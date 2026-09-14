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SSC CHSL ఉద్యోగాలకు అప్లై చేశారా? - ఇలా ప్రిపేర్​ అయితే జాబ్​ సంపాదించవచ్చు!

-SSC సీహెచ్​ఎస్​ఎల్ ఉద్యోగాలకు ప్రారంభమైన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ - అయితే ఎలా ప్రిపేర్​ అవ్వాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

SSC CHSL Preparation Tips
SSC CHSL Preparation Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2026 at 1:17 PM IST

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SSC CHSL Preparation Tips: ఇంటర్​ అర్హతతో ఉద్యోగాల భర్తీకి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్(SSC) నుంచి 'కంబైన్డ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవల్ ఎగ్జామినేషన్(CHSL)-2026' నోటిఫికేషన్ విడుదలై సంగతి తెలిసిందే. దీని ద్వారా వివిధ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, కార్యాలయాలు, మంత్రిత్వ శాఖలు, ట్రైబ్యునళ్లు మొదలైనవాటిలో లోయర్‌ డివిజనల్‌ క్లర్క్, జూనియర్‌ సెక్రటేరియట్‌ అసిస్టెంట్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్‌ హోదాతో విధులు నిర్వర్తించవచ్చు. ఇప్పటికే ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అయితే ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకున్న వారు ఇలా ప్రిపేర్​ అయితే ఉద్యోగం పొందే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

దేశవ్యాప్తంగా అన్ని విభాగాల్లో కలిపి 2,536 పోస్టులను స్టాఫ్​ సెలెక్షన్​ కమిటీ-సీహెచ్‌ఎస్‌ఎల్‌ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. నియామకాల సమయానికి ఈ సంఖ్య పెరగొచ్చు. ఇక లోయర్‌ డివిజన్‌ క్లర్కు (ఎల్‌డీసీ), జూనియర్‌ సెక్రటేరియట్‌ అసిస్టెంట్‌ (జేఎస్‌ఏ) ఉద్యోగాలకు లెవెల్‌-2 మూలవేతనం రూ.19,900 అందుతుంది. డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్‌ ఖాళీలకు లెవెల్‌-4 బేసిక్​ పే రూ.25,500 లభిస్తుంది. కొన్ని విభాగాలకు చెందిన డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్‌ పోస్టులకు లెవెల్‌-5 బేసిక్​ పే రూ.29,200 చెల్లిస్తారు. డీఏ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ, ఇతర అలవెన్సులు ఉంటాయి. అన్నింటిని కలిపి లెవెల్‌-2 ఉద్యోగాలకు సుమారు రూ.40,000, లెవెల్‌-4కు రూ.50,000, లెవెల్‌-5 కొలువైతే రూ.60,000 వేతనం అందుతుంది.

ఎంపిక విధానం: ఈ పోస్టులకు టైర్‌-1, టైర్‌-2 ద్వారా పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇది కేవలం అర్హత పరీక్ష మాత్రమే. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, మెడికల్​ టెస్ట్​ల అనంతరం ఫైనల్​ అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.

పరీక్ష ఎలా ఉంటుంది:

టైర్‌-1: ఈ పరీక్షను ఆన్‌లైన్‌లో 100 ఆబ్జెక్టివ్​ ప్రశ్నలకు నిర్వహిస్తారు. ప్రతి క్వశ్చన్​కు 2 మార్కులు చొప్పున మొత్తం 200 మార్కులు. పరీక్ష వ్యవధి 60 నిమిషాలు. తప్పు సమాధానానికి అర మార్కు కోత ఉంటుంది. ఇక ఈ పరీక్షలో 4 భాగాల నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌ (బేసిక్‌) 25 ప్రశ్నలు, జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ 25, క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌ (బేసిక్‌ అర్థమెటిక్‌ స్కిల్స్‌) 25, జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌ నుంచి 25 ప్రశ్నలు అడుగుతారు.

టైర్‌-2: టైర్​ 1లో పాస్​ అయిన వారిని మాత్రమే టైర్​ 2కు ఎంపిక చేస్తారు. ఇక టైర్​ 2లో 4 సెక్షన్ల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి.

  • సెక్షన్‌-1: ఇది 180 మార్కులకు ఉంటుంది. మ్యాథమెటికల్‌ ఎబిలిటీస్, రీజనింగ్‌ అండ్‌ జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ ఒక్కో విభాగం నుంచి 30 చొప్పున మొత్తం 60 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇక ప్రతి ప్రశ్నకూ 3 మార్కులు. పరీక్ష వ్యవధి 60 నిమిషాలు.
  • సెక్షన్‌-2: దీనినీ 180 మార్కులకే నిర్వహిస్తారు. ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌ అండ్‌ కాంప్రహెన్షన్‌ నుంచి 40, జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌ నుంచి 20 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి ప్రశ్నకూ 3 మార్కులు. పరీక్ష వ్యవధి 60 నిమిషాలు.
  • సెక్షన్‌-3: కంప్యూటర్‌ పరిజ్ఞానం నుంచి 15 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు మూడు మార్కుల చొప్పున 45 మార్కులు. వ్యవధి 15 నిమిషాలు. ఈ మూడు సెక్షన్లలో ప్రతి తప్పు సమాధానానికి ఒక మార్కు చొప్పున కోత విధిస్తారు.
  • సెక్షన్‌-4: ఈ సెక్షన్​లో డేటా ఎంట్రీ పోస్టులకు 15 నిమిషాల టైమ్​తో స్కిల్‌ టెస్టు కండక్ట్​ చేస్తారు. ఎల్‌డీసీ/ జేఎస్‌ఏ పోస్టులకు 10 నిమిషాల సమయంతో టైప్‌ టెస్టు నిర్వహిస్తారు.

