విదేశాల్లో "MBBS" చేయాలనుకుంటున్నారా? - ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి!
సులువైన ప్రత్యామ్నాయంగా విదేశీ వైద్య విద్య - ఫీజులు, ఖర్చులు తదితర వివరాలు మీకోసం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 11:34 AM IST
MBBS Abroad for Indian Students : దేశంలో ప్రభుత్వ మెడికల్ సీట్లు పరిమితంగా ఉన్నాయి. అలాగే ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలల్లో ఫీజులు ఎక్కువగా ఉండటంతో భారతీయ విద్యార్థులకు విదేశీ వైద్యవిద్య సులువైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారింది. దీంతో వీరి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు తక్కువ ఖర్చుతో వైద్య విద్య అందించే దేశాలు మంచి ప్రత్యామ్నాయాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. మరి విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్ ఎక్కడ బాగుంటుంది? ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? అనే వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్ ఎంపికలో ఫీజు మాత్రమే చూడొద్దు. వీటితో పాటు క్లినికల్ శిక్షణ, బోధనా నాణ్యత, భద్రత, భాష, వాతావరణం, భారతదేశంలో ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశం లాంటి అంశాలూ జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ప్రస్తుతం భారతీయ విద్యార్థులు రష్యా, జార్జియా, జార్జియా, ఉజ్బెకిస్థాన్, కజకిస్థాన్, కిర్గిజిస్థాన్, నేపాల్ బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, ఫిలిప్పీన్స్ లాంటి దేశాలను ఎక్కువగా పరిశీలిస్తున్నారు. జార్జియాలో మెరుగైన ఎఫ్ఎంజీఈ ఫలితాలతో పాటు యూరోపియన్ స్థాయి బోధన, సురక్షిత వాతావరణం కారణంగా మంచి ఎంపికగా గుర్తింపు పొందుతోంది.
రష్యాలో తక్కువ బోధనా ఫీజులున్నాయి. అదేవిధంగా అనుభవజ్ఞులు బోధిస్తున్న వైద్య విశ్వవిద్యాలయాలు, భారతీయ విద్యార్థుల సమూహాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ప్రాచుర్యం పొందింది. తక్కువ బడ్జెట్ విద్యార్థులకు కజికిస్థాన్, ఉజ్బెకిస్థాన్, కిర్గిజిస్థాన్ దేశాలు అనుకూలం. నేపాల్, బంగ్లాదేశ్ భారతీయ సిలబస్కు దగ్గరగా ఉండే బోధనతో పాటు ఫుడ్, క్లైమెట్ కొంత సౌకర్యంగా ఉంటాయి.
భారతీయ విద్యార్థులకు ఫిలిప్పీన్స్ కూడా ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ ఇంగ్లిష్ మాధ్యమ బోధన ఉండటం వల్ల భాషా సమస్యలు తక్కువగా ఉంటాయి. అమెరికన్ విధానానికి దగ్గరైన వైద్య విద్య అందించడం మరో ప్రత్యేకత. అయితే ఫిలిప్పీన్స్లో నేరుగా ఎంబీబీఎస్ తరహా కోర్సు ప్రారంభం కాదు. ముందు ప్రీ-మెడ్ లేదా బీఎస్ పూర్తిచేసి ఆ తర్వాత ఎండీ కోర్సులో ప్రవేశం పొందాలి. అందువల్ల మొత్తం కోర్సు వ్యవధి కొంత ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఫిలిప్పీన్స్ ఎంపికలో కోర్సు నిర్మాణం, ఇంటర్న్షిప్లు, భారతదేశంలో అర్హత లాంటి అంశాలను ప్రత్యేకంగా పరిశీలించాలి.
Study in MBBS Abroad for Indians : విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్ మొత్తం వ్యయం సాధారణంగా రూ.20 లక్షల నుంచి 60 లక్షల మధ్య ఉంటుంది. ఉజ్బెకిస్థాన్, కజకిస్థాన్, కిర్గిజిస్థాన్ లాంటి దేశాల్లో రూ.30 లక్షల లోపు చదివే అవకాశాలు ఉంటాయి. జార్జియా, రష్యా లాంటి దేశాల్లో సుమారు రూ.45 లక్షల వరకు ఖర్చు అవొచ్చు. బంగ్లాదేశ్, ఫిలిప్పీన్స్లో ఖర్చు మధ్యస్థ స్థాయిలో ఉంటుంది. అయితే ట్యూషన్ ఫీజుతో పాటు హాస్టల్, వీసా, ఫ్లైట్ ఛార్జీలు, ఫుడ్, ఇన్స్యూరెన్స్, వ్యక్తిగత ఖర్చులు అన్నీ కలిపి మొత్తం బడ్జెట్ లెక్కించాలి. అదేవిధంగా అదనపు ఛార్జీలు, కరెన్సీ మార్పులు, ఏజెంట్ ఫీజులు లాంటివన్నీ ముందే తెలుసుకోవాలి.
విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్ చేయాలంటే నీట్లో అర్హత పొందడం తప్పనిసరి. అంతేకాక ఇంటర్లో బయాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలో అవసరమైన కనీస మార్కులు పొందాలి. సాధారణంగా చాలా దేశాల్లో ప్రత్యేక ప్రవేశ పరీక్ష లేకుండా తీసుకుంటారు. ఇంటర్ మార్కుల మెమోలు, పాస్పోర్ట్, నీట్ స్కోర్ కార్డు, బర్త్ సర్టిఫికెట్, మెడికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లాంటి పత్రాలు అవసరం అవుతాయి. విశ్వవిద్యాలయం నుంచి అడ్మిషన్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత వీసా ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.
మరోవైపు విదేశాల్లో వైద్య విద్యకు నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ నిబంధనలు అత్యంత కీలకం. కోర్సు కనీసం 54 నెలలు ఉండాలి. అదే దేశంలో ఏడాది ఇంటర్న్షిప్ పూర్తి చేయాలి. ఆ విశ్వవిద్యాలయం వరల్డ్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ మెడికల్ స్కూల్స్ జాబితాలో ఉండాలి. ఆ దేశంలో మెడికల్ రిజిస్ట్రేషన్కు అర్హత ఇచ్చే కోర్సే కావాలి. భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఫారిన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎగ్జామ్ (ఎఫ్ఎంజీఈ) లేదా భవిష్యత్లో నిర్వహించే నేషనల్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్ (నెక్స్ట్)లో అర్హత సాధించాలి. 'కంపల్సరీ రొటేటింగ్ మెడికల్ ఇంటర్న్షిప్' పూర్తిచేసిన తర్వాతే భారతదేశంలో వైద్యుడిగా నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
