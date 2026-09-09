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ఇంటర్​తో 2,536 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు - జీతం నెలకు రూ.80 వేలకు పైనే!

SSC సీహెచ్​ఎస్​ఎల్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - అక్టోబరు 7 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!

SSC CHSL Notification 2026
సీహెచ్​ఎస్​ఎల్ నోటిఫికేషన్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 7:20 PM IST

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SSC CHSL Notification 2026 : ఇంటర్ పాసైన నిరుద్యోగ యువతకు కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువు సాధించేందుకు అద్భుతమైన అవకాశం. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్(SSC) నుంచి 'కంబైన్డ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవల్ ఎగ్జామినేషన్(CHSL)-2026' నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 2,536 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన వారు అక్టోబర్ 07 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయడానికి ఉండాల్సిన విద్యార్హతలు, జీతభత్యాలు, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్(SSC) 2,536 ఖాళీలతో సీహెచ్​ఎస్​ఎల్(CHSL)-2026 నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, కార్యాలయాలు, మంత్రిత్వ శాఖలు, ట్రైబ్యునళ్లు మొదలైనవాటిలో లోయర్‌ డివిజనల్‌ క్లర్క్, జూనియర్‌ సెక్రటేరియట్‌ అసిస్టెంట్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్నవారు ​అక్టోబరు 7లోగా ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు.

నోటిఫికేషన్ వివరాలు :

SSC - కంబైన్డ్‌ హయ్యర్‌ సెకండరీ లెవల్‌ ఎగ్జామినేషన్‌- 2026

ఖాళీలు : దాదాపు 2,536.

1. లోయర్‌ డివిజన్‌ క్లర్క్‌(ఎల్‌డీసీ), జూనియర్‌ సెక్రటేరియట్‌ అసిస్టెంట్

2. డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్‌(గ్రేడ్‌-ఎ)

3. డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్‌(డీఈవో)

అర్హతలు :

ఇంటర్‌ లేదా తత్సమాన కోర్సు ఉత్తీర్ణతతో ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. డీఈఓ/డీఈఓ గ్రేడ్ 'A' పోస్టుల కోసం, అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు లేదా తత్సమానం నుