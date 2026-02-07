ETV Bharat / education-and-career
విద్యార్ధులకు గుడ్ న్యూస్ - విదేశీ వర్సిటీల చదువు ఇంటి నుంచే ఉచితంగా! ఈ కోర్సులు తెలుసా?
విదేశాల్లో చదువుకునేందుకు మంచి అవకాశం - ప్రపంచ స్థాయి విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉచిత ఆన్లైన్ కోర్సులు - ఆసక్తి ఉన్న విభాగాల్లో ఎలాంటి ఫీజు లేకుండానే నేర్చుకునే అవకాశం - ఆయా యూనివర్సిటీల అధ్యాపకులతో భోదన
Published : February 7, 2026 at 5:07 PM IST
Study At Foreign Universities From Home For Free : విదేశాల్లో చదవాలన్నది ఎంతో మంది విద్యార్థుల కల. అంతర్జాతీయ స్థాయి విద్య, నాణ్యమైన బోధన, మంచి కెరీర్ అవకాశాలే అందుకు కారణం. కానీ అధిక ఫీజులు, ప్రయాణ వ్యయాలు, వీసా సమస్యలు వంటి అడ్డంకుల వల్ల చాలామంది ఆ కలను పక్కన పెట్టాల్సి వస్తోంది. అయితే విదేశాలకు వెళ్లకుండానే, అక్కడి ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీల్లో చదివే అవకాశం ఉందన్న విషయం చాలామందికి తెలియదు. ప్రపంచ స్థాయి విశ్వవిద్యాలయాలు ఇప్పుడు ఉచిత ఆన్లైన్ కోర్సులు అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరొందిన యూనివర్సిటీలు విద్యార్థులకు తమ బోధనా ప్రమాణాలను పరిచయం చేయడంతో పాటు, వివిధ రంగాల్లో ప్రాథమిక అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ కోర్సులను అందిస్తున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న విభాగాల్లో ఎలాంటి ఫీజు లేకుండానే నేర్చుకునే వీలుండటంతో పాటు, అంతర్జాతీయ విద్యాసంస్థ నుంచి చదివామన్న అనుభూతి కూడా కలుగుతుంది. ఎక్కువగా ఈ కోర్సులు ఎడ్ఎక్స్, కోర్సెరా, ఉడాసిటీ వంటి ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటాయి. అక్కడే ఆయా యూనివర్సిటీల అధ్యాపకులు బోధిస్తారు.
హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ : ఐవీ లీగ్లో అత్యంత పురాతనమైన హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు 600కు పైగా ఉచిత కోర్సులు అందిస్తోంది. ఒకటి నుంచి పన్నెండు వారాల వ్యవధిలో పూర్తి చేసుకునే ఈ కోర్సులు, అక్కడి బోధనా స్థాయి ఎలా ఉంటుందో అర్థమయ్యేలా రూపొందించబడ్డాయి. సాహిత్యం, న్యాయశాస్త్రం, బిగ్డేటా, సామాజిక అధ్యయనాలు, నాయకత్వ లక్షణాలు, వ్యక్తిత్వ వికాసం, ప్రోగ్రామింగ్, గేమ్ డెవలప్మెంట్, చరిత్ర, న్యూరోసైన్స్ వంటి అనేక రంగాల్లో నేర్చుకోవచ్చు. అలాగే మెషిన్ లెర్నింగ్, పైతాన్, డేటా సైన్స్ వంటి ఆధునిక సాంకేతిక అంశాల్లో ప్రాథమిక అవగాహన పొందే అవకాశం ఉంది.
జార్జియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ : ఈ వర్సిటీ మాసివ్ ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ (MOOCs) ద్వారా పలు ప్రోగ్రామ్స్ను అందిస్తోంది. ఇప్పటివరకు 30 లక్షల మందికిపైగా విద్యార్థులు ఈ కోర్సులను పూర్తి చేశారు. కంప్యూటింగ్, బిజినెస్, ఇంజినీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్, మేనేజ్మెంట్, సప్లై చైన్ విభాగాల్లో మొత్తం 30కి పైగా కోర్సులు ఉన్నాయి. యూఎక్స్ డిజైన్, డేటా అనలిటిక్స్, హెల్త్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్, పైతాన్, డేటా స్ట్రక్చర్స్, జావా, మెషిన్ డిజైన్, స్టాటిస్టిక్స్, ఇన్నోవేషన్ లీడర్షిప్ వంటి అంశాలు చదవచ్చు. కోర్సెరా, ఎడ్ఎక్స్, ఉడాసిటీ ద్వారా ఉచితంగా నమోదు చేసుకోవచ్చు.
మసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఎంఐటీ) : గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయిల్లో సుమారు 3,000 కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇంజినీరింగ్, ఆర్కిటెక్చర్, మేనేజ్మెంట్, ఫిజిక్స్, ఎకనమిక్స్, బయాలజీ, న్యూక్లియర్ సైన్స్, మీడియా స్టడీస్, ఏరోనాటిక్స్, లింగ్విస్టిక్స్, ఫిలాసఫీ వంటి దాదాపు అన్ని విభాగాలూ ఇందులో ఉన్నాయి. కొన్ని కోర్సులు నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదవచ్చు, మరికొన్ని ఇంటరాక్టివ్ విధానంలో లభిస్తాయి. సైన్స్, టెక్నాలజీ బోధనలో ఎంఐటీకి ప్రత్యేకమైన పేరు ఉంది.
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా : ఎడ్ఎక్స్తో కలిసి ఈ వర్సిటీ ఆన్లైన్ కోర్సులను అందిస్తోంది. 2012 నుంచి ఇప్పటివరకు 150 దేశాల నుంచి 40 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు ఈ కోర్సుల్లో చేరారు. బిజినెస్ రైటింగ్, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, జర్నలిజం, ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్, సోషల్ జస్టిస్, క్రిప్టో కరెన్సీ, బ్లాక్చెయిన్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ వంటి కోర్సులు ఉన్నాయి. ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికెట్ కావాలంటే మాత్రం కొంత రుసుము చెల్లించాలి.
మిషిగాన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ : ఫొటోగ్రఫీ, గేమ్ డెవలప్మెంట్, మ్యూజిక్, జర్నలిజం, స్క్రిప్ట్ రైటింగ్, క్రియేటివిటీ, బిజినెస్ వంటి సంప్రదాయేతర కోర్సులు ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆకర్షణ. వారానికి అవసరమైన గంటల్ని విద్యార్థులే నిర్ణయించుకుని చదువుకోవచ్చు. సాధారణంగా 6 నెలల్లో పూర్తయ్యే ఈ కోర్సులకు కంప్లీషన్ సర్టిఫికెట్ లభిస్తుంది.
కాలిఫోర్నియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్స్ : ఆర్ట్స్ రంగంలో ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది మంచి అవకాశంగా చెప్పవచ్చు. గ్రాఫిక్ డిజైన్, గేమ్ డిజైన్, యూఐ/యూఎక్స్, మ్యూజిక్ థియరీ, వెబ్ డిజైన్, పొయిట్రీ వంటి స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ను కోర్సెరా ద్వారా చేయవచ్చు. సర్టిఫికెట్లకు ఫీజు ఉంటుంది.
యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్ : యూకేలోని టాప్ వర్సిటీల్లో ఒకటైన ఈ విద్యాసంస్థ, క్యూఎస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్లో ఎనిమిదో స్థానంలో ఉంది. ఆంత్రోపాలజీ, కల్చర్, హెల్త్, సిటిజన్ సైన్స్ వంటి 170కి పైగా ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. చాలా కోర్సులు ఉచితంగానే లభిస్తాయి, కొన్ని ప్రత్యేక ప్రోగ్రామ్స్కు మాత్రం ఫీజు ఉంటుంది.
