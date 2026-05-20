తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా SBI అప్రెంటిస్​ ఖాళీలు​ - నెలకు రూ.15వేలు స్టైపెండ్​!

Published : May 20, 2026 at 1:42 PM IST

SBI Apprentice Notification 2026: డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్​. స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా.. అప్రెంటిస్ యాక్ట్​ 1961 ప్రకారం అప్రెంటిస్‌ నియామకాల కోసం నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. ఈ ప్రకటన ద్వారా పలు రాష్ట్రాల్లో అప్రెంటిస్‌ ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. బ్యాంకింగ్ రంగంలో నైపుణ్యాభివృద్ధి, సమగ్ర శిక్షణను అందించడం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం. మరి, దీనికి ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? స్టైపెండ్​ ఎంత? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - అప్రెంటిస్‌షిప్ శిక్షణ

సీట్ల సంఖ్య: దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 7,150 సీట్లు ఉన్నాయి

ఆంధ్రప్రదేశ్: 709 సీట్లు(ఎస్సీ-113, ఎస్టీ -49, ఓబీసీ - 191, ఈడబ్ల్యూఎస్​ - 70, యూఆర్​ - 286).

స్థానిక భాష: తెలుగు/ఉర్దూ

తెలంగాణ: 491 సీట్లు(ఎస్సీ-78, ఎస్టీ -34, ఓబీసీ - 132, ఈడబ్ల్యూఎస్​ - 49, యూఆర్ - 198), ​

స్థానిక భాష: తెలుగు/ఉర్దూ

వయోపరిమితి: ఏప్రిల్​ 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండాలి. అంటే 02.04.1998 నుంచి 01.04.2006 మధ్యలో జన్మించి ఉండాలి.

అర్హతలు: ఏప్రిల్​ 1,2026 నాటికి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇనిస్టిట్యూట్​ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకుంటున్న రాష్ట్ర అధికారిక స్థానిక భాషలో నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి. అంటే చదవడం, రాయడం, మాట్లాడటం, అర్థం చేసుకోవడం రావాలి. ఎంపిక ప్రక్రియలో భాగంగా స్థానిక భాషా పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.

ఎంపిక విధానం: కంప్యూటర్‌ ఆధారిత పరీక్ష, స్థానిక భాషా పరీక్ష ఆధారంగా.

  • ఆన్‌లైన్‌ రాత పరీక్ష 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. జనరల్/ఫైనాన్షియల్ అవేర్‌నెస్‌, జనరల్ ఇంగ్లీష్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ ఎబిలిటీ & కంప్యూటర్ ఆప్టిట్యూడ్‌కు సంబంధించి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి విభాగానికి 25 ప్రశ్నల చొప్పున 25 మార్కులు అంటే మొత్తం 100 మార్కులకు ఎగ్జామ్​ ఉంటుంది. టైమ్​ లిమిట్​ 60 నిమిషాలు. ప్రతీ తప్పు సమాధానానికి 1/4 వంతు (0.25) నెగిటివ్​ మార్కింగ్​ ఉంటుంది. జనరల్ ఇంగ్లిష్ విభాగం మినహా మిగిలినవి ఇంగ్లిష్, హిందీతోపాటు అభ్యర్థి ఎంచుకున్న రాష్ట్ర ప్రాంతీయ భాషల్లో (తెలుగు) కూడా రాయవచ్చు
  • రాత పరీక్షలో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్ జాబితాను రిలీజ్​ చేస్తారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు స్థానిక భాషా పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అయితే, అభ్యర్థులు 10వ తరగతి లేదా 12/ఇంటర్​లో స్థానిక భాషను ఒక సబ్జెక్టుగా చదివినట్లు ఆధారాలు చూపిస్తే, వారికి ఈ పరీక్ష నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది.

పరీక్ష కేంద్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాల్లో పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చీరాల, గుంటూరు/విజయవాడ, కడప, కాకినాడ, కర్నూలు, రాజమండ్రి, తిరుపతి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, అనంతపురం, నెల్లూరు, ఓంగోలు, హైదరాబాద్​, కరీంనగర్​, ఖమ్మం, వరంగల్​ ఉన్నాయి.

ముఖ్య తేదీలు:

  • ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభ తేదీ: 19.05.2026.
  • దరఖాస్తు, ఫీజు పే చేసేందుకు చివరి తేదీ: 08.06.2026.
  • అప్రెంటిస్‌షిప్ శిక్షణ కోసం నిర్వహించే ఆన్​లైన్​ రాత పరీక్ష జులైలో నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుంది.

ట్రైనింగ్​ వ్యవధి, స్టైపెండ్​: రాత పరీక్ష, స్థానిక భాషా పరీక్షలో సెలెక్ట్​ అయిన అభ్యర్థులకు సంవత్సరం పాటు శిక్షణ ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం వ్యవధిలో నెలకు రూ.15వేలు స్టైపెండ్​ చెల్లిస్తారు. మిగతా అలవెన్సులు ఏమీ ఉండవు.

దరఖాస్తు ఫీజు: అప్రెంటిస్‌షిప్ శిక్షణ కోసం జనరల్​, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్​ అభ్యర్థులు రూ.300 ఫీజు చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు. ఇక ఒక్కసారి ఫీజు చెల్లించాక రీఫండ్​ రాదు.

దరఖాస్తు విధానం:

  • ఇది కేవలం ఆన్​లైన్​ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. అలాగే అభ్యర్థులు ఏదైనా ఒక రాష్ట్రానికి మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. ఒకటికి మించి అప్లై చేసుకుంటే అప్లికేషన్​ను రిజెక్ట్ చేస్తారు.​
  • అభ్యర్థులు ముందుగా అధికారిక ఎన్‌ఏపీఎస్‌ (NAPS) పోర్టల్ (www.apprenticeshipindia.gov.in) లో తప్పనిసరిగా నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎస్‌బీఐ అధికారిక వెబ్‌సైట్ (sbi.bank.in/web/careers లేదా sbi.bank.in/web/careers/current-openings) ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • దరఖాస్తు ఫారమ్‌లో వ్యక్తిగత, విద్యా వివరాలు నింపి, ఫోటో, సంతకం స్కాన్ కాపీలను అప్‌లోడ్ చేసి, ఆన్‌లైన్ పేమెంట్ ద్వారా ఫీజు చెల్లించాలి. మిగిలిన వివరాల కోసం నోటిఫికేషన్​ లింక్​పై క్లిక్​ చేసి తెలుసుకోండి.

