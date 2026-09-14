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SSC CHSL ఉద్యోగాలకు అప్లై చేశారా? - ఇలా ప్రిపేర్ అయితే జాబ్ సంపాదించవచ్చు!
-SSC సీహెచ్ఎస్ఎల్ ఉద్యోగాలకు ప్రారంభమైన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ - అయితే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!
Published : September 14, 2026 at 1:17 PM IST
SSC CHSL Preparation Tips: ఇంటర్ అర్హతతో ఉద్యోగాల భర్తీకి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్(SSC) నుంచి 'కంబైన్డ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవల్ ఎగ్జామినేషన్(CHSL)-2026' నోటిఫికేషన్ విడుదలై సంగతి తెలిసిందే. దీని ద్వారా వివిధ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, కార్యాలయాలు, మంత్రిత్వ శాఖలు, ట్రైబ్యునళ్లు మొదలైనవాటిలో లోయర్ డివిజనల్ క్లర్క్, జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ హోదాతో విధులు నిర్వర్తించవచ్చు. ఇప్పటికే ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అయితే ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకున్న వారు ఇలా ప్రిపేర్ అయితే ఉద్యోగం పొందే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
దేశవ్యాప్తంగా అన్ని విభాగాల్లో కలిపి 2,536 పోస్టులను స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిటీ-సీహెచ్ఎస్ఎల్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. నియామకాల సమయానికి ఈ సంఖ్య పెరగొచ్చు. ఇక లోయర్ డివిజన్ క్లర్కు (ఎల్డీసీ), జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ (జేఎస్ఏ) ఉద్యోగాలకు లెవెల్-2 మూలవేతనం రూ.19,900 అందుతుంది. డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఖాళీలకు లెవెల్-4 బేసిక్ పే రూ.25,500 లభిస్తుంది. కొన్ని విభాగాలకు చెందిన డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టులకు లెవెల్-5 బేసిక్ పే రూ.29,200 చెల్లిస్తారు. డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, ఇతర అలవెన్సులు ఉంటాయి. అన్నింటిని కలిపి లెవెల్-2 ఉద్యోగాలకు సుమారు రూ.40,000, లెవెల్-4కు రూ.50,000, లెవెల్-5 కొలువైతే రూ.60,000 వేతనం అందుతుంది.
ఎంపిక విధానం: ఈ పోస్టులకు టైర్-1, టైర్-2 ద్వారా పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇది కేవలం అర్హత పరీక్ష మాత్రమే. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, మెడికల్ టెస్ట్ల అనంతరం ఫైనల్ అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
పరీక్ష ఎలా ఉంటుంది:
టైర్-1: ఈ పరీక్షను ఆన్లైన్లో 100 ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలకు నిర్వహిస్తారు. ప్రతి క్వశ్చన్కు 2 మార్కులు చొప్పున మొత్తం 200 మార్కులు. పరీక్ష వ్యవధి 60 నిమిషాలు. తప్పు సమాధానానికి అర మార్కు కోత ఉంటుంది. ఇక ఈ పరీక్షలో 4 భాగాల నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ (బేసిక్) 25 ప్రశ్నలు, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ 25, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ (బేసిక్ అర్థమెటిక్ స్కిల్స్) 25, జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి 25 ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
టైర్-2: టైర్ 1లో పాస్ అయిన వారిని మాత్రమే టైర్ 2కు ఎంపిక చేస్తారు. ఇక టైర్ 2లో 4 సెక్షన్ల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి.
- సెక్షన్-1: ఇది 180 మార్కులకు ఉంటుంది. మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీస్, రీజనింగ్ అండ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక్కో విభాగం నుంచి 30 చొప్పున మొత్తం 60 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇక ప్రతి ప్రశ్నకూ 3 మార్కులు. పరీక్ష వ్యవధి 60 నిమిషాలు.
- సెక్షన్-2: దీనినీ 180 మార్కులకే నిర్వహిస్తారు. ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ నుంచి 40, జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి 20 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి ప్రశ్నకూ 3 మార్కులు. పరీక్ష వ్యవధి 60 నిమిషాలు.
- సెక్షన్-3: కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం నుంచి 15 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు మూడు మార్కుల చొప్పున 45 మార్కులు. వ్యవధి 15 నిమిషాలు. ఈ మూడు సెక్షన్లలో ప్రతి తప్పు సమాధానానికి ఒక మార్కు చొప్పున కోత విధిస్తారు.
- సెక్షన్-4: ఈ సెక్షన్లో డేటా ఎంట్రీ పోస్టులకు 15 నిమిషాల టైమ్తో స్కిల్ టెస్టు కండక్ట్ చేస్తారు. ఎల్డీసీ/ జేఎస్ఏ పోస్టులకు 10 నిమిషాల సమయంతో టైప్ టెస్టు నిర్వహిస్తారు.
కటాఫ్ ఇదే: టైర్-1లో అర్హత సాధిస్తేనే టైర్-2కి అనుమతిస్తారు. ఈ రెండు దశల్లో కేటగిరీల వారీగా అన్రిజర్వుడ్ అభ్యర్థులు 30, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ 25, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు 20 శాతం చొప్పున మార్కులు సాధించాలి. కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం, స్కిల్/ టైప్ టెస్టులో అర్హత పొందాలి. ఈ మార్కులను ఎంపికలో పరిగణనలోకి తీసుకోరు. ఫైనల్ సెలక్షన్ టైర్-2 మార్కుల మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ప్రకారం ఉంటుంది.
ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి:
- టైర్-1, టైర్-2 పరీక్ష తేదీలను ఇంకా ప్రకటించలేదు. కాబట్టి, పరీక్షకు కనీసం 3 నెలల వ్యవధి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలోనే ప్రతిరోజు 8 గంటల చొప్పున, 60 రోజుల పాటు అన్ని అంశాలూ చదివేలా ప్రణాళిక వేసుకోవాలంటున్నారు. ఆ తర్వాత 20 రోజులు పూర్తి స్థాయిలో మాక్ టెస్టులు రాయాలంటున్నారు. ఇక చివరి 10 రోజులను రివిజన్ కోసం కేటాయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- నోటిఫికేషన్లో పూర్తి సిలబస్ వివరాలు పేర్కొన్నారని.. అందులోని అంశాలను బాగా చదువుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు. ఈ పరీక్షలో ఎక్కువ ప్రశ్నలు ప్రాథమిక అంశాల నుంచే వస్తాయి. కాబట్టి, వాటిపై దృష్టి సారిస్తే అధిక మార్కులకు అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
- సన్నద్ధత కోసం పరిమిత పుస్తకాలనే విస్తృతంగా చదవాలంటున్నారు. టాపిక్స్ మొత్తం చదవడం పూర్తి చేసిన తర్వాత పాత ప్రశ్నాపత్రాలను పరిశీలించాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పరీక్షపై పూర్తి అవగాహన ఏర్పడుతుందని.. ఆయా విభాగాల్లోని అంశాల వారీ పరీక్షలో దక్కుతోన్న ప్రాధాన్యం, ప్రశ్నల స్థాయి గమనించి, అందుకు అనుగుణంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలని వివరిస్తున్నారు.
- రోజుకొకటి చొప్పున కనీసం 20 మాక్ టెస్టులు రాయాలంటున్నారు. ఆ ఫలితాలను సమీక్షించుకోవాలని.. తప్పులు చేస్తోన్న అంశాలపై మరింత దృష్టి సారించి.. తర్వాతి పరీక్షల్లో ఆ పొరపాట్లు రిపీట్ కాకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు.
నోటిఫికేషన్కు సంబంధించి కొన్ని వివరాలు:
- పోస్టులు: 2,536.
- అర్హత: ఇంటర్మీడియట్ లేదా సమాన స్థాయి కోర్సు పూర్తి చేయాలి. నేషనల్/ స్టేట్ ఓపెన్ స్కూల్ విధానంలో పూర్తి చేసినవారూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ, ఆహారం, ప్రజా పంపిణీ విభాగం, సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖల్లోని డేటా ఎంట్రీ పోస్టులకు మాత్రం మ్యాథ్స్ ఒక సబ్జెక్టుగా ఉండి సైన్స్ గ్రూపుతో ఇంటర్ పూర్తి చేసినవారు మాత్రమే అర్హులు.
- వయసు: ఆగస్టు 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 27 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. అంటే ఆగస్టు 2, 1999 నుంచి ఆగస్టు 1, 2008 మధ్య జన్మించి ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం కేటగిరీల వారీగా వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ: అక్టోబరు 07వ తేదీ రాత్రి 11 గంటల వరకు
- దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.100. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు.
- వెబ్సైట్: https://ssc.gov.in/
- నోటిఫికేషన్ లింక్
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