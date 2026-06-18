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నిరుద్యోగులకు SBI గుడ్​న్యూస్​ - 1500 "ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్"​ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​!

-గ్రాడ్యుయేషన్​ అర్హతతో ప్రొబేషనరీ పోస్టులు భర్తీ చేసేందుకు స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా సిద్ధం - అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం - జులై 8 వరకు అప్లై చేసేందుకు అవకాశం!

SBI PO Recruitment 2026
SBI PO Recruitment 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 5:22 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 5:30 PM IST

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SBI PO Recruitment 2026: బ్యాంకు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే మీకో సూపర్​ న్యూస్​. దేశంలోని అతి పెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ (PO) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్​ చేసింది. ఈ రిక్రూట్​మెంట్​ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 1500 పోస్టులు భర్తీ చేయనుంది. ఏదైనా విభాగంలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు: ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్

ఖాళీలు: 1500

  • రెగ్యులర్‌ కోటాలో-1446. ఇందులో ఎస్సీ 216, ఎస్టీ 108, ఓబీసీ 390, ఈడబ్ల్యూఎస్​ 144, యూఆర్​ 588 ఉన్నాయి.
  • బ్యాక్​లాగ్‌ కేటగిరీలో- 54. ఇందులో ఎస్సీ-18, ఎస్టీ- 36 ఉన్నాయి.

వయో పరిమితి: ఏప్రిల్​ 1, 2026 నాటికి 21 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఓబీసీ 3 సంవత్సరాలు, ఎస్సీ/ఎస్టీ-5 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు 10-15 సంవత్సరాలు వరకు వయసులో సడలింపు ఉంటుంది.

అర్హతలు: ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్​స్టిట్యూట్​ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో(మెడికల్​, ఇంజనీరింగ్​, సీఏ, కాస్ట్​ అకౌంటెంట్​) గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా తాత్కాలికంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఫైనల్​ ఇయర్​ చదువుతున్న వారు ఎగ్జామ్స్​ పాస్​ అయ్యి ఇంటర్వ్యూకు సెలెక్ట్​ అయితే సెప్టెంబర్​ 30, 2026లోపు డిగ్రీ పూర్తి చేసినట్లు సర్టిఫికెట్​ ఉండాలి.

జీతం: బేసిక్ పే రూ.48,480 + అలవెన్సులు.

ఎంపిక విధానం: ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్​ ఎంపిక మూడు దశల్లో జరుగుతుంది.

  • ఫేజ్-1 ప్రిలిమినరీ పరీక్ష: ఆన్‌లైన్ ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ విధానంలో జరుగుతుంది. ఇందులో 100 ప్రశ్నలు, 100 మార్కులు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు ఉంటుంది. కాలవ్యవధి 1 గంట. ఇంగ్లిష్-40 ప్రశ్నలు(20 నిమిషాలు), క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్-30(20 నిమిషాలు), రీజనింగ్‌-30 మార్కులు(20 నిమిషాలు) ఉంటాయి.
  • ఫేజ్- 2 మెయిన్ ఎగ్జామ్‌: దీనిని రెండు విధాలుగా నిర్వహిస్తారు. ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్- 200 మార్కులు, డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ - 30 మార్కులు. మెయిన్స్‌ ఆన్‌లైన్‌ అబ్జెక్టివ్‌లో రీజనింగ్‌ అండ్‌ కంప్యూటర్‌ యాప్టిట్యూడ్‌లో 40 ప్రశ్నలు 60 మార్కులు(50 నిమిషాలు), డేటా అనాలసిస్‌ అండ్‌ ఇంటర్‌ప్రిటేషన్‌ 30 ప్రశ్నలు 60 మార్కులు(45 నిమిషాలు), జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌/ఎకానమీ/బ్యాంకింగ్‌ పరిజ్ఞానం 60 ప్రశ్నలు 60 మార్కులు(45 నిమిషాలు), ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌ 40 ప్రశ్నలు 20 మార్కుల(40 నిమిషాలు)తో మొత్తం 170 ప్రశ్నలతో 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. కాలవ్యవధి 3 గంటలు. డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్​లో 3 ప్రశ్నలు 30 మార్కులకు ఉంటాయి. కాలవ్యవధి 30 నిమిషాలు. మొత్తంగా ఈ రెండింటిని కలిపితే మెయిన్​ ఎగ్జామ్​ అనేది 230 మార్కులకు ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్​, మెయిన్​ ఎగ్జామ్​లో ప్రతి తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు కోత ఉంటుంది.
  • ఫేజ్-3: సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్, గ్రూప్ ఎక్సర్‌సైజ్, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక ఉంటుంది.

అప్లికేషన్‌ ఫీజు: జనరల్‌/ఈడబ్ల్యూఎస్‌/ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ.750 చెల్లించాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు. ఫీజు ఒక్కసారి చెల్లిస్తే రీఫండ్​ వెనక్కి రాదు.

దరఖాస్తు విధానం:

ముఖ్య తేదీలు:

  • దరఖాస్తులు ప్రారంభం: జూన్​ 18, 2026.
  • దరఖాస్తు చివరి తేదీ: జులై 8, 2026
  • ప్రిలిమ్స్‌ పరీక్ష: ఆగస్టు 2026.
  • మెయిన్స్‌ పరీక్ష: సెప్టెంబరు 2026.
  • ఇంటర్వ్యూ/గ్రూప్‌ డిస్కషన్‌: అక్టోబరు- నవంబర్‌ 2026.
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​
Last Updated : June 18, 2026 at 5:30 PM IST

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