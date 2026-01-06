ETV Bharat / education-and-career

చదువుకుంటూనే డబ్బులు సంపాదించండి - మీ చేతిలో ఫోన్​ ఉంటే చాలు

డిజిటల్​ ప్రపంచంలో అవకాశాలకు కొదవే లేదు - ఫ్రీలాన్సింగ్​ మంచి ఆప్షన్​ - పెట్టుబడి పెట్టకుండానే డబ్బులు సంపాదన - విద్యార్థులకు చక్కని వేదికగా మారుతున్న సెల్​ఫోన్, ల్యాప్​టాప్​

Students Earn Money Online
Students Earn Money Online (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 6, 2026 at 10:21 AM IST

Students Earn Money Online : విద్యార్థులు ఈజీ డబ్బులు సంపాదించడం ఎలా అని ఆన్​లైన్ వేదికల్లో సెర్చ్​ చేస్తూ ఉంటారు. ఈజీ డబ్బులు సంపాదిస్తూ చదువుకోవాలని చూస్తారు. ఆ క్రమంలో ఈజీ మనీ ముసుగులోకి వెళ్లి సైబర్​ నేరగాళ్ల వలలో పడతారు. అంతేకాదు వారి విలువైన సమాచారం అంతా కేటుగాళ్లు దోచుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా ఈజీ మనీ కోసం చదువుకు ఆటంకం కలగకుండా ఖాళీ సమయంలో ఆన్​లైన్​లో డబ్బు సంపాదించేందుకు ప్రస్తుతం అనేక అవకాశాలు అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా డిజిటల్​ ప్రపంచం.

ఈ డిజిటల్​ ప్రపంచంలో అంతా మన చేతిలోనే ఉంటుంది. మీకు నైపుణ్యాలు ఉంటూ కాస్త కష్టపడే మనస్తత్వం ఉంటే మీ జేబులో డబ్బులు గలగలలాడుతూ ఉంటాయి. దీంతో ఇంట్లో వాళ్లను డబ్బులు అడిగే బాధ తప్పుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న డిజిటల్​ లోకంలో సంపాదన మార్గాలకు కొదవే లేదు. ఎలాంటి పెట్టుబడి పెట్టకుండానే డబ్బులు సంపాదించేందుకు ఉన్న మార్గాల్లో ఇవి కొన్ని మాత్రమే. ప్రస్తుతం వాటి గురించి తెలుసుకుందామా?

ఫ్రీలాన్సింగ్​ మంచి ఆప్షన్ : మీలో ఏదో ఒక నైపుణ్యం ఉంటే ఫ్రీలాన్సింగ్​ ఓ మంచి ఆప్షన్​గా చెప్పుకోవచ్చు. కంటెంట్​ రైటింగ్​, గ్రాఫిక్​ డిజైనింగ్​ ద్వారా లోగోలు, పోస్టర్లను రూపొందించవచ్చు. అలాగే కోడింగ్​ రాయడం, వీడియో ఎడిటింగ్​, డేటా ఎంట్రీ వంటి నైపుణ్యాలు ఉంటే వాటి ద్వారా డబ్బులు సంపాదించే మార్గాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇందు కోసం Freelancer.in, fiverr, upwork వంటి వేదికలను పరిశీలించవచ్చు.

సబ్జెక్టులకు ఆన్​లైన్​లో బోధన : మీకు మ్యాథ్స్​, ఇంగ్లిష్​, సైన్స్​ వంటి సబ్జెక్టుల్లో మంచి పట్టు ఉందా? అయితే పాఠశాల విద్యార్థులకు ఆయా సబ్జెక్టులను ఆన్​లైన్​లోనే బోధించే మార్గాలును చూడండి. ఆన్​లైన్​ ట్యూటరింగ్​ ద్వారా పార్ట్​టైంగా పని చేసి డబ్బులు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది. బోధించే గంటల ప్రకారం డబ్బులు తీసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం Vedantu, byjus, Chegg India వంటి వేదికలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.

వీడియోలు చేసి పోస్ట్​ చేస్తే డబ్బులు : మీ ఆసక్తిని ప్రకారం ఏదైనా అంశం(ఉదా: వంటలు, విద్య, టెక్నాలజీ, ట్రావెల్​ తదితరాలు)పై ప్రత్యేకంగా వీడియోలు చేసి యూట్యూబ్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్​ చేయడం ద్వారా డబ్బులు సంపాదించే అవకాశాలు లేకపోలేదు. మీరు పోస్టు చేసే వీడియోలకు వచ్చే వ్యూస్​, షేరింగ్​ ఆధారంగా వీటికి కొంత మొత్తం డబ్బు అనేది వస్తుంది.

డిజిటల్​ నోట్స్​ రాయడం : విద్యార్థులు తమ హ్యాండ్​రైటింగ్​ లేదా డిజిటల్​ స్టడీ నోట్సును ఆన్​లైన్​ వేదికలపై విక్రయించడం ద్వారా డబ్బులు సంపాదించే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఆన్​లైన్​ డేటా ఎంట్రీ సంబంధిత వర్క్​ని కూడా ఎంచుకోవచ్చు. దీనికి ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు ఏమీ అవసరం లేదు.

ఏదైనా అంశంపై ఆర్టికల్స్​ రాయడం : కొందరికి ఏదైనా అంశంపై ఆర్టికల్స్​ రాయడం అంటే ఇంతో ఇష్టం. అలాంటివారు పలువురు క్లయింట్ల కోసం వ్యాసాలు రాయడం, బ్లాగ్​లు లేదా వెబ్​సైట్​కు కంటెంట్​ని రాయడం వంటి మార్గాలను చూడవచ్చు.

కంటెంట్​ క్రియేటర్లతో మాట్లాడి : చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసేవారు, కంటెంట్​ క్రియేటర్లతో మాట్లాడి వారికి సంబంధించిన సోషల్​ మీడియా ఖాతాలను నిర్వహించే పద్ధతిని కూడా పార్ట్​టైం జాబ్​గా ఎంచుకోవచ్చు. ఇది కూడా ఆన్​లైన్​లో డబ్బులు సంపాదించే మార్గాల్లో ఒకటి. ఈ పద్ధతుల ద్వారా ఈజీగా డబ్బులను సంపాదించవచ్చు. కానీ చదువుతో పాటు ఇవీ కూడా ఉంటే డబ్బులకు మీ దగ్గర ఢోకా ఉండదు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