కటాఫ్​ ఇదే: టైర్‌-1లో అర్హత సాధిస్తేనే టైర్‌-2కి అనుమతిస్తారు. ఈ రెండు దశల్లో కేటగిరీల వారీగా అన్‌రిజర్వుడ్‌ అభ్యర్థులు 30, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ 25, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు 20 శాతం చొప్పున మార్కులు సాధించాలి. కంప్యూటర్‌ పరిజ్ఞానం, స్కిల్‌/ టైప్‌ టెస్టులో అర్హత పొందాలి. ఈ మార్కులను ఎంపికలో పరిగణనలోకి తీసుకోరు. ఫైనల్​ సెలక్షన్​ టైర్‌-2 మార్కుల మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ప్రకారం ఉంటుంది.

ఎలా ప్రిపేర్​ అవ్వాలి:

  1. టైర్‌-1, టైర్‌-2 పరీక్ష తేదీలను ఇంకా ప్రకటించలేదు. కాబట్టి, పరీక్షకు కనీసం 3 నెలల వ్యవధి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలోనే ప్రతిరోజు 8 గంటల చొప్పున, 60 రోజుల పాటు అన్ని అంశాలూ చదివేలా ప్రణాళిక వేసుకోవాలంటున్నారు. ఆ తర్వాత 20 రోజులు పూర్తి స్థాయిలో మాక్‌ టెస్టులు రాయాలంటున్నారు. ఇక చివరి 10 రోజులను రివిజన్‌ కోసం కేటాయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
  2. నోటిఫికేషన్‌లో పూర్తి సిలబస్‌ వివరాలు పేర్కొన్నారని.. అందులోని అంశాలను బాగా చదువుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు. ఈ పరీక్షలో ఎక్కువ ప్రశ్నలు ప్రాథమిక అంశాల నుంచే వస్తాయి. కాబట్టి, వాటిపై దృష్టి సారిస్తే అధిక మార్కులకు అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
  3. సన్నద్ధత కోసం పరిమిత పుస్తకాలనే విస్తృతంగా చదవాలంటున్నారు. టాపిక్స్​ మొత్తం చదవడం పూర్తి చేసిన తర్వాత పాత ప్రశ్నాపత్రాలను పరిశీలించాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పరీక్షపై పూర్తి అవగాహన ఏర్పడుతుందని.. ఆయా విభాగాల్లోని అంశాల వారీ పరీక్షలో దక్కుతోన్న ప్రాధాన్యం, ప్రశ్నల స్థాయి గమనించి, అందుకు అనుగుణంగా ప్రిపేర్​ అవ్వాలని వివరిస్తున్నారు.
  4. రోజుకొకటి చొప్పున కనీసం 20 మాక్‌ టెస్టులు రాయాలంటున్నారు. ఆ ఫలితాలను సమీక్షించుకోవాలని.. తప్పులు చేస్తోన్న అంశాలపై మరింత దృష్టి సారించి.. తర్వాతి పరీక్షల్లో ఆ పొరపాట్లు రిపీట్​ కాకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు.

నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించి కొన్ని వివరాలు:

  • పోస్టులు: 2,536.
  • అర్హత: ఇంటర్మీడియట్‌ లేదా సమాన స్థాయి కోర్సు పూర్తి చేయాలి. నేషనల్‌/ స్టేట్‌ ఓపెన్‌ స్కూల్‌ విధానంలో పూర్తి చేసినవారూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ, ఆహారం, ప్రజా పంపిణీ విభాగం, సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖల్లోని డేటా ఎంట్రీ పోస్టులకు మాత్రం మ్యాథ్స్‌ ఒక సబ్జెక్టుగా ఉండి సైన్స్‌ గ్రూపుతో ఇంటర్​ పూర్తి చేసినవారు మాత్రమే అర్హులు.
  • వయసు: ఆగస్టు 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 27 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. అంటే ఆగస్టు 2, 1999 నుంచి ఆగస్టు 1, 2008 మధ్య జన్మించి ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం కేటగిరీల వారీగా వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ: అక్టోబరు 07వ తేదీ రాత్రి 11 గంటల వరకు
  • దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.100. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు.
  • వెబ్‌సైట్‌: https://ssc.gov.in/
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​

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