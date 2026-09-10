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నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - 1,871 'ఎస్ఐ ఉద్యోగాల'కు నోటిఫికేషన్ - అప్లైకు చివరి తేదీ ఇదే!
పోలీసు జాబ్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నవారికి అద్భుత అవకాశం - దిల్లీ పోలీసు, సీఏపీఎఫ్ ఎస్ఐ నోటిఫికేషన్ విడుదల!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 7:34 PM IST
Delhi Police CAPF Notification 2026 : పోలీసు కొలువే లక్ష్యంగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? అయితే ఈ సువర్ణవకాశం మీకోసమే. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (SSC) దిల్లీ పోలీసు, సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్(CAPF)లో సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ నియామక పరీక్ష-2026కు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 1,871 ఎస్సై ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు సెప్టెంబరు 30 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన అర్హతలు, వయోపరిమితి, జీతభత్యాలు, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్(SSC) దిల్లీ పోలీసు, సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్(సీఏపీఎఫ్)లో సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసి, దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఈ పరీక్ష ద్వారా దిల్లీ పోలీసు విభాగంతో పాటు కేంద్ర సాయుధ బలగాలైన(సీఏపీఎఫ్) బీఎస్ఎఫ్, సీఐఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్, ఐటీబీపీ, ఎస్ఎస్బీలో ఎస్సై ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైనవారు ఇప్పుడే ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోండి.
ఖాళీల వివరాలు :
1. సీఏపీఎఫ్(బీఎస్ఎఫ్, సీఐఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్, ఐటీబీపీ, ఎస్ఎస్బీ)లో సబ్-ఇన్స్పెక్టర్(GD) : 1320 ఖాళీలు
2. దిల్లీ పోలీసు విభాగంలో సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ (ఎగ్జిక్యూటివ్)- పురుషులు : 205 పోస్టులు
3. దిల్లీ పోలీసు విభాగంలో సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ (ఎగ్జిక్యూటివ్)- మహిళలు : 112 పోస్టులు
4. సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ (ఫైర్) సీఏపీఎఫ్-పురుషులు : 234
మొత్తం ఉద్యోగ ఖాళీలు : 1,871
అర్హతలు :
- ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బ్యాచిలర్ డిగ్రీతో పాటు నిర్దిష్ట శారీరక ప్రమాణాలు కలిగి ఉండాలి.
- గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ. సీఏపీఎఫ్లో ఎస్ఐ(ఫైర్) పోస్టులకు సైన్స్(ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్) డిగ్రీ లేదా సంబంధిత ఇంజినీరింగ్లో 3 సంవత్సరాల డిప్లొమా ఉండాలి.
- దిల్లీ పోలీస్ ఎస్ఐ(పురుషులు) పోస్టులకు ఫిజికల్ టెస్ట్ టైమ్కు ఎల్ఎంవీ(మోటార్ సైకిల్, కార్) లైసెన్స్ ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
- అభ్యర్థుల వయసు ఆగస్టు 01, 2026 నాటికి సీఏపీఎఫ్-ఎస్ఐ(దీల్లీ పోలీస్) పోస్టులకు 20-25 సంవత్సరాల మధ్య, సీఏపీఎఫ్ ఎస్ఐ(ఫైర్)కు 18 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
- నిబంధనల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్ల వయోసడలింపు అవకాశం ఉంటుంది.
జీత భత్యాలు :
ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైనవారికి పోస్టును బట్టి నెలకు రూ.35,400 నుంచి రూ.1,12,400 వరకు జీతం వస్తుంది.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ :
తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఎస్ఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు రుసుము :
అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి రూ.100గా ఉంది. ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ మహిళలు/ ఎక్స్-సర్వీస్మెన్ అభ్యర్థులకు ఫీజు చెల్లింపు నుంచి మినహాయింపు ఉంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
సీబీటీ రాత పరీక్ష, శారీరక దారుఢ్య పరీక్ష (పీఈటీ)/ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ (సీఎస్టీ), డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ తదితరాల ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : సెప్టెంబర్ 10, 2026
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు స్వీకరణకు చివరి తేదీ : సెప్టెంబర్ 30, 206
- దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లింపునకు లాస్ట్ డేట్ : అక్టోబర్ 01, 2026
- దరఖాస్తు సవరణ తేదీలు : అక్టోబర్ 08 నుంచి అక్టోబర్ 10, 2026 వరకు.
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://ssc.gov.in/login
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.