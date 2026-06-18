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నిరుద్యోగులకు SBI గుడ్న్యూస్ - 1500 "ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్" పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్!
-గ్రాడ్యుయేషన్ అర్హతతో ప్రొబేషనరీ పోస్టులు భర్తీ చేసేందుకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సిద్ధం - అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం - జులై 8 వరకు అప్లై చేసేందుకు అవకాశం!
Published : June 18, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 5:30 PM IST
SBI PO Recruitment 2026: బ్యాంకు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే మీకో సూపర్ న్యూస్. దేశంలోని అతి పెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ (PO) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 1500 పోస్టులు భర్తీ చేయనుంది. ఏదైనా విభాగంలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు: ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్
ఖాళీలు: 1500
- రెగ్యులర్ కోటాలో-1446. ఇందులో ఎస్సీ 216, ఎస్టీ 108, ఓబీసీ 390, ఈడబ్ల్యూఎస్ 144, యూఆర్ 588 ఉన్నాయి.
- బ్యాక్లాగ్ కేటగిరీలో- 54. ఇందులో ఎస్సీ-18, ఎస్టీ- 36 ఉన్నాయి.
వయో పరిమితి: ఏప్రిల్ 1, 2026 నాటికి 21 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఓబీసీ 3 సంవత్సరాలు, ఎస్సీ/ఎస్టీ-5 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు 10-15 సంవత్సరాలు వరకు వయసులో సడలింపు ఉంటుంది.
అర్హతలు: ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో(మెడికల్, ఇంజనీరింగ్, సీఏ, కాస్ట్ అకౌంటెంట్) గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా తాత్కాలికంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న వారు ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూకు సెలెక్ట్ అయితే సెప్టెంబర్ 30, 2026లోపు డిగ్రీ పూర్తి చేసినట్లు సర్టిఫికెట్ ఉండాలి.
జీతం: బేసిక్ పే రూ.48,480 + అలవెన్సులు.
ఎంపిక విధానం: ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ ఎంపిక మూడు దశల్లో జరుగుతుంది.
- ఫేజ్-1 ప్రిలిమినరీ పరీక్ష: ఆన్లైన్ ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ విధానంలో జరుగుతుంది. ఇందులో 100 ప్రశ్నలు, 100 మార్కులు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు ఉంటుంది. కాలవ్యవధి 1 గంట. ఇంగ్లిష్-40 ప్రశ్నలు(20 నిమిషాలు), క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్-30(20 నిమిషాలు), రీజనింగ్-30 మార్కులు(20 నిమిషాలు) ఉంటాయి.
- ఫేజ్- 2 మెయిన్ ఎగ్జామ్: దీనిని రెండు విధాలుగా నిర్వహిస్తారు. ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్- 200 మార్కులు, డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ - 30 మార్కులు. మెయిన్స్ ఆన్లైన్ అబ్జెక్టివ్లో రీజనింగ్ అండ్ కంప్యూటర్ యాప్టిట్యూడ్లో 40 ప్రశ్నలు 60 మార్కులు(50 నిమిషాలు), డేటా అనాలసిస్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ 30 ప్రశ్నలు 60 మార్కులు(45 నిమిషాలు), జనరల్ అవేర్నెస్/ఎకానమీ/బ్యాంకింగ్ పరిజ్ఞానం 60 ప్రశ్నలు 60 మార్కులు(45 నిమిషాలు), ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ 40 ప్రశ్నలు 20 మార్కుల(40 నిమిషాలు)తో మొత్తం 170 ప్రశ్నలతో 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. కాలవ్యవధి 3 గంటలు. డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్లో 3 ప్రశ్నలు 30 మార్కులకు ఉంటాయి. కాలవ్యవధి 30 నిమిషాలు. మొత్తంగా ఈ రెండింటిని కలిపితే మెయిన్ ఎగ్జామ్ అనేది 230 మార్కులకు ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్, మెయిన్ ఎగ్జామ్లో ప్రతి తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు కోత ఉంటుంది.
- ఫేజ్-3: సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్, గ్రూప్ ఎక్సర్సైజ్, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక ఉంటుంది.
అప్లికేషన్ ఫీజు: జనరల్/ఈడబ్ల్యూఎస్/ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ.750 చెల్లించాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు. ఫీజు ఒక్కసారి చెల్లిస్తే రీఫండ్ వెనక్కి రాదు.
దరఖాస్తు విధానం:
- ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- ముందుగా అభ్యర్థులు ఎస్బీఐ కెరీయర్స్ అధికారిక వెబ్సైట్లో వెళ్లి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
- రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన తర్వాత, సదరు పోస్టుకు అప్లై చేసి దరఖాస్తు ఫీజును చెల్లించాలి.
ముఖ్య తేదీలు:
- దరఖాస్తులు ప్రారంభం: జూన్ 18, 2026.
- దరఖాస్తు చివరి తేదీ: జులై 8, 2026
- ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష: ఆగస్టు 2026.
- మెయిన్స్ పరీక్ష: సెప్టెంబరు 2026.
- ఇంటర్వ్యూ/గ్రూప్ డిస్కషన్: అక్టోబరు- నవంబర్ 2026.
- నోటిఫికేషన్ లింక్