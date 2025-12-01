ETV Bharat / education-and-career
జేఈఈ మెయిన్ పరీక్షలు - వ్యూహాత్మకంగా సన్నద్ధమైతే మెరుగైన స్కోరు
జేఈఈ మెయిన్ పరీక్షకు ఇంకా 40 రోజులే సమయం - వ్యూహాత్మకంగా సన్నద్ధమైతే మంచి మార్కులు సాధించే అవకాశం - ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీలలో చేరాలంటే జేఈఈ స్కోరే ముఖ్యం
Published : December 1, 2025 at 5:29 PM IST
Strategic Preparation for JEE Main Exam : ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీలతోపాటూ ఇంజినీరింగ్ విద్యలో అగ్రగామి సంస్థలలో ప్రవేశానికి జేఈఈ స్కోరే ప్రామాణికం. మెయిన్ పరీక్షలో మెరిస్తే చాలు ఐఐటీలు మినహా మిగిలిన అన్ని సంస్థల్లోను ప్రవేశాలు పొందొచ్చు. జనవరిలో ప్రారంభమయ్యే ఈ పరీక్షలకు ఉన్న తక్కువ వ్యవధిలోనే వ్యూహాత్మకంగా సన్నద్ధమైతే మెరుగైన స్కోరు పొందడానికి వీలవుతుంది.
జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-1ను జనవరి 21 నుంచి 30 మధ్యలో నిర్వహిస్తారు. ఎన్ఐటీలు, ట్రిపుల్ ఐటీల్లో బీటెక్, బీఆర్క్ సీట్ల భర్తీకి, అంతేకాకుండా జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ అర్హత పొందేందుకు మెయిన్ స్కోరే ప్రామాణికంగా ఉంటుంది. పరీక్షకు ఇప్పటి నుంచి సరిగ్గా 40 రోజులే వ్యవధి ఉంది. ఈ ఉన్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే మంచి ర్యాంకుతో పాటూ, కోరిన బ్రాంచీలో, దేశంలోనే మేటి సంస్థలో సీటు పొందడానికి వీలవుతుంది.
జేఈఈ మెయిన్ పరీక్షల్లో అడిగే ప్రశ్నలను మూడు కేటగిరీలగా విభజించుకోవచ్చు.
కేటగిరీ-1: సింగిల్ టాపిక్ - సింగిల్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది.
కేటగిరీ-2: సింగిల్ టాపిక్ మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్,
కేటగిరీ-3: మల్టిపుల్ టాపిక్ మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్. అలాగే కేటగిరీల వారీ ప్రశ్నల స్థాయిని బట్టి నాలుగు ఫేజ్లుగా విభజించవచ్చు.
లెవెల్-1: ఫార్ములా నేరుగా ఉపయోగించి సాధించే ప్రశ్నలు.
లెవెల్-2: బాగా తెలిసిన ప్రశ్నలే, కానీ సమాధానం సాధించటానికి ఒకటి లేదా రెండు వ్యూహాలు అవసరం.
లెవెల్-3: ప్రశ్నల్లో కాస్త తిరకాసు ఉంటుంది. భాష, విభిన్న పదజాలం ఉన్న తెలిసిన ప్రశ్నలు వస్తాయి.
లెవెల్-4: పూర్తిగా కష్టమైనవి, ఎప్పుడూ చూడనివి, సమాధానానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకునేవి ఇస్తారు.
- సరైన ప్రణాళికతో చదివితే సాధారణ విద్యార్థులు సైతం కేటగిరీ-1, కేటగిరీ-2, లెవెల్-1, లెవెల్-2 ప్రశ్నలకు ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేకుండా సరైన సమాధానాలు గుర్తించవచ్చు.
- జేఈఈ మెయిన్ 2025లో నిర్వహించిన 19 పేపర్లలో మ్యాథ్స్ 475, ఫిజిక్స్ 475, కెమిస్ట్రీ 475, మొత్తం 1425 ప్రశ్నలు సాధారణ విద్యార్థులూ రాయగలిగే సామర్థ్యంతోనే ఉన్నాయి. అంటే సుమారుగా 80 శాతం ప్రశ్నలకు వీరు సమాధానం గుర్తించే అవకాశం ఉంది.
- మెయిన్లో సాధారణ విద్యార్థులూ 300కు 100 నుంచి 120 వరకూ మార్కులు తెచ్చుకోవటం పెద్ద కష్టమేమి కాదు. ఈ మార్కులతోనే 90 కంటే ఎక్కువ పర్సంటైల్ పొందుతారు. దీంతో ఆల్ ఇండియా ర్యాంకుతో పాటూ పేరున్న సంస్థలో అడ్మిషన్ వస్తుంది.
- జేఈఈ మెయిన్లో అర్హత పొందితే చాలు అనుకునేవారు పేపర్ లెవల్ ఎలా ఉన్నప్పటికీ 300కు 90 నుంచి 100 మార్కులు సాధిస్తే సరి. ఇందుకోసం ప్రశ్నపత్రంలోని 75 ప్రశ్నల్లో కనీసం 30 నుంచి 35 ప్రశ్నలకు కచ్చితమైన జవాబులు ఇవ్వాలి. నెగటివ్ మార్కులు ఎంత తగ్గించు కుంటే స్కోరు అంత మెరుగవుతుంది.
సన్నద్ధత : పరీక్షకు ముందు ఉన్న తక్కువ వ్యవధే సన్నద్ధతలో అత్యంత విలువైనదిగా చెప్పవచ్చు. ఎక్కువ మార్కులు అందించే అంశాలను ఎంచుకుని, వాటిపైనే దృష్టి ఎక్కువగా సారించాలి. పరీక్షలో గణనీయమైన వెయిటేజీ ఉన్న చాప్టర్లకు ప్రాధాన్యమివ్వాలి. ఆ ప్రకారం సబ్జెక్టుల వారీ చదవాల్సినవి చూద్దాం.
భౌతిక శాస్త్రం: 1.మెకానిక్స్-2 (ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్, మెకానిక్స్, విస్కాసిటీ, సర్ఫేస్ టెన్షన్, ఎలాస్టిక్ సిటీ)
2. హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ 3.మోడరన్ ఫిజిక్స్ 4.ప్రాక్టికల్ ఫిజిక్స్ 5. అయస్కాంతత్వం, విద్యుత్ 6.ఆప్టిక్స్.
రసాయన శాస్త్రం : 1.బేసిక్ ప్రిన్సిపుల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ 2.కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ 3.బయో మాలిక్యూల్స్ 4.థర్మోడైనమిక్స్ 5.హైడ్రోకార్బన్స్ అండ్ బెంజీన్ 6.హాలో ఆల్కేన్స్ అండ్ హాలో అరేన్స్ 7.కెమికల్ బాండింగ్ 8. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్.
గణితం : 1.వెక్టార్స్, 3-డీ, 2.ఎఫ్ఎల్సీడీ (ఫంక్షన్స్, లిమిట్స్, డిఫరెన్సియేషన్, కంటిన్యుటీ) 3.డీఈ అండ్ ఏరియాస్ 4.క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ 5.ప్రోగ్రెషన్స్ 6.పెర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ 7.ప్రాబబిలిటీ
8.స్టాటి స్టిక్స్ 9.కోనిక్ సెక్షన్స్ 10.మ్యాట్రిసెస్, డిటెర్మినెంట్స్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ వంటి వాటిపై ఫోకస్ చేస్తే అనుకున్న విజయం సాధించగలుగుతారు.
నిరుపేదల పిల్లలే కానీ జేఈఈ మెయిన్స్లో సత్తా చాటారు
ప్రైవేట్ ఇంటర్ కాలేజీలతో పోటీ పడేలా ఫ్రీ కోచింగ్ - ఐఐటీ, నీట్లో ర్యాంకులు కొట్టడమే టార్గెట్