ETV Bharat / education-and-career
ఎగ్జామ్ హాల్లోకి ఇలా వెళ్లారంటే ప్రతి ప్రశ్నకూ ఆన్సర్! - 100కు 100 మార్కులు మీ సొంతం
ఏడాది పాటు కొనసాగిన కృషికి గంటల్లోనే అక్షర రూపం - ఎలాంటి పొరపాట్లకు అవకాశం ఇవ్వరాదు - మీ పరీక్షలో మంచి ఫలితాలు రావాలంటే ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
Published : March 13, 2026 at 2:41 PM IST
SSC Exam's Tips : పరీక్షల కోసం ఏడాది పాటు కష్టపడ్డారు. ఇన్ని రోజులు మీరు చేసిన కృషి కొన్ని గంటల్లో జవాబుల పత్రాలపై రాయాలి. ఈ కీలక సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న వారిదే విజయం. ఇందుకు ఆత్మవిశ్వాసమే ఆయుధం. సానుకూల దృక్పథమే ఇంధనం. ఈ రెండింటినీ కలిపి పరీక్ష హాలులోకి అడుగు పెట్టిన వారికి ప్రతి ప్రశ్నకూ జవాబు దొరుకుతుంది. ప్రతి విద్యార్థికి అవే ప్రశ్నలు. అన్ని ఎన్నోసార్లు చదివినవే. అన్నీ తెలిసినవే. వాటినే పరీక్షలో మీరు అక్షరీకరించాలి. ఇంతే పరీక్షలంటే!
మీ జవాబు పత్రంలో ఎలాంటి పొరపాట్లకు అవకాశం ఇవ్వరాదు. జాగ్రత్తగా, శ్రద్ధగా రాయాలి. ఎలాంటి ఒత్తిడి తీసుకోకుండా, ముందుగా తెలిసివ వాటికే జవాబులు రాయండి. ఆ సమయంలో ఆందోళన చెందినా, ఒత్తిడికి గురైనా, మనసు పక్కకు మళ్లినా వచ్చిన ప్రశ్నలు కూడా గందరగోళానికి గురి చేస్తాయి. కొన్నిసార్లు ఆన్సర్ తెలిసినా కూడా పెన్ను మాత్రం ముందుకు వెళ్లదు. ఇలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలంటే ఆన్సర్స్తో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం, సానుకూల దృక్పథం, మానసిక సన్నద్ధత చాలా అవసరం. ఇవి ఉంటేనే మీరు ఆనందంతో పరీక్షలు రాసి బయటికి వస్తారు. అనుకున్న ఫలితాలు దక్కుతాయి.
పరీక్ష రోజు చేయాల్సిన పనులు :
- పరీక్షలకు కావాల్సినవన్నీ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకొని మీతో పాటు తీసుకువెళ్లండి.
- పరీక్షకు బయలుదేరిన తర్వాత ఏమీ చదవకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి.
- కేంద్రానికి అరగంట ముందే వెళ్లేలా ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్లండి.
- ఎగ్జామ్ రాసే సమయంలో ఎలాంటి అవాంతరాలకు తావు లేకుండా హాలులోకి వెళ్లే ముందే కాలకృత్యాలు తీర్చుకోండి.
- ప్రశ్నాపత్రం అందుకున్న తర్వాత ముందుగా ప్రశ్నలన్నీ ఒకసారి చదవండి. తెలియని ప్రశ్నలు వచ్చాయని, వాటికి సమాధానం తెలియదని ఆందోళన చెందకండి.
- మీకు ఎలాంటి సమస్య లేదనుకుంటే మొదట్లో బాగా తెలిసిన ప్రశ్నకు జవాబులు రాయడం మొదలు పెట్టండి. ముఖ్యమైన వాటికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.
- అవసరమైన ప్రశ్నలకే సమాధానాలు రాయండి. ఒకవేళ సమయం మిగిలితేనే అదనపు సమాధానాల గురించి ఆలోచించండి.
