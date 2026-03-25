ETV Bharat / education-and-career
'ఉజ్వల భవిత'కు స్ట్రక్చర్ కమ్యునికేషన్ - ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే మీరే కార్పొరేట్ 'కింగ్'
మేటి భవితకు స్ట్రక్చర్ కమ్యునికేషన్ - ఉద్యోగాలు సాధించేందుకు అర్హత, నైపుణ్యాలు రెండూ కీలకమేనంటున్న నిపుణులు - అసలేంటీ స్ట్రక్చర్ కమ్యునికేషన్, దాని ప్రాధాన్యత ఏంటి?
Published : March 25, 2026 at 8:41 PM IST
Structured Communication For Better Future : ఏ రంగంలో రాణించాలన్నా భావవ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాలనేవి అత్యంత కీలకం. కొంతమందిలో ఈ స్కిల్స్ లేకపోవడంవల్లో కెరీర్లో ఉన్నతంగా రాణించలేకపోతున్నారు. దీంతో ఆశించిన ఫలితాలు దక్కడంలేదు. మరి అలాంటి ఇబ్బందిని అధిగమించేందుకు స్ట్రక్చర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది దారి చూపుతుంది. చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని సూటిగా, స్పష్టంగా అవతలివారికి సులభంగా అర్థమయ్యేవిధంగా వ్యక్తం చేయడమే స్ట్రక్చర్ కమ్యూనికేషన్ అంటే. మారుతున్న కాలమానపరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రతిఒక్కరూ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ను మెరుగుపర్చుకోవాలి. భావవ్యక్తీకరణలో స్పష్టత ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కెరియర్లో మరింత రాణించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇంగ్లిష్ ప్రాధాన్యం : జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ పరీక్షలు ఉదాహరణకు (సీయూఈటీ), వృత్తిపరమైన మూల్యాంకనాల్లో ఇంగ్లిష్ కాంప్రహెన్షన్ (అర్థం చేసుకునే శక్తి) అనేది ఒక ముఖ్యమైన భాగం. వీటిలో అనలిటికల్ థింకింగ్, (విశ్లేషణాత్మక ఆలోచన) రిటన్ ఆర్టిక్యులేషన్ (రాసే విధానం) చాలా ముఖ్యం. వీటిలో ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ స్పష్టంగా వ్యక్తీకరిస్తేనే సరైన గుర్తింపు దక్కుతుంది. చాలా మంది విద్యార్థులకు సబ్జెక్టుపై మంచి పట్టు ఉన్నప్పటికీ సరైన రీతిలో వివరించడంలో మాత్రం వెనుకబడుతుంటారు. దీంతో మంచి అవకాశాలు కోల్పోతున్నారు.
అర్థమయ్యేలా వివరించడమే ముఖ్యం : మీకు సంబంధిత సబ్జెక్టుపై పూర్తి పరిజ్ఞానం ఉండవచ్చు. కానీ దాన్ని ఎదుటివారికి అర్థమయ్యేలా వివరించలేకపోయినట్లయితే అది ఎందుకూ పనికి రాకుండాపోతుంది. అందుకే ‘ఏమి తెలుసు’ అనే దానికంటే ‘తెలిసిన దాన్ని మీరు ఏవిధంగా వివరిస్తున్నారు’ అనేదే అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం.
వారధి : అకడమిక్ విద్యను పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులు జాబ్లో చేరాక కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు. దీనికి ప్రధానమైన కారణం కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్. దీనిని అధిగమిస్తేనే మీరు పనిచేస్తున్న రంగంలో ఆశించిన ప్రగతి సాధ్యమవుతుంది.
టెక్నాలజీ- స్కిల్స్ : టెక్నాలజీలో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పుల కారణంగా టీమ్ వర్క్, క్లిష్టమైనటువంటి అంశాలను సులభంగా వివరించగలగడం అతిముఖ్యం.
