సాహంగా ఉంచుతాయి. సానుకూల వాతావరణంలో ఉండటం వల్ల భావోద్వేగాలు అధీనంలో ఉంటాయి.
మన అభివృద్ధికి అవకాశంగా మార్చుకోవాలి : రెండవది సుగుణం సవాళ్లను స్వీకరించడం. జీవితంలో అడ్డంకులు, వైఫల్యాలు ఎవరికీ తప్పవు. వాటిని భయంతో తప్పించుకోకుండా వృద్ధికి అవకాశంగా మార్చుకోవాలి. ప్రతి ఓటమి నుంచి ఒక పాఠం నేర్చుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని అసలు మర్చిపోకూడదు. పట్టుదల, కృషితో ముందుకు సాగితే ఆత్మవిశ్వాసం అధికంగా పెరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో ఏ సమస్య వచ్చినా నిరాశ చెందకుండా ఎదుర్కొనే శక్తి వస్తుంది. దీంతో సులభంగా కష్టాల నుంచి బయటపడతారు.
భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవాలి : గుణాలలో మూడవది స్వీయ క్రమశిక్షణ. లక్ష్యాలను స్పష్టంగా నిర్దేశించుకోవాలి. రోజువారీ ప్రణాళిక రూపొందించి, దాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేయాలి. ఫలితాలు ఆలస్యంగా వచ్చినా లేదా ఆశించినవి రాకపోయినా నిరాశ చెందకుండా భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవడం నేర్చుకోవాలి. మంచి సంబంధాలు ఈ ప్రక్రియలో బలమైన మద్దతుగా నిలుస్తాయి.
చిన్న చిన్న లక్ష్యాలు పెట్టుకోవాలి : ఇక నాలుగవది స్వీయ విశ్వాసం. తనపై తాను నమ్మకం కలిగి ఉండటమే అతి పెద్ద శక్తి . గతంలో సాధించిన చిన్న విజయాలను గుర్తుచేసుకుంటే ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. చిన్న లక్ష్యాలను ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి చేస్తూ విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. చిన్న ఆశయాలు పెట్టుకోవడం వల్ల ఏది సాధించలేను అనే అపనమ్మకం మన నుంచి వెళ్లిపోతుంది. దీంతో నేను చేయగలను అనే నమ్మకం మనపై మనకు పెరుగుతుంది.
నచ్చనిది కూడా ఇష్టంగా చేయాలి : చేసేది ఏదైనా దానిపట్ల చాలా ఇష్టంతో మెలగాలి. అప్పుడే ఆ పని మనకు నచ్చుతుంది. ఒక్కసారి నచ్చడం మొదలుపెట్టాక అందులోని కొత్త విషయాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. సబ్జెక్ట్ అయినా, ఇంకా ఏదైనా దానిపై అయిష్టతతో ఉన్నామంటే అందులోని ఏ విషయాన్ని చదవడానికి కూడా ఆసక్తిని ఉండదు. ఇది మనపై మనకున్న నమ్మకాన్ని నెమ్మదిగా పోయేలా చేస్తుంది. అందుకని ఎంతటి నచ్చని పనైనా ఇష్టంగా చేయడం నేర్చుకోవాలి. అపుడు విజయాన్ని సులభంగా చేరుకోగలుగుతాం.
కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలి. ప్రతికూల ఆలోచనలను వదిలేసి, సమస్యల కంటే పరిష్కారాలపై దృష్టి పెట్టాలి. కృతజ్ఞత భావంతో ఉండటం వల్ల మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. శ్రద్దగా పని చేయగలుగుతారు. ఇష్టంతో పని మొదలుపెడితే ఆత్మవిశ్వాసం సహజంగా పెరుగుతుంది. ఈ గుణాలను పెంచుకుంటే యువత ఏ అడ్డంకినైనా దాటి, తమ సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా వినియోగించుకోగలరు. మనోబలంతో ముందుకు సాగితే విజయం తప్పకుండా మీదే అవుతుంది.
