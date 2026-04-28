ETV Bharat / education-and-career

ఇంటర్ అర్హతతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం - 731 పోస్టుల భర్తీకి "SSC" నోటిఫికేషన్​

ఎస్‌ఎస్‌సీ గ్రేడ్‌-సీ, గ్రేడ్‌-డీ స్టెనోగ్రాఫర్‌ ఉద్యోగాలు - మొదటి నెల నుంచే రూ.50 వేల జీతం

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SSC Stenographer Vacancies 2026 : నిరుద్యోగులకు అలర్ట్​. స్టాఫ్‌ సెలక్షన్‌ కమిషన్‌ (ఎస్‌ఎస్‌సీ) గ్రేడ్‌-సీ, గ్రేడ్‌-డీ స్టెనోగ్రాఫర్‌ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. ఇంటర్​ విద్యార్హతతోనే వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆన్‌లైన్‌ పరీక్ష, స్కిల్‌ టెస్ట్​లతో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇవి ఉద్యోగ భద్రతతో పాటు స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందిస్తాయి. అంతేకాక కెరియర్​ అభివృద్ధికి ఎంతగానో దోహదపడతాయి.

మెత్తం 731 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇంటర్​ లేదా సమాన విద్యార్హత కోర్సులు పూర్తిచేసిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇందులో గ్రేడ్‌-సీ పోస్టులు గ్రూప్‌-బీ పోస్టులు నాన్‌ గెజిటెడ్‌ విభాగం కిందికి వస్తాయి. గ్రేడ్‌-డీ ఉద్యోగాలు గ్రూప్‌-సీ నాన్‌ గెజిటెడ్‌ పరిధిలోకి వస్తాయి. ఇందుకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.50,000 జీతంతో పాటు ఇతర సౌకర్యాలు ఉంటాయి. వీరు డిపార్ట్​మెంటల్ టెస్ట్స్​, అనుభవం ద్వారా గెజిటెడ్‌ స్థాయికీ చేరుకోవచ్చు.

పరీక్ష విధానం :

  • ఎగ్జామ్​ను ఆన్​లైన్ నిర్వహిస్తారు. సిలబస్​కు సంబంధించిన వివరాలను నోటిఫికేషన్​లో తెలియజేశారు. ప్రశ్నాపత్రం ఆంగ్లం, హిందీ మాధ్యమాల్లో ఆబ్జెక్టివ్‌ తరహాలో ఉంటుంది. మొత్తం 200 మార్కులు ఉంటాయి. ఇందులో మూడు విభాగాల నుంచి 200 ప్రశ్నలు వస్తాయి. పరీక్ష వ్యవధి రెండు గంటలు. సరైన సమాధానానికి ఒక మార్కు. తప్పు జవాబుకు పావు మార్కు తగ్గిస్తారు.
  • పరీక్షలో అర్హతకు జనరల్‌ అభ్యర్థులు 30 శాతం (60), ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ 25 శాతం (50), ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు 20 శాతం (40) మార్కులు సాధించాలి.
  • ఎగ్జామ్​లో ప్రతిభావంతులకు స్కిల్‌ టెస్ట్​ను​ స్టాఫ్‌ సెలక్షన్‌ కమిషన్‌ ప్రాంతీయ కార్యాలయాల్లో నిర్వహిస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాలవారికి చెన్నైలో ఉంటుంది. ఇందుకోసం అభ్యర్థులు హిందీ లేదా ఇంగ్లిష్​ లాంగ్వేజ్​ను సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సంబంధిత భాషల్లో డిక్టేషన్‌ ఉంటుంది.
  • స్కిల్‌ టెస్ట్​లో అర్హుల జాబితా నుంచి ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షలో పొందిన మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్, రిజర్వేషన్‌ ప్రాతిపదికన తుది నియామకాలు చేపడతారు.

ముఖ్య వివరాలు :

  • మొత్తం ఖాళీలు : 731.
  • అర్హత : ఇంటర్​ లేదా సమాన విద్యార్హత కోర్సులు పూర్తిచేసినవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • వయసు : స్టెనోగ్రాఫర్‌ గ్రేడ్​-సీ పోస్టులకు ఆగస్టు 1, 2026 నాటికి 18 సంవత్సరాల నుంచి 30 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. ఆగస్టు 2, 1996 - ఆగస్టు 1, 2008 లోపు జన్మించినవారు అర్హులు.
  • స్టెనోగ్రాఫర్‌ గ్రేడ్​-డీ పోస్టులకు ఆగస్టు 1, 2026 నాటికి 18 ఏళ్ల నుంచి 27 ఏళ్లలోపు ఉండాలి. ఆగస్టు 2, 1999 - ఆగస్టు 1, 2008 మధ్య జన్మించినవారు అర్హులు. రెండు పోస్టులకూ ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు కేటగిరీ ప్రకారం 10 నుంచి 15 సంవత్సరాలు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపులు వర్తిస్తాయి.
  • అప్లికేషన్​ ఫీజు : ఎస్సీ, ఎస్టీలు, మహిళలు, దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు. మిగిలినవారికి రూ.100.
  • ఆన్‌లైన్​లో అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ : మే 15.
  • ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షలు : జులై-ఆగస్టులో ఉంటాయి.
  • ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ : ఆంధ్రప్రదేశ్​లో విజయవాడ, గుంటూరు, కర్నూలు, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం, ఏలూరు, తిరుపతి, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, విజయనగరం. తెలంగాణలో.. హైదరాబాద్, కరీంనగర్, సిద్దిపేట వరంగల్.
  • వెబ్‌సైట్‌ : ssc.gov.in/

నిరుద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్ - 9175 పోస్టుల భర్తీకి "CRPF" నోటిఫికేషన్​

విదేశీ వర్సిటీల్లో ఉచితంగా చదవాలనుందా? - అయితే ఈ "ఆన్​లైన్ కోర్సులు" మీకోసమే!

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.