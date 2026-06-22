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ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేశారా? - SBIలో రూ.22లక్షల వేతనంతో ఉద్యోగాలు!

1500 ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్‌(PO) పోస్టులు - ఆకర్షణీయ ప్రోత్సాహకాలు, అలవెన్సులు!

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 11:53 AM IST

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SBI Probationary Officer Recruitment 2026 : మీరు డిగ్రీ పూర్తి చేశారా? ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? బ్యాంకు ఉద్యోగాలపై ఆసక్తి ఉందా? అయితే ఇది మీ కోసమే ప్రభుత్వ రంగ "స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)" ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్‌(PO) పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన ఇచ్చేసింది. ప్రిలిమినరీ, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూలో నెగ్గితే చాలు! లక్షల వేతనం అందుకోవచ్చు. ఎంపికైనవారు స్కేల్‌-1 అధికారిగా పనిచేస్తూ ఇన్సెంటివ్స్ కలిపి ముంబయి లాంటి మహానగరాల్లో ఏటా సుమారు రూ.22లక్షల వేతనం అందుకోవచ్చు. అంతేకాదు! భవిష్యత్తులో విదేశీ అవకాశాలతో పాటు ఉన్నత స్థాయికీ చేరుకోవచ్చు.

బ్యాంకు ఉద్యోగాల్లో ఎస్‌బీఐలో అవకాశం దక్కితే చాలు! ఇతరులతో పోలిస్తే 4 ఇంక్రిమెంట్లు అదనంగా దక్కుతాయి. అలాగే ఆకర్షణీయ ప్రోత్సాహకాలు, అలవెన్సులకు తోడు విదేశాల్లోనూ శాఖలు ఉండటం వల్ల అక్కడా పని చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్​బీఐలో ఉద్యోగానికి ఎంతో పోటీ ఉంటుంది. ప్రశ్నల స్థాయి చాలా కఠినంగా ఉంటుంది కాబట్టి విజయం కోసం గట్టిగా ప్రయత్నించాల్సిందే. యూఆర్ (UR), ఈడబ్ల్యూఎస్‌ (EWS) అభ్యర్థులు ఎస్‌బీఐలో పీవో పోస్టులకు గరిష్ఠ వయసులోగా ఆరు సార్లే రాయడానికి మాత్రమే అనుమతి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు ఎన్ని సార్లైనా రాసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

ప్రిలిమినరీ

పీఓ పోస్టుల భర్తీకి ముందుగా ప్రిలిమినరీ 100 మార్కులకు ఉంటుంది. పూర్తిగా ఆబ్జెక్టివ్‌ విధానంలో ఆన్‌లైన్‌లో ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నకో మార్కు చొప్పున 100 మార్కులు ఉంటాయి కానీ, ప్రతి తప్పు సమాధానానికు పావు మార్కు తగ్గిస్తారు. పరీక్ష సమయం 60 నిమిషాలు కాగా, మొత్తం 3 విభాగాల నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌ 40, క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌ 30, రీజనింగ్‌ ఎబిలిటీ 30 ప్రశ్నలను ఒక్కో విభాగాన్ని 20 నిమిషాల్లో పూర్తిచేయాలి. సెక్షన్ల వారీ కటాఫ్‌ మార్కులు లేకపోవడం కలిసొచ్చే అంశం. ప్రిలిమినరీలో మెరిట్‌ ఆధారంగా కేటగిరీ వారీగా (1:10) మెయిన్‌ పరీక్షకు పిలుస్తారు. అంటే ఒక పోస్టుకు 10మంది చొప్పున 1500పోస్టులకు మొత్తం 15వేల మందికి మెయిన్స్‌ అవకాశం ఉంటుంది.

