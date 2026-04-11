చదువుకుంటూనే డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు - టెన్త్​ తర్వాత చక్కని అవకాశం

కేవలం బైపీసీ, ఎంపీసీ మాత్రమే కాదు నైపుణ్యాలపై దృష్టి - చదువుతో పాటు డబ్బులు కూడా సంపాదించుకునే అవకాశం - నైపుణ్యాలు పెంచుకునేందుకు ఎన్నో అవకాశాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 1:32 PM IST

Freelancing After Tenth : ఇప్పటి విద్యార్థులలో ఒక సాధారణ ఆలోచన ఏమిటంటే, పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులయ్యాక వెంటనే బైపీసీ, ఎంపీసీ లేదా ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సుల్లో చేరాలనుకుంటారు. ఇది ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్ కాదు. ఎప్పటినుంచో ఇదే విధానం కొనసాగుతోంది. అయితే మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మనం కూడా మారాలి. మన ఆలోచన విధానం మార్చుకోవాలి. సమాజం, ఉద్యోగ మార్కెట్, అవసరాలు మారుతుండగా విద్యార్థులు కూడా మారాలి. కేవలం పుస్తకాల సిలబస్ ఆధారంగా చదువుకుని మార్కులు సంపాదించడం మాత్రమే కాకుండా సరికొత్త నైపుణ్యాలను కూడా పెంపొందించుకోవడం అత్యంత అవసరం. ఈ కొత్త నైపుణ్యాల్లో ముఖ్యమైనదే ఫ్రీలాన్సింగ్.

ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే ఏమిటి ? : ఏదైనా ఒక సంస్థలో ఫుల్ టైమ్ ఉద్యోగిగా కాకుండా, స్వతంత్రంగా నచ్చిన ప్రాజెక్టులను ఎంచుకుని పని చేయడం. ఈ విధంగా విద్యార్థులు స్కిల్స్‌ను ఉపయోగించి క్లయింట్లకు అవసరమైన సేవలను అందిస్తూ డబ్బు సంపాదించవచ్చు. ఇది చదువుకు కూడా ఎలాంటి ఆటంకం కలిగించదు, ఎందుకంటే మనకి వీలున్నప్పుడు, మన సమయం ప్రకారం పని చేసుకోవచ్చు. ఖాళీ సమయాన్ని వృథా చేయకుండా, స్మార్ట్‌ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్ సహాయంతో వర్క్ ఫ్రమ్ హోం చేస్తున్నట్లు డబ్బు సంపాదించడానికి ఇది మంచి మార్గం.

ఫ్రీలాన్సింగ్‌కు కొన్ని ముఖ్యమైన నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలి అవి:

గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్: సృజనాత్మకత ఉన్న వారు లోగోలు, సోషల్ మీడియా పోస్టర్లు, యూట్యూబ్ థంబ్​నెయిల్స్​ తయారు చేయడం నేర్చుకోవచ్చు. ప్రారంభంలో సులభమైన యాప్స్ ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ నైపుణ్యాలను అభ్యసించవచ్చు.

వీడియో ఎడిటింగ్: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్ రీల్స్ వీడియోలకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. వీడియోలను కత్తిరించడం, మ్యూజిక్ జోడించడం వంటి పనుల ద్వారా మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు.

కంటెంట్ రైటింగ్ : మీకు బాగా వచ్చిన భాషపైన పట్టు ఉంటే, బ్లాగులు, ఆర్టికల్స్ రాయడం ద్వారా ఫ్రీలాన్సర్‌గా ఎదగవచ్చు. సోషల్ మీడియా మేనేజ్‌మెంట్ చిన్న వ్యాపార సంస్థల ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్ పేజీలను నిర్వహించడం, పోస్టులు పెట్టడం, ఫాలోవర్లను పెంచడం వంటి పనులు చేయవచ్చు.

డేటా ఎంట్రీ : ఇది అందరికీ తేలికైన మార్గం. టైపింగ్, ఫామ్ ఫిల్లింగ్ వంటి పనుల ద్వారా కెరీర్ ప్రారంభించవచ్చు.

విద్యార్థులు ఎలా ప్రారంభించాలి : ఫ్రీలాన్సింగ్ ఎలా ప్రారంభించాలి అంటే, మొదటగా అన్నింటిపై దృష్టి పెట్టకుండా, మనకు ఆసక్తి ఉన్న ఏదైనా ఒక నైపుణ్యాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఉదాహరణకు వీడియో ఎడిటింగ్ లేదా గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్. ఆ తర్వాత యూట్యూబ్ లేదా ఇతర ఫ్రీ కోర్సుల ద్వారా ప్రాథమికాంశాలను ఉచితంగా నేర్చుకోవాలి. చేసిన నమూనా పనులను ఒక చోట భద్రపరచుకోవాలి, ఇది క్లయింట్లు చూసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత స్థానిక దుకాణదారులకు లేదా తెలిసినవారికి చిన్న చిన్న సేవలు అందిస్తూ, చిన్న ప్రాజెక్టుల ద్వారా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాలి.

ఇది విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు ఆదాయం పొందడానికి, అనుభవాన్ని సొంతం చేసుకునేందుకు, భవిష్యత్తు కెరీర్‌ను బలోపేతం చేసుకునేందుకు గొప్ప అవకాశం. మారుతున్న ప్రపంచంలో సరికొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకుని, వాటిని ఉపయోగించి తమ జీవితాలను మెరుగుపరుచుకోవడం విద్యార్థులందరి లక్ష్యం కావాలి. ఈ విధంగా ఆలోచించి ప్రయత్నించేవారే విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు.

సవాళ్లను స్వీకరించి ముందుకు సాగాలి - యువతకు నారా లోకేశ్​ పిలుపు

విద్యార్థులకు భయం పోగొట్టేలా బ్రిడ్జి కోర్సుకు శ్రీకారం- ముందే 10th పరీక్షలకు సన్నద్ధత