- పరీక్ష పది నిమిషాల ముందే ముగించేలా చూసుకోండి. తర్వాత అన్ని ప్రశ్నలకూ జవాబులు రాశారో, లేదో చెక్ చేసుకొని సరిచూసుకోండి. జవాబు పత్రంలో సెక్షన్ కచ్చితంగా ఉన్నాయో లేదా పరిశీలించండి. అడిషనల్స్ ఏమైనా తీసుకుంటే వాటిని క్రమ పద్ధతిలో పెట్టారో లేదా చెక్ చేసుకోండి.
అర్థమయ్యేలా ఉండాలి : పరీక్షలో మీ చేతిరాత అర్థమయ్యేలా ఉండాలి. మీ రైటింగ్ బాగోలేకపోతే పదాలు, వాక్యాల మధ్య చిన్న ఖాళీ వదిలేయాలి. పత్రంలో వీలైనంత వరకు దిద్దిరాయడం, కొట్టివేతలు లేకుండా చూసుకోవాలి. ఎలాంటి అచ్చు తప్పులు, అన్వయ దోషాలు లేకుండా రాస్తే చాలు.
పరీక్షలో కీలకమైనది ఇదే : ప్రశ్నకు ఎంత టైం కేటాయించాలి? ఒక్కో సమాధానానికి ఎంత సమయం పడుతుంది? అనేది నిర్ణయం తీసుకోండి. అప్పుడప్పుడు చేతి గడియారాన్ని గమనించండి. ఎక్కువ ఆడిషన్లు రాస్తే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయని భావిస్తుంటారు. కానీ ఇది మీలో ఉన్న అపోహ మాత్రమే. జవాబులో ఉపయోగించే పదజాలం కీలకం. అనవసరమైన సమాచారం రాస్తే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతారు.
పరీక్ష తర్వాత ఈ పనులు అసలు చేయకండి :
- హాలు నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత జవాబుల గురించి అసలు చర్చించవద్దు.
- చేసిన తప్పులు గుర్తు చేసుకుని దిగులు చెందకూడదు. రాసిన జవాబు సరైనదా, కాదా తెలుసుకోవడానికి మళ్లీ పుస్తకాల జోలికి వెళ్లకండి.
- పరీక్షలో చేసిన తప్పులు గుర్తు చేసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు.
- ఇవన్నీ వదిలేసి రేపటి పరీక్షలపై దృష్టి పెట్టండి. ముందు రోజులు జరిగిన తప్పులు మళ్లీ జరగకుండా చూసుకోండి.
- కొత్తవేమీ నేర్చుకోకుండా ఇప్పటి వరకు చదివిన వాటిని మాత్రమే ఒకసారి రివిజన్ చేస్తే సరిపోతుంది.
ఈ ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటే మేలు :
- పరీక్ష సమయంలో ఫుడ్ తీసుకోకపోతే నేర్చుకున్న విషయాలు గుర్తుకురావు. మెదడు చురుకుగా పని చేయాలంటే గ్లూకోజ్ అందాలి. దానివల్ల మీరు పరీక్ష సమయంలో తినకుండా వెళ్లకండి. లైట్గా ఇడ్లీ, అరటిపళ్లు లాంటివి ఏవైనా తినండి.
- పరీక్ష రోజుల్లో తొందరగా పడుకుని తెల్లవారుజామున లేవాలి. రాత్రిపూట ఎక్కువ సమయం మేల్కొని చదవొద్దు. కనీసం 7 గంటలైనా నిద్రపోవాలి. పరీక్ష సమయంలో సరైన నిద్ర ఉంటేనే చదివింది బాగా గుర్తుంటుంది.
పరీక్షలో ఈ హ్యాండ్ రైటింగ్ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు - 20 శాతం మార్కులు అదనంగా సాధించినట్టే!
మరికొద్ది రోజుల్లోనే పది పరీక్షలు - ఈ విధంగా సిద్ధమైతే మంచి మార్కులు మీ సొంతం!