మెజరబుల్ కాంపిటెన్సీ : చాలా సంస్థలు గతంలో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ని కేవలం ఒక అదనపు నైపుణ్యంగా మాత్రమే చూసేవారు. కానీ దాన్ని నేడు ఓ ముఖ్యమైన అర్హతగా పరిగణిస్తున్నారు. కేవలం గ్రామర్ నేర్చుకుంటే సరిపోదు. దాన్ని వాడుకలోకి తీసుకొచ్చేవిధంగా ఉండాలి.
క్యాంపస్ నుంచే సన్నద్ధం : క్లాస్రూమ్లో సబ్జెక్టుల పరంగా చర్చలు జరపడం, రీసెర్చ్, ఇంటర్న్షిప్పుల ద్వారా కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలను నిరంతరం పెంచుకోవడం ఉత్తమం. విద్యార్థి దశలోనే మాట్లాడే సామర్థ్యాన్ని అలవరచుకున్నట్లయితే అది వృత్తిజీవితంలో దోహదపడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
వీటిపై దృష్టిసారించాలి :
కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ : అవతలి వారికి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో దానిపై సంపూర్ణ అవగాహన ఉండాలి. చెప్పబోయే విషయాన్ని స్వీయ విశ్లేషణ చేయడం అవసరం.
క్లుప్తత : మారుతున్న కాలానుగుణంగా చెప్పే మాటలు వినే వారూ కొరవడుతున్నారు. అందువల్ల తక్కువ పదాలతో ఎక్కువ విషయాన్ని చెప్పగలగే నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి.
విశ్వాసం : మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్టు గురించి వివరిస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి బెరుకు లేకుండా చెప్పేది నిజమని విశ్వాసాన్ని కల్గి ఉండి వింటున్నవారి కళ్లలోకి చూసి మాట్లాడండి. మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నది పూర్తిగా తెలుసుకున్నాక ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయడం మంచిది.
విద్యార్థులు చేయాల్సినవి :
- సిమ్యులేటెడ్ ఇంటర్వ్యూల్లో పాల్గొనడం ఉత్తమం
- అకడమిక్ ప్రజెంటేషన్లు(పీపీటీ) ఇవ్వాలి
- గ్రూప్ డిస్కషన్లలో క్రియాశీలకంగా చొరవ తీసుకోవాలి.
- కేస్ స్టడీ విశ్లేషణలు చేయాలి
- మీరు వెళ్లాలనుకునే వృత్తిపరమైన ఈమెయిల్ రైటింగ్, ఇంటర్వ్యూలను ఎదుర్కోవడం లాంటివి చేయాలి.
వృత్తిలో రాణించేలా : ఆఫీసు వాతావరణం కాలేజీకి భిన్నంగా ఉంటుంది. అక్కడ కమ్యూనికేషన్ మీ ప్రొఫెషనలిజాన్ని ప్రతిబింబించేలా చేస్తుంది.
వృత్తిలో రాణించాలంటే ఈ నైపుణ్యాలు తప్పనిసరి :
- చెప్పే విషయాన్ని సులభంగా అర్థమయ్యేలా వివరించాలి.
- పాయింట్ టు పాయింట్ తక్కువ సమయంలో చెప్పగలిగే నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి
- మీ షార్ట్కట్ స్పీచ్ వాళ్లకు నచ్చినట్లయితే దాని గురించి మరింత చెప్పమని అడుగుతారు.
- మీటింగ్స్ మీ ఆలోచనలు తడబడకుండా చెప్పాలి. వినేవారు అడగబోయే ప్రశ్నముందుగానే ఊహించగలగాలి.
- బృంద సభ్యులతో సమన్వయం చేసుకునేందుకు స్పష్టమైన భాషను ఉపయోగించాలి.
- ప్రొఫెషనల్ ఈమెయిల్ను అర్థవంతగా రాయాలి.
- ఎదుటివారు చెప్పే విషయాలను శ్రద్ధగా వినాలి.
- స్ట్రక్చర్ కమ్యునికేషన్ ఒక్కరోజులో వచ్చేది కాదు నిరంతర ప్రక్రియ.
