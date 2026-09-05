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1,748 ఖాళీలతో "స్టాఫ్​ సెలక్షన్​ కమిషన్"​ భారీ నోటిఫికేషన్​ - జీతం కూడా ఎక్కువే!

-వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు స్టాఫ్​ సెలక్షన్​ కమిషన్​ నోటిఫికేషన్​ - సెప్టెంబర్​ 22లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారుల సూచన!

SSC JE 2026 Recruitment
SSC JE 2026 Recruitment (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2026 at 1:30 PM IST

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SSC JE 2026 Recruitment: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తోన్న అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్​. ​భారత ప్రభుత్వంలోని వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, డిపార్ట్‌మెంట్‌లు, ఇండియా మెటీరియోలాజికల్ డిపార్ట్‌మెంట్ (IMD లో ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (SSC) నోటిఫికేషన్​ జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి అప్లికేషన్లు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి మొత్తం ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? జీతం ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - ఖాళీలు

  • జూనియర్ ఇంజినీర్ - 1,748 (తాత్కాలిక ఖాళీలు)

విభాగాలు: సివిల్/ఎలక్ట్రికల్/మెకానికల్/టెలికాం/ సైంటిఫిక్​ అసిస్టెంట్​ తదితర విభాగాలు

అర్హతలు: పోస్టులను అనుసరించి గుర్తింపు పొందిన బోర్డు లేదా యూనివర్సిటీ నుంచి డిప్లొమా/బీఎస్సీ/బీఈ/బీటెక్(సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఆటోమొబైల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, టెలికాం, సీఎస్, ఐటీ, ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్)లో ఉత్తీర్ణతతో పాటు విభాగాన్ని బట్టి ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.

గరిష్ఠ వయోపరిమితి: ఆగస్టు 1, 2026 నాటికి పోస్ట్/డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆధారంగా 30 నుంచి 32 సంవత్సరాలు మించకూడదు. 30 సంవత్సరాల పోస్టులకు అయితే ఆగస్టు 2, 1996 నుంచి ఆగస్టు 1, 2008 మధ్యలో జన్మించాలి. 32 సంవత్సరాల వయసు ఉండాల్సిన ఖాళీలకు ఆగస్టు 2, 1994 నుంచి ఆగస్టు 1, 2008 మధ్యలో పుట్టి ఉండాలి. ఇక నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు, పీడబ్లూబీడీ అభ్యర్థులకు కేటగిరీల వారీగా 10 నుంచి 15 ఏళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

వేతనం: ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు 7th సెంట్రల్​ పే కమిషన్​ ఆధారంగా నెలకు రూ.35,400 - రూ.1,12,400 చెల్లిస్తారు.

ఎంపిక ప్రక్రియ: ఈ పోస్టులకు కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలు (పేపర్-I, పేపర్-II), డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.

పరీక్ష విధానం: కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్ట్​ను రెండు పేపర్లుగా నిర్వహిస్తారు.

  • పేపర్-I (CBT): ఈ పేపర్​ను మొత్తం 200 ప్రశ్నలు, 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. అంటే ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు. పరీక్ష వ్యవధి 2 గంటలు. జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ & రీజనింగ్ (50 మార్కులు), జనరల్ అవేర్‌నెస్ (50 మార్కులు), అభ్యర్థి ఎంచుకున్న పోస్టు సబ్జెక్టు (100 మార్కులు) నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 0.25 మార్కుల నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది.
  • పేపర్-II (CBT): సివిల్, ఎలక్ట్రికల్ లేదా మెకానికల్‌లో అభ్యర్థి ఎంచుకున్న సబ్జెక్టు నుంచి 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు మూడు మార్కుల చొప్పున మొత్తం మార్కులు 300. వ్యవధి 2 గంటలు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1 మార్కు కోత విధిస్తారు.

పరీక్ష కేంద్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గుంటూరు, కాకినాడ, కర్నూలు, నెల్లూరు, రాజమండ్రి, తిరుపతి, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్​, కరీంనగర్​, వరంగల్​, శ్రీకాకుళం, ఏలూరు, సిద్ధిపేట.

దరఖాస్తు రుసుము: రూ.100. చెల్లించాలి. మహిళలు, ఎస్సీ,ఎస్టీ, పీడబ్లూబీడీ అభ్యర్థులు ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన పనిలేదు.

దరఖాస్తు విధానం: ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. అంటే అధికారిక వెబ్​సైట్​ లేదా myssc యాప్​ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

  • ముందుగా స్టాఫ్​ సెలెక్షన్​ కమిటీ https://ssc.gov.in/ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • రైట్​ సైడ్​ కాలమ్​లో Login or Register పై క్లిక్​ చేయాలి. మీరు ఇది వరకే ఓటీఆర్​ పూర్తి చేస్తే ఆ వివరాలను ఎంటర్​ చేసి లాగిన్​ అవ్వాలి. ఇదే మొదటిసారి అయితే Register Now పై క్లిక్​ చేసి ప్రాసెస్​ పూర్తి చేస్తే ఫోన్​కు రిజిస్ట్రేషన్​ నెంబర్​, పాస్​వర్డ్​ వస్తుంది. ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • ఓటీఆర్​ పూర్తైన తర్వాత మాత్రమే అప్లికేషన్​ ఫిల్​ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వన్​ టైమ్​ రిజిస్ట్రేషన్​ తప్పనిసరి.
  • రిజిస్ట్రేషన్​ నెంబర్​ ఉపయోగించి లాగిన్​ అయిన తర్వాత జూనియర్​ ఇంజినీర్​ పోస్టుపై క్లిక్​ చేసి Apply పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ ఫిల్​ చేయాలి. పర్సనల్​, ఎడ్యుకేషన్​ వివరాలు ఎంటర్​ చేసిన తర్వాత ఫేస్​ అథెంటికేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి. ఆ తర్వాత డాక్యుమెంట్స్​ అప్​లోడ్​ చేసి సబ్మిట్​ చేస్తే సరి.

ముఖ్యమైన తేదీలు

  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ - సెప్టెంబరు 02, 2026
  • దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ - సెప్టెంబరు 22, 2026 (రాత్రి 11:00 గంటల వరకు)
  • ఫీజు చెల్లింపుకు చివరి తేదీ - సెప్టెంబరు 23, 2026 (రాత్రి 11:00 గంటల వరకు)
  • దరఖాస్తు సవరణ తేదీలు - సెప్టెంబరు 28 నుంచి 30, 2026
  • పరీక్ష తేదీలు: పేపర్-I అక్టోబర్/నవంబర్ 2026, పేపర్-II డిసెంబర్ 2026
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​
  • అప్లికేషన్​ లింక్​

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