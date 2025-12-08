ETV Bharat / education-and-career

పదో తరగతి చదివితే చాలు - రూ.40,000 వేల జీతంతో కేంద్రంలో ఉద్యోగం

సాయుధ దళాల్లో 25,487 పోస్టులు - పదో తరగతి విద్యార్హతతోనే యూనిఫాం ఉద్యోగాలకు అవకాశం - స్టాఫ్​ సెలక్షన్​ కమిషన్​ ప్రకటన వెల్లడి

SSC GD Notification Released
SSC GD Notification Released (ANI)
Published : December 8, 2025 at 5:03 PM IST

SSC GD Notification Released : పదో తరగతి విద్యార్హతతోనే యూనిఫాం ఉద్యోగాలకు అవకాశమొచ్చింది. కేంద్ర సాయుధ దళాల్లో 25487 కానిస్టేబుల్​ జనరల్​ డ్యూటీ పోస్టుల భర్తీకి స్టాఫ్ సెలక్షన్​ కమిషన్​ ప్రకటన వెలువడింది. తెలుగులోనూ పరీక్ష రాసుకోవచ్చు. మహిళలూ అర్హులే. కంప్యూటర్​ బేస్డ్​, శారీరక ప్రమాణ, దేహదారుఢ్య, ఆరోగ్య పరీక్షలతో ఎంపిక చేస్తారు. వీరిని శిక్షణ అనంతరం విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. తొలి నెల నుంచి సుమారు రూ.40,000 వేతనం అందుకోవచ్చు.

ఎస్​ఎస్​సీ ప్రతి ఏడాది సాయుధ దళాల్లో కానిస్టేబుల్​ పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేస్తోంది. ఈ ఉద్యోగానికి పదో తరగతి విద్యార్హతతో, జనరల్​ అభ్యర్థులు 23 ఏళ్ల వయసు వరకు పోటీ పడేందుకు అవకాశం. అందువల్ల వీటిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నవారు తక్కువ ప్రయత్నాల్లోనే విజయవంతం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

దీనిలో ఎంపికైనవారు ఆసక్తి, మెరిట్​ ప్రకారం బోర్డర్​ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్​ (బీఎస్​ఎఫ్​), సెంట్రల్​ ఇండస్ట్రీయల్​ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్​ (సీఐఎస్​ఎఫ్​), సశస్త్ర సీమా బల్​ (ఎస్​ఎస్​బీ), సెంట్రల్​ రిజర్వ్​ పోలీస్​ ఫోర్స్​ (సీఆర్​పీఎఫ్), సెక్రటేరియట్​ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్​ (ఎస్​ఎఫ్​ఎఫ్​), ఇండో టిబెటన్​ బోర్డర్​ పోలీస్​ ఫోర్స్​(ఐటీబీపీ), అస్సాం రైఫిల్స్​ (ఏఆర్​)లో ఏదైనా ఎంచుకోవచ్చు. అయితే వీరంతా లెవెల్​-3 మూలవేతనం రూ.21,700 పొందుతారు. దీనికి అదనంగా డీఏ, హెచ్​ఆర్​ఏ, ఇతర ప్రోత్సాహకాలు దక్కుతాయి. అనుభవంతో హెడ్​ కానిస్టేబుల్​, ఏఎస్సై స్థాయికి చేరుకోవచ్చు. విధుల్లో విద్యార్హతలు, విధుల్లో ప్రతిభ, శాఖాపరమైన పరీక్షలతో ఎస్సై, ఆపై స్థాయిలోనూ సేవలు అందించవచ్చు.

ఖాళీలు : 25,487. వీటిలో 2020 మహిళలకు కేటాయించారు.

అర్హత : పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత

వయసు : జనవరి 1, 2026 నాటికి 18-23 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. 02.01.2003 - 01.01.2008 మధ్య జన్మించినవారు అర్హులు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు ; ఓబీసీలకు మూడేళ్లు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపులు వర్తిస్తాయి.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులకు గడువు తేదీ : డిసెంబరు 31

దరఖాస్తు ఫీజు : రూ.100. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు లేదు.

పరీక్ష : ఫిబ్రవరి - ఏప్రిల్‌ మధ్య నిర్వహిస్తారు. త్వరలో తేదీలు ప్రకటిస్తారు.

వెబ్‌సైట్‌ : https://ssc.gov.in/

పరీక్ష ఇలా : ఈ పరీక్ష వ్యవధి ఒక గంట. ఆన్​లైన్​లో 160 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో మొత్తం 80 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి ప్రశ్నకూ 2 మార్కులు. జనరల్​ ఇంటెలిజెన్స్​ అండ్ రీజనింగ్​, జనరల్​ నాలెడ్జ్​ అండ్ జనరల్​ అవేర్​నెస్​, ఎలిమెంటరీ మ్యాథమేటిక్స్​, ఇంగ్లిష్​, హిందీ ఒక్కో విభాగం నుంచీ 20 చొప్పున ప్రశ్నలు అడుగుతారు. పరీక్ష మాధ్యమంగా తెలుగు, ఇంగ్లిష్​ లేదా ఏదైన భాషను ఎంచుకోవచ్చు. ప్రశ్నలన్నీ ఆబ్జెక్టివ్​ తరహాలో టెన్త్​ క్లాస్​ సిలబస్​ స్థాయిలోనే ఉంటాయి. తప్పు జవాబుకు పావు మార్కు తగ్గిస్తారు.

