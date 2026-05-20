ETV Bharat / education-and-career
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా SBI అప్రెంటిస్ ఖాళీలు - నెలకు రూ.15వేలు స్టైపెండ్!
- డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు SBI శుభవార్త - అప్రెంటిస్ ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్!
Published : May 20, 2026 at 1:42 PM IST
SBI Apprentice Notification 2026: డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా.. అప్రెంటిస్ యాక్ట్ 1961 ప్రకారం అప్రెంటిస్ నియామకాల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ప్రకటన ద్వారా పలు రాష్ట్రాల్లో అప్రెంటిస్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. బ్యాంకింగ్ రంగంలో నైపుణ్యాభివృద్ధి, సమగ్ర శిక్షణను అందించడం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం. మరి, దీనికి ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? స్టైపెండ్ ఎంత? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - అప్రెంటిస్షిప్ శిక్షణ
సీట్ల సంఖ్య: దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 7,150 సీట్లు ఉన్నాయి
ఆంధ్రప్రదేశ్: 709 సీట్లు(ఎస్సీ-113, ఎస్టీ -49, ఓబీసీ - 191, ఈడబ్ల్యూఎస్ - 70, యూఆర్ - 286).
స్థానిక భాష: తెలుగు/ఉర్దూ
తెలంగాణ: 491 సీట్లు(ఎస్సీ-78, ఎస్టీ -34, ఓబీసీ - 132, ఈడబ్ల్యూఎస్ - 49, యూఆర్ - 198),
స్థానిక భాష: తెలుగు/ఉర్దూ
వయోపరిమితి: ఏప్రిల్ 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండాలి. అంటే 02.04.1998 నుంచి 01.04.2006 మధ్యలో జన్మించి ఉండాలి.
అర్హతలు: ఏప్రిల్ 1,2026 నాటికి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇనిస్టిట్యూట్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకుంటున్న రాష్ట్ర అధికారిక స్థానిక భాషలో నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి. అంటే చదవడం, రాయడం, మాట్లాడటం, అర్థం చేసుకోవడం రావాలి. ఎంపిక ప్రక్రియలో భాగంగా స్థానిక భాషా పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
ఎంపిక విధానం: కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష, స్థానిక భాషా పరీక్ష ఆధారంగా.
- ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. జనరల్/ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్, జనరల్ ఇంగ్లీష్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ ఎబిలిటీ & కంప్యూటర్ ఆప్టిట్యూడ్కు సంబంధించి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి విభాగానికి 25 ప్రశ్నల చొప్పున 25 మార్కులు అంటే మొత్తం 100 మార్కులకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. టైమ్ లిమిట్ 60 నిమిషాలు. ప్రతీ తప్పు సమాధానానికి 1/4 వంతు (0.25) నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. జనరల్ ఇంగ్లిష్ విభాగం మినహా మిగిలినవి ఇంగ్లిష్, హిందీతోపాటు అభ్యర్థి ఎంచుకున్న రాష్ట్ర ప్రాంతీయ భాషల్లో (తెలుగు) కూడా రాయవచ్చు
- రాత పరీక్షలో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్ జాబితాను రిలీజ్ చేస్తారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు స్థానిక భాషా పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అయితే, అభ్యర్థులు 10వ తరగతి లేదా 12/ఇంటర్లో స్థానిక భాషను ఒక సబ్జెక్టుగా చదివినట్లు ఆధారాలు చూపిస్తే, వారికి ఈ పరీక్ష నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది.
పరీక్ష కేంద్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాల్లో పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చీరాల, గుంటూరు/విజయవాడ, కడప, కాకినాడ, కర్నూలు, రాజమండ్రి, తిరుపతి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, అనంతపురం, నెల్లూరు, ఓంగోలు, హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్ ఉన్నాయి.
ముఖ్య తేదీలు:
- ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభ తేదీ: 19.05.2026.
- దరఖాస్తు, ఫీజు పే చేసేందుకు చివరి తేదీ: 08.06.2026.
- అప్రెంటిస్షిప్ శిక్షణ కోసం నిర్వహించే ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష జులైలో నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుంది.
ట్రైనింగ్ వ్యవధి, స్టైపెండ్: రాత పరీక్ష, స్థానిక భాషా పరీక్షలో సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు సంవత్సరం పాటు శిక్షణ ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం వ్యవధిలో నెలకు రూ.15వేలు స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు. మిగతా అలవెన్సులు ఏమీ ఉండవు.
దరఖాస్తు ఫీజు: అప్రెంటిస్షిప్ శిక్షణ కోసం జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రూ.300 ఫీజు చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు. ఇక ఒక్కసారి ఫీజు చెల్లించాక రీఫండ్ రాదు.
దరఖాస్తు విధానం:
- ఇది కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. అలాగే అభ్యర్థులు ఏదైనా ఒక రాష్ట్రానికి మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. ఒకటికి మించి అప్లై చేసుకుంటే అప్లికేషన్ను రిజెక్ట్ చేస్తారు.
- అభ్యర్థులు ముందుగా అధికారిక ఎన్ఏపీఎస్ (NAPS) పోర్టల్ (www.apprenticeshipindia.gov.in) లో తప్పనిసరిగా నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎస్బీఐ అధికారిక వెబ్సైట్ (sbi.bank.in/web/careers లేదా sbi.bank.in/web/careers/current-openings) ద్వారా ఆన్లైన్లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- దరఖాస్తు ఫారమ్లో వ్యక్తిగత, విద్యా వివరాలు నింపి, ఫోటో, సంతకం స్కాన్ కాపీలను అప్లోడ్ చేసి, ఆన్లైన్ పేమెంట్ ద్వారా ఫీజు చెల్లించాలి. మిగిలిన వివరాల కోసం నోటిఫికేషన్ లింక్పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోండి.
విదేశాల్లో "MBBS" చేయాలనుకుంటున్నారా? - ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి!
ప్రభుత్వ సంస్థలో ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ.2.60 లక్షల జీతం - ఇంటర్వ్యూ మాత్రమే!