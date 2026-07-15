ETV Bharat / education-and-career
స్విమ్స్లో "236 స్టాఫ్ నర్స్" ఉద్యోగాలు - జీతం రూ.లక్షకు పైనే!
టీటీడీ పరిధిలోని స్విమ్స్ నుంచి స్టాఫ్ నర్స్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - అర్హతలు, ఖాళీల వివరాలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 3:38 PM IST
Staff Nurse Jobs at Tirupati : నిరుద్యోగులకు టీటీడీ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్(SVIMS) 236 స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల(TTD) పరిధిలోని స్విమ్స్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాతిపదికన ఈ పోస్టులను భర్తీ చేస్తోంది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.38,720 నుంచి రూ.1,18,390 వరకు జీతం అందుతుంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు 2026, ఆగస్టు 10వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? వయోపరిమితి, దరఖాస్తు విధానం, ఎంపిక ప్రక్రియకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో పని చేస్తున్న శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (SVIMS)లో 236 స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ నడుస్తోంది. ఆన్లైన్లో అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 10 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
పోస్టుల వివరాలు
1. బ్యాక్లాగ్ ఖాళీలు - 24
2. రెగ్యులర్ ఖాళీలు - 212
మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య : 236
రిజర్వేషన్స్ వారీగా పోస్టుల వివరాలు :
బ్యాక్లాగ్ ఖాళీలు :
|పోస్టు పేరు
|శాలరీ
|BC
|ST
|Total
|A
|B
|D
|స్టాఫ్ నర్స్
|రూ.38,720 - రూ.1,18,390
|2
|3
|5
|14
|24
రెగ్యులర్ ఖాళీలు :
|పోస్టు పేరు
|శాలరీ
|OC
|EWS
|BC
|SC
|ST
|Total
|A
|B
|D
|I
|II
|III
|స్టాఫ్ నర్స్
|రూ.38,720 - రూ.1,18,390
|88
|23
|15
|24
|16
|2
|14
|17
|13
|212
అర్హతలు :
- ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బీఎస్సీ నర్సింగ్లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అలాగే, ఆంధ్రప్రదేశ్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్లో రిజిస్ట్రేషన్ కలిగి ఉండాలి.
- లేదా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వడంతో పాటు మూడేళ్ల జనరల్ నర్సింగ్ కోర్సు(జీఎన్ఎం) అండ్ ఆరు నెలల మిడ్వైఫరీ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసి, మెడికల్ కాలేజీ లేదా టెర్షియరీ కేర్ ఆసుపత్రిలో కనీసం 3 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
యువ కళాకారులకు నెలకు "రూ.5 వేలు" - జులై 31 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!
గరిష్ఠ వయోపరిమితి :
అభ్యర్థుల వయసు జులై 1, 2026 నాటికి కనీసం 18 ఏళ్ల నుంచి 42 ఏళ్లు మించకుండా ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈబ్లూఎస్ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, పీడబ్లూబీడీ అభ్యర్థులకు 10 సంవత్సరాలు వయోసడలింపు అవకాశం ఉంటుంది.
వేతనం : ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.38,720 నుంచి రూ.1,18,390 వరకు జీతం లభిస్తుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు ఉన్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలి.
అప్లికేషన్ ఫీజు :
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు ఫీజు వచ్చేసి ఓసీ, ఈబ్లూఎస్ అభ్యర్థులకు రూ.2,360, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అభ్యర్థులకు రూ.1,770గా నిర్ణయించారు. దివ్యాంగులు(పీడబ్లూబీడీ అభ్యర్థులు) ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన పని లేదు.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
రాత పరీక్ష(కంప్యూటర్ బేస్ట్ టెస్ట్), ఇంటర్యూ, ఉద్యోగ అనుభవం ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. రాత పరీక్ష వచ్చేసి 75 మార్కులకు ఉంటుంది. అనుభవానికి 15 మార్కులుంటాయి. ప్రతి ఆరు నెలల సర్వీసుకు ఒక మార్కు చొప్పున గరిష్ఠంగా 15 మార్కుల వరకు పొందవచ్చు. ఇంటర్వ్యూకు 10 మార్కులు ఉంటాయి.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : జులై 15, 2026
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 10, 2026.
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://svimstpt.ap.nic.in/jobs.html
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు ప్రక్రియ గురించి స్పష్టంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
ముఖ్య గమనిక : ఈ పోస్టులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినవారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. హిందూ మతానికి చెందిన అర్హులైన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆగస్టు 10వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
యూపీఎస్సీలో "450 గెజిటెడ్ ఉద్యోగాలు" - దరఖాస్తుకు ఆరు రోజులే గడువు!
ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులకు "ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు" - జీతం రూ.లక్షన్నర పైనే! - రాత పరీక్ష లేదు!