పరీక్షలో అర్హత కోసం జనరల్​ అభ్యర్థులు 30, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యుఎస్​లు 25, ఎస్సీ, ఎస్టీలు 20 శాతం మార్కులు పొందాలి. ఎన్​సీసీ సీ సర్టిఫికెట్​కు 5, బీ ఉంటే 3, ఏ ఉన్నవారికి 2 శాతం మార్కులు యాడ్​ చేస్తారు. ఇలా అర్హత మార్కులు పొందినవారి జాబితా నుంచి రాష్ట్రాలు, విభాగాల వారీ మొత్తం ఖాళీలకు 8 రెట్ల మందిని ఫిజికల్​ టెస్టులకు అవకాశమిస్తారు.

పీఈటీ, పీఎస్‌టీ :

  • పీఈటీలో పురుషులు 5 కి.మీ దూరాన్ని 24 నిమిషాల్లో, మహిళలు 1.6 కి.మీ దూరాన్ని 8 1/2 నిమిషాల్లో చేరుకోవాలి.
  • పీఎస్​టీలో పురుషులు 170, మహిళలు 157 సెం.మీ. ఎత్తు ఉండాలి.
  • ఎస్టీ పురుషులు 162.5, మహిళలు 150 సెం.మీ ఉంటే చాలు. పురుషుల ఛాతీ విస్తీర్ణం 80 సెం.మీ తప్పనిసరి.
  • ఊపిరి పీల్చినప్పుడు కనీసం 5 సెం. మీ పెరగాలి. ఎత్తుకు తగ్గ బరువుండాలి.

అన్ని విభాగాల్లోనూ అర్హులైనవారి జాబితా నుంచి పరీక్షలో సాధించిన మార్కుల మెరిట్​ ప్రకారం కేటగిరీల వారీ ఖాళీలకు 2 రెట్ల మందిని మెడికల్​ టెస్టుకు అవకాశమిస్తారు. అందులోనూ విజయవంతం కావాలి. ఆ తర్వాత నియామకాలు పరీక్షలో సాధించిన మార్కుల మెరిట్​, రాష్ట్రాలు, విభాగాల వారీ ఖాళీలు, రిజర్వేషన్ల ప్రకారం ఉంటాయి. దరఖాస్తు చేసేటప్పుడు సర్వీసులవారీగా ప్రాధాన్యం తెలపాలి. శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత కానిస్టేబుల్​ హోదాతో సేవలందిస్తారు.

సన్నద్ధత ఇలా :

  • పరీక్షలో విజయానికి ముందుగా చేయాల్సింది. నోటిఫికేషన్‌లోని సిలబస్‌ వివరాలను శ్రద్ధగా గమనించి, అందులోని అంశాలనే బాగా చదవాలి. అధ్యయనంలో పరిమిత పుస్తకాలను ఎంచుకుని, వాటినే ఎక్కువ సార్లు అధ్యయనం చేయాలి.
  • విభాగాలు, అందులోని అంశాల వారీ సన్నద్ధత కొనసాగించాలి. ప్రతి అంశంలోనూ వీలైనన్ని మాదిరి ప్రశ్నలు సాధించాలి.
  • గతంలో రాసిన ప్రశ్నపత్రాలు పరిశీలించాలి. దీంతో ప్రశ్నల స్థాయి తెలుస్తుంది. విభాగాల వారీ ఏ అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఉందో గ్రహించాలి. సాధన అందుకు అనుగుణంగా మలుచుకోవాలి.
  • 60 నిమిషాల్లో 80 ప్రశ్నలకు జవాబులు గుర్తించాలి. అంటే ప్రతి ప్రశ్నకూ 45 సెకన్లే ఉంటాయి. అందువల్ల తక్కువ వ్యవధిలో వీలైనన్ని సరైన సమాధానాలు గుర్తిస్తేనే విజయం సాధించగలరు.
  • క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్, జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ విభాగాల ప్రశ్నలకు సమాధానం గుర్తించడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి పరీక్షకు ముందు వీలైనన్ని మాదిరి ప్రశ్నలు సాధన చేయడం, సూత్రాలు ఉపయోగించే విధానం, షార్ట్‌ కట్‌ మెథడ్స్‌పై పట్టు సాధించాలి.
  • రుణాత్మక మార్కులు ఉన్నందున తెలియనివాటిని వదిలేయాలి. అలాగే సమాధానం కోసం ఎక్కువ సమయం అవసరమయ్యే ప్రశ్నలను చివరలోనే ప్రయత్నించాలి.
  • ఎస్‌ఎస్‌సీ ఎంటీఎస్‌ పాత ప్రశ్నపత్రాలు సాధన చేస్తే ప్రయోజనమే ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ అగ్నివీర్‌ పరీక్షల ప్రశ్నపత్రాలూ అధ్యయనంలో ఉపయోగపడతాయి.
  • పరీక్షకు ముందు కనీసం 20 మాక్‌ టెస్టులైనా రాయాలి. పరీక్షల వారీ ఫలితాలను సమీక్షించుకుని, చేసిన తప్పులే మళ్లీ చేయకుండా, వెనుకబడుతోన్న అంశాలకు ప్రాధాన్యమిస్తే స్కోరు పెరుగుతోంది.
  • పరీక్ష తేదీకి వారం రోజుల ముందు నుంచీ నేర్చుకున్నవన్నీ ఒకసారి పునశ్చరణ చేసుకోవాలి. ముఖ్యాంశాలు మరోసారి చదవాలి.