మెయిన్స్

  • 200 మార్కులు ఆబ్జెక్టివ్‌ ప్రశ్నలు, మరో 30 మార్కులకు డిస్క్రిప్టివ్‌ పరీక్ష ఆన్‌లైన్‌లోనే ఉంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్‌ పరీక్ష వ్యవధి 3 గంటలు కాగా, 4 విభాగాల నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
  • రీజనింగ్‌ అండ్‌ కంప్యూటర్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌ : 40 ప్రశ్నలు, 60 మార్కులు - 50 నిమిషాల సమయం
  • డేటా అనాలిసిస్‌ అండ్‌ ఇంటర్‌ప్రెటేషన్‌ : 30 ప్రశ్నలు 60 మార్కులు - 45 నిమిషాల సమయం.
  • జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌/ ఎకానమీ/ బ్యాంకింగ్‌ నాలెడ్జ్‌ : 60 ప్రశ్నలు, 60 మార్కులు. 45 నిమిషాల సమయం.
  • ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌ : 40 ప్రశ్నలు, 20 మార్కులు - 40 నిమిషాల సమయం.

ప్రతి తప్పు సమాధానానికి మైనస్ మార్కులు ఉంటాయి.

  • డిస్క్రిప్టివ్‌ పరీక్షలో 30 మార్కుల ప్రశ్నలకు 30 నిమిషాల సమయం ఇస్తారు. ఈ మెయిల్స్, సిచ్యువేషన్‌ అనాలిసిస్, రిపోర్ట్‌ రైటింగ్‌/ప్రెసీ ఒక్కో విభాగం నుంచీ 2 చొప్పున ఉంటాయి. అందులో ప్రతి విభాగంలోనూ ఒకటి రాస్తే సరిపోతుంది.
  • సెక్షన్ల వారీ బ్యాంకు నిర్దేశించిన కటాఫ్‌ మార్కుల ప్రకారం ప్రతి పోస్టుకు ముగ్గురు చొప్పున మొత్తం 4,500 మందిని ఇంటర్వ్యూలకు ఎంపిక చేస్తారు.
  • సైకోమెట్రిక్‌ టెస్టు, గ్రూప్‌ ఎక్సర్‌సైజ్, ఇంటర్వ్యూ : ఫేజ్‌-3లో గ్రూప్ డిస్కషన్ 20 మార్కులు, ఇంటర్వ్యూకు మరో 30 చొప్పున మొత్తం 50 మార్కులు ఉంటాయి. అర్హత సాధించాలంటే కనీస మార్కులు తప్పనిసరి. ముందుగా సైకోమెట్రిక్‌ టెస్టు నిర్వహించి అభ్యర్థి స్వభావాన్ని అంచనా వేస్తారు.

తుది ఎంపిక

ఫేజ్‌-2, ఫేజ్‌-3ల్లో సాధించిన మార్కులతో తుది నియామకాలు చేపడతారు. ఫేజ్‌-2లో 230 మార్కులను 75గా, ఫేజ్‌-3లో 50 మార్కులను 25గా మొత్తం 100 మార్కులను స్కేల్‌గా తీసుకుని మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ప్రాతిపదికన అవకాశం కల్పిస్తారు. విధుల్లో చేరినవారు మూడేళ్లు కొనసాగుతామనే హామీ ఇస్తూ రూ.2 లక్షల విలువైన ఒప్పంద పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

ముఖ్య వివరాలు

  • పోస్టులు: 1500.
  • అర్హత: ఏదైనా డిగ్రీ.
  • వయస్సు : 2026 ఏప్రిల్‌ 1 నాటికి 21-30 ఏళ్లలోపు, అంటే 1996 ఏప్రిల్‌ 2 నుంచి 2005 ఏప్రిల్ 1లోపు జన్మించిన వారు అర్హులు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు కేటగిరీ ప్రకారం వయో పరిమితి మినహాయింపు వర్తిస్తుంది.
  • దరఖాస్తు ఫీజు : జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీలు రూ.750, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు లేకుండా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: జులై 8 కాగా, ఆగస్టులో ప్రిలిమినరీ, సెప్టెంబరులో మెయిన్స్ అక్టోబర్ లేదా నవంబర్​లో ఫేజ్ 3 పరీక్షలు ఉంటాయి.
  • వెబ్‌సైట్‌: https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings

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