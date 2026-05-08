ఇంటర్ అర్హతతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం - నెలకు రూ.50 వేల జీతం! - దరఖాస్తుకు వారమే గడువు

-స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ నుంచి భారీ జాబ్ నోటిఫికేషన్ - అప్లికేషన్​కు చివరి తేదీ మే 15

SSC Stenographer Notification 2026
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 8, 2026 at 11:43 AM IST

SSC Stenographer Notification 2026 : ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యార్హతతో కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువు సాధించే అద్భుత అవకాశం. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్(ఎస్​ఎస్​సీ) 2026 సంవత్సరానికి గాను స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ "సి", గ్రేడ్ "డి" పోస్టుల కోసం భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది. ఈ జాతీయ స్థాయి పరీక్ష ద్వారా భారత ప్రభుత్వంలోని వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు, సంస్థలలో స్టెనోగ్రాఫర్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్, స్కిల్ టెస్ట్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఆసక్తి, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు మే 15, 2026లోపు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, మొత్తం ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, ఫీజు, దరఖాస్తు విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్​పై ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఇంటర్మీడియట్‌ లేదా సమాన విద్యార్హత కోర్సులు కంప్లీట్ చేసినవారందరూ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ రిలీజ్ చేసిన స్టెనోగ్రాఫర్‌ గ్రేడ్‌ సీ, గ్రేడ్‌ డీ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే, రెండు పోస్టులకూ కలిపీ పోటీ పడొచ్చు. ఈ నోటిఫికేషన్​లో గ్రేడ్‌ సీ పోస్టులు గ్రూప్‌ - బీ నాన్‌ గెజిటెడ్‌ విభాగానికి చెందినవి. గ్రేడ్‌ డీ పోస్టులు మాత్రం గ్రూప్‌ - సీ నాన్‌ గెజిటెడ్‌ పరిధి కిందకు వస్తాయి. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 731 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.

విద్యార్హతలు :

  • ఈ పరీక్షకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు 01-08-2026 నాటికి ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన బోర్డు లేదా యూనివర్సిటీ నుంచి ఇంటర్మీడియట్(12వ తరగతి) లేదా తత్సమాన పరీక్షలో పాసై ఉండాలి.
  • అలాగే, అభ్యర్థులు కచ్చితంగా స్టెనోగ్రఫీ (Stenography)లో నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి.

వయో పరిమితి :

  • స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ "సి" కు 18 నుంచి 30 ఏళ్లు ఉండాలి(02-08-1996 నుంచి 01-08-2008 మధ్య జన్మించి ఉండాలి).
  • అదే, స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ 'డి' ఉద్యోగాలకు 18 నుంచి 27 ఏళ్లు ఉండాలి (02-08-1999 నుంచి 01-08-2008 మధ్య జన్మించి ఉండాలి).
  • ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 సంవత్సరాలు వయో సడలింపు ఉంటుంది.

అప్లికేషన్ ఫీజు :

జనరల్/ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ.100 చెల్లించాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, ఎక్స్‌సర్వీస్‌మెన్‌, మహిళా అభ్యర్థులకు పరీక్ష ఫీజులో మినహాయింపు ఉంటుంది.

దరఖాస్తు విధానం :

అర్హులైన అభ్యర్థులు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్(ఎస్​ఎస్​సీ) ​స్టెనోగ్రాఫర్ పరీక్షకు ఆన్‌లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

పరీక్షలు : జులై-ఆగస్టులో ఉంటాయి.

పరీక్ష విధానం :

స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ "సి", గ్రేడ్ "డి" పోస్టుల భర్తీకి కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) నిర్వహిస్తారు. ఇందులో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ & రీజనింగ్- 50 మార్కులు, జనరల్ అవేర్‌నెస్- 50 మార్కులు, ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ & కాంప్రహెన్షన్​కు- 100 మార్కులు కేటాయించారు. మొత్తం 200 మార్కులకు ఈ ఎగ్జామ్​ను నిర్వహిస్తారు.

పరీక్ష వ్యవధి :

200 మార్కులకు నిర్వహించే ఈ పరీక్ష 2 గంటలు ఉంటుంది. అలాగే, ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 0.25 మార్కుల కోత ఉంటుంది.

స్టెనోగ్రఫీ స్కిల్ టెస్ట్ :

రాత పరీక్షలో క్వాలిఫై అయిన వారికి హిందీ లేదా ఇంగ్లిష్‌లో (అభ్యర్థి ఎంచుకున్న దాని ప్రకారం) స్టెనోగ్రఫీ పరీక్ష కండక్ట్ చేస్తారు.

ఇందులో గ్రేడ్ 'C' కు నిమిషానికి 100 పదాలు, గ్రేడ్ 'D' కు 80 పదాల వేగం ఉండాలి.

డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ :

స్కిల్‌ టెస్టులో అర్హుల జాబితా నుంచి ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షలో పొందిన మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్, రిజర్వేషన్‌ ప్రాతిపదికన తుది నియామకాలు చేపడతారు. తుది ఎంపికకు ముందు ధ్రువపత్రాల పరిశీలన జరుగుతుంది.

జీత భత్యాలు, వర్కింగ్ ప్లేస్ :

ఈ జాబ్స్​కు సెలెక్ట్ అయినోళ్లు కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన వివిధ కార్యాలయాలతో పాటు రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఉన్న కేంద్రానికి చెందిన ప్రాంతీయ కార్యాలయాల్లో విధులు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. వీరికి మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.50,000 వేతనంతో పాటు ఇతర సౌకర్యాలు కూడా కల్పిస్తారు. అంతేకాకుండా, ఈ జాబ్స్ సాధించినవారు శాఖాపరమైన పరీక్షలు, అనుభవం ద్వారా గెజిటెడ్‌ స్థాయికి కూడా చేరుకోవచ్చు.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం : 24-04-2026

అప్లికేషన్​కు లాస్ట్​ డేట్ : 15-05-2026.

ఆన్‌లైన్‌ ఆధారిత పరీక్ష తేదీలు : జులై - ఆగస్టు 2026.

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన సిలబస్, మరిన్ని వివరాల కోసం ssc.gov.in/ వెబ్​సైట్​ను చూడండి.

