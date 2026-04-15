టెన్త్ పాసైనా చాలు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగం - నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది

ఎస్‌ఎస్‌సీ తాజా నోటిఫికేషన్​లో పది, ఇంటర్‌, డిగ్రీ అభ్యర్థులు అర్హులు - మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు - దరఖాస్తుల కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సంప్రదించండి

SSC Phase 14 Notification 2026
Published : April 15, 2026 at 12:14 PM IST

SSC Phase 14 Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో తీపి కబురు అందించింది. ఎస్​ఎస్​సీ నుంచి 3003 ఖాళీలతో ఫేజ్‌-14 నోటిఫికేషన్‌ వెలువడింది. ఈ పోస్టుల ప్రత్యేక ఏంటంటే ఒక పరీక్ష ద్వారానే వివిధ కేంద్ర శాఖల్లో కొలువు సాధించే అవకాశం కల్పించారు. ఇది ఉద్యోగ ప్రకటన మాత్రమే కాదు, వేలాదిమంది యువత కలలకు ఒక మార్గం. గత నోటిఫికేషన్లతో పోలిస్తే ఈ సారి పోస్టుల సంఖ్య గణనీయంగా పెంచారు. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు మే 4లోగా దరఖా స్తు చేసుకోవాలని ఎస్​ఎస్​సీ సూచించింది.

ఏ పోస్టులున్నాయంటే? : విద్యార్హతల విషయానికొస్తే పది, ఇంటర్‌, డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఈ నోటిఫికేషన్‌కి అర్హులు. పదో తరగతి పూర్తి చేసిన వారికి మల్టీ టాస్కింగ్‌ స్టాఫ్‌, ల్యాబ్‌ అటెండెంట్‌, ప్యూన్‌, వర్క్‌షాప్‌, అటెండెంట్‌, లైబ్రరీ అటెండెంట్‌ పోస్టులు కేటాయించారు. ఇంటర్‌కి లోయర్‌ డివిజన్‌ క్లర్క్‌, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్‌, జూనియర్‌ లెర్నింగ్‌ అసిస్టెంట్‌, ఫీల్డ్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టులు ఉన్నాయి. డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు స్టాటిస్టికల్‌ ఇన్వెస్టిగేటర్‌, రీసెర్చ్‌ అసిస్టెంట్‌, సెక్షన్ ఆఫీసర్‌, టెక్నికల్‌ ఆఫీసర్, సీనియర్‌ సైంటిఫిక్‌ అసిస్టెంట్‌ వంటి ఖాళీలు కేటాయించారు.

దరఖాస్తు సవరణన చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే? : ఈ నోటిఫికేషన్‌లో పోస్టులు బట్టి వయసు మారుతూ ఉంటుంది. పదో తరగతి పూర్తి చేసిన వారికి 18 నుంచి 25 ఏళ్లు. ఇంటర్‌ చేసిన వారికి 18 నుంచి 27 ఏళ్లు. డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు 18 నుంచి 30 ఏళ్లు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వేషన్‌ ఉంటుంది. ఓబీసీ-3ఏళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీ - 5 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు-10ఏళ్ల వయోసడలింపు ఇచ్చారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ ssc.gov.in నుంచి అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు ఇప్పటికే ప్రారంభం కాగా మే, 04 వరకు తుది గడువు విధించారు. మే 05 వరకు ఫీజు చెల్లించవచ్చు. దరఖాస్తు తప్పుల సవరణకు మే 11 నుంచి 13 వరకు అవకాశం కల్పించారు. పరీక్ష తేదీ ఈ జూన్‌లోనే ఉండొచ్చని తెలిపారు. పదో తరగతి, ఇంటర్‌, డిగ్రీ ఇలా మూడింటికీ అర్హత ఉంటే విడివిడిగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఒక్కో స్థాయికి ఒక్కో ఫీజు చెల్లించాలి. అప్లికేషన్‌ ఫీజు 100 రూపాయలు ఉంటుంది. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఆధార్‌, పది, ఇంటర్‌, డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లతో పాటు పాస్‌పోర్టు సైజు ఫోటో, డిజిటల్‌ సంతకం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

మొదటి నెల నుంచి రూ.1.50 లక్షలు ? :ఎస్​ఎస్​సీ విడుదల చేసిన 3003 పోస్టులను వివిధ రీజియన్లుగా విభజించింది. ఇందులో భాగంగా తెలుగు రాష్టాలకు సంబంధించిన సదరన్‌ రీజియన్‌ పరిధిలో కూడా భారీగా ఖాళీలు ఉన్నాయి. అభ్యర్థులు నచ్చిన రీజియన్‌ను ఎంచుకొని దరఖాస్తు చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు పోస్టును బట్టి లెవల్‌-1 నుంచి లెవల్‌-7 వరకు జీతాలు ఉంటాయి. ప్రారంభ వేతనమే అన్ని అలవెన్సులతో కలిపి నెలకు 18 వేల నుంచి 1,50,000 రూపాయల వరకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. పరీక్ష కేంద్రాల గురించి మాట్లాడుకుంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్‌, వరంగల్‌, విజయవాడ, విశాఖ, తిరుపతి, కర్నూలు వంటి ప్రధాన నగరాల్లో పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల అభ్యర్థులు సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే పరీక్ష రాసే వీలుంటుంది. దరఖాస్తు చేసుకునేటప్పుడు 3పరీక్షా కేంద్రాలను ఎంచుకోవాలి. మీరు ఎంచుకున్న రీజియన్ పరిధిలోనే ఈ కేంద్రాలు ఉండాలి.

నిపుణుల సూచనలు : పరీక్షకు కేవలం 2 నెలల సమయం మాత్రమే ఉండటంతో, నిపుణులు కొన్ని కీలక సూచనలు చేస్తున్నారు. సిలబస్‌లో ప్రధానంగా జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌, అర్థమెటిక్‌పై పట్టు సాధిస్తే సులభంగా స్కోర్‌ చేయవచ్చు. గతేడాది ప్రశ్నపత్రాలు ప్రాక్టీస్‌ చేయడం వల్ల పరీక్షా సరళిపై అవగాహన పెరుగుతుంది. ఎంపిక 3 ప్రధాన దశల్లో జరుగుతుంది. మెుదటిది అత్యంత కీలకం. అభ్యర్థులు సాధించిన మార్కుల ఆధారంగానే తదుపరి దశకు ఎంపిక చేస్తారు. రాత పరీక్షలో అర్హత సాధించిన వారికి డాక్యుమెంట్‌ వెరిఫికేషన్‌ ఉంటుంది. చివరిగా నైపుణ్య పరీక్ష. ఇది అన్ని పోస్టులకు ఉండదు. టైపింగ్, డేటా ఎంట్రీ, కంప్యూటర్‌ ప్రొఫిషియన్సీ అవసరమైన పోస్టులకు మాత్రమే ఈ టెస్ట్‌ నిర్వహిస్తారు.

పరీక్షలో ఈ అంశాలపై దృష్టి : పరీక్ష మెుత్తం ఆన్‌లైన్‌ విధానంలోనే నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నలన్నీ ఆబ్జెక్టివ్‌ తరహాలో ఉంటాయి. 100 ప్రశ్నలకు మొత్తం 200 మార్కులకు ఉంటాయి. 60 నిమిషాల్లో పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి అరమార్కు నెగిటివ్‌ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా సమాధానాలు గుర్తించాలి. సిలబస్‌ అంశాలు విషయానికొస్తే రీజనింగ్- సిట్టింగ్‌ అరేంజ్​మెంట్, కోడింగ్‌-డీ కోడింగ్‌, బ్లడ్‌ రిలేషన్స్‌, సిరీస్‌జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌- కరెంట్‌ అఫైర్స్‌, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, పొలిటికల్ సైన్స్‌, అప్టిట్యూడ్‌- పర్సంటేజీలు, ప్రాఫిట్‌ అండ్​ లాస్‌, టైమ్‌ అండ్‌ వర్క్‌, యావరేజస్‌, రేషియో. ఇంగ్లీష్‌- గ్రామర్‌, సినోనిమ్స్‌, ఆంటోనిమ్స్‌, ఫిల్‌ ఇన్‌ ది బ్లాంక్స్‌, స్పెల్లింగ్స్​పై ప్రశ్నలుంటాయి. వీటిపై అభ్యర్థులు పట్టు సాధిస్తే ఫలితం ఉంటుంది.

జూన్​లో పరీక్షలు : జూన్‌ నెలలో ఈ పరీక్ష జరిగే అవకాశం ఉంది. సమయం తక్కువగా ఉన్నందు వల్ల అభ్యర్థులు ఇప్పటి నుంచే ప్రిపరేషన్‌ కొనసాగించాలి. ఒక్క దరఖాస్తుతో ఇన్ని రకాల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పోటీపడే అవకాశం వచ్చింది. ఆఖరి నిమిషం వరకు ఆగకుండా, సర్వస్‌ సమస్యలు తలెత్తకముందే దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తి చేయండి.

