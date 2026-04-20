నిరుద్యోగులకు తీపి కబురు - 3003 పోస్టుల భర్తీకి "SSC" నోటిఫికేషన్
పది, ఇంటర్, డిగ్రీ అర్హతతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు - ప్రిపేరేషన్, పరీక్షా విధానం ఇదే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 11:32 AM IST
SSC Phase 14 Recruitment 2026 : నిరుద్యోగులకు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (ఎస్ఎస్సీ) తీపి కబురు చెప్పింది. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన వివిధ శాఖలు, విభాగాల్లో 3003 ఉద్యోగాల భర్తీకి ఫేజ్-14/2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. వీటికి 10వ తరగతి, ఇంటర్, డిప్లొమా, డిగ్రీ విద్యార్హతలతో అప్లై చేసుకోవచ్చు. పరీక్షలతో నియామకాలుంటాయి. ఈ జాబ్స్కి ఎంపికైన వారు మొదటి నెల నుంచే ఆకర్షణీయమైన జీతభత్యాలను అందుకోవచ్చు. మరి ఎన్నిపోస్టులు ఉన్నాయి? పరీక్ష ఎలా ఉంటుంది? ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా నిర్వహిస్తారు? అనే విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల రాజధానులు, పట్టణాలు, నగరాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, వాటి శాఖలు నడుస్తున్నాయి. ఇవన్నీ వేటికవే ప్రత్యేకమైనవి. అంటే ఒక్కో తరహా విభాగం/రంగానికి చెందినవి. అందువల్ల వీటిలో సేవలందించడానికి భిన్న విద్యార్హతలు, నైపుణ్యాలు కావాలి. ఇందుకు అవసరమైన మానవ వనరులను ఎంపిక చేయడానికి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఏటా సెలక్షన్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తోంది. సాధారణ డిగ్రీలతో పాటు నర్సింగ్, ఫార్మసీ, టైపింగ్, స్టెనో ఇలా భిన్న విద్యార్హతలు, నైపుణ్యాలు ఉన్నవారు వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు.
10వ తరగతితో :
ల్యాబొరేటరీ అటెండెంట్, క్యాంటీన్ అటెండెంట్, మెడికల్ అటెండెంట్, ఫీల్డ్ వర్కర్, బేరర్/కుక్ మేట్, ధోబీ, కుక్, శానిటరీ వర్కర్, సెమీ స్కిల్డ్ క్రాఫ్ట్స్మెన్ (మాసన్, ప్లంబర్, ఎలక్ట్రీషియన్) పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. ఇవేకాక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ టెక్నీషియన్, మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్, టెక్నికల్ ఆపరేటర్, క్లీనర్, బైండర్, స్టాఫ్ కార్ డ్రైవర్, మడ్ ప్లాస్టర్, డిస్పాచ్ రైడర్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. వీటికి ఎంపికైనవారికి లెవెల్-1 వేతనం చెల్లిస్తారు. వీరు మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.35,000కు పైగా అందుకోవచ్చు.
ఇంటర్ లేదా సమాన స్థాయి :
ఫీల్డ్మెన్, స్టాక్మెన్, కార్పెంటర్ కమ్ ఆర్టిస్ట్, లైబ్రరీ అటెండెంట్, ల్యాబొరేటరీ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్-3, క్లర్క్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఎల్డీసీ, కాపీహోల్డర్, స్టోర్ కీపర్, టెలిఫోన్ ఆపరేటర్, ఇన్సెక్ట్ కలెక్టర్, సెక్యూరిటీ మెన్, హెల్త్ వర్కర్ (ఫిమేల్), ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్, డిప్యూటీ రేంజర్ తదితర పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. వీరికి లెవెల్-2 జీతం దక్కుతుంది. నెలకు సుమారు రూ.40,000 అందుకోవచ్చు.
డిప్లొమాతో :
పలు విభాగాల్లో జూనియర్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. వీరు లెవెల్-6 శాలరీ పొందొచ్చు. అంటే మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.60,000ల జీతం అందుకుంటారు.
డిగ్రీ, ఆపై విద్యార్హతతో :
ఇందులో నర్సింగ్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ ప్లాంట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్, సీనియర్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్,జూనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్, అకౌంటెంట్, సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్, లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసిస్టెంట్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా గర్ల్ క్యాడెట్ ఇన్స్ట్రక్టర్, యూడీసీ, గ్రేడ్-బీ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, సీనియర్ ట్రాన్స్లేటర్, అసిస్టెంట్ ఆర్కియాలజిస్ట్, అసిస్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫీసర్, గ్రేడ్-ఏ డేటా ప్రాసెసింగ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అలాగే ఆఫీస్ సూపరింటెండెంట్, అసిస్టెంట్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్, ఒకేషనల్ ఇన్స్ట్రక్టర్ తదితర ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. వీటికి ఎంపికైనవారు ఆ పోస్టుల ప్రకారం మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.50,000 నుంచి 80,000కు పైగా జీతం అందుకోవచ్చు.
ఎంపిక విధానం :
అన్ని పోస్టులకు ఎగ్జామ్లో ప్రతిభ తప్పనిసరి. కొన్ని పోస్టులకు పరీక్షతో పాటు టైపింగ్, డేటా ఎంట్రీ, కంప్యూటర్ లిటరసీల్లో ఎందులోనైనా స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది. పోస్టు ప్రకారం వయసు మారుతుంది. ఎక్కువ పోస్టులకు 30 సంవత్సరాల వయసు వరకు అవకాశం ఉంది. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు పది సంవత్సరాలు గరిష్ఠ వయసులో మినహాయింపు లభిస్తుంది.
పరీక్ష :
ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్లో ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నాంశాలు అందరికీ ఒకటే. పోస్టు ప్రకారం ప్రశ్నల కఠినత్వం, స్థాయిలో మార్పులు ఉంటాయి. జనరల్ అవేర్నెస్, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ ఒక్కో విభాగంలో 25 చొప్పున 100 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి ప్రశ్నకూ 2 మార్కులు. మొత్తం ప్రశ్నాపత్రం 200 మార్కులకు ఉంటుంది. తప్పు సమాధానానికి అర మార్కు తగ్గిస్తారు. పరీక్ష వ్యవధి గంట.
ప్రిపరేషన్ :
- పరీక్షకు సంబంధించిన సిలబస్ వివరాలు నోటిఫికేషన్లో తెలియజేశారు. వాటినే శ్రద్ధగా చదివితే సరిపోతుంది.
- ప్రాథమికాంశాల నుంచి ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించాలి. అనంతరం సంబంధిత అంశంలో వీలైనన్ని మాదిరి ప్రశ్నలు సాధించాలి.
- పాత ప్రశ్నాపత్రాలు శ్రద్ధగా గమనించాలి. వీటి ద్వారా ప్రశ్నలు ఏ స్థాయిలో అడుగుతున్నారు, ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఏ అంశాలను మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేయాలి, వేటికి ఎంత సమయం కేటాయించాలో తెలుసుకోవచ్చు.
- ప్రతి విభాగంలోనూ ఎక్కువ ప్రశ్నలు వస్తోన్న అంశాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. పరీక్షలో వాటికి లభిస్తోన్న ప్రాధాన్యం గుర్తించి సమయం కేటాయించుకోవాలి.
- పరీక్ష తేదీకి రెండు వారాల ముందు నుంచి కనీసం రోజుకి ఒకటైనా మాక్ టెస్ట్ రాయాలి. రిజల్ట్స్ను విశ్లేషించుకోవాలి. తప్పులు పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాలి.
- అప్లై చేసుకున్న పోస్టు ప్రకారం అదే విద్యార్హతతో ఎస్ఎస్సీ నిర్వహిస్తోన్న ఇతర పరీక్షల పాతప్రశ్నాపత్రాల అధ్యయనం మేలు చేస్తుంది.
- నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నందున తెలియని ప్రశ్నలు వదిలేయాలి.
అర్హతకు :
- జనరల్ అభ్యర్థులు 30, ఓబీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్లు 25, ఇతర విభాగాల వారు 20 శాతం మార్కులు సాధించాలి. తర్వాతి దశ పరీక్షకు ఎంపిక కావడానికి 5 కంటే తక్కువ ఖాళీలున్న పోస్టులైతే ఒక్కో దానికీ 30 మందిని, ఐదు కంటే ఎక్కువ ఖాళీలు ఉంటే 15 మంది చొప్పున తీసుకుంటారు.
- ఒక గంటలో 100 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు గుర్తించాలి. అంటే ప్రతి ప్రశ్నకూ 36 సెకన్లే టైమ్ ఉంటుంది. సెక్షన్ల వారీ సమయ నిబంధన ఉంది. ప్రతి సెక్షన్లోనూ ఉన్న 25 ప్రశ్నలను 15 నిమిషాల్లో పూర్తిచేయాలి. వేగం, కచ్చితత్వం రెండూ ప్రధానమే. సులువుగా ఉండి, తక్కువ వ్యవధిలో సమాధానం ఇవ్వగలిగే ప్రశ్నలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చి, సరైన జవాబు గుర్తించాలి.
ముఖ్య వివరాలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు : మే 4 వరకు స్వీకరిస్తారు.
- అప్లికేషన్ ఫీజు : ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళలకు ఫీజు ఉండదు. మిగిలిన వారికి రూ.వంద.
- పరీక్షలు : జూన్లో నిర్వహిస్తారు.
- వెబ్సైట్ : https://ssc.gov.in/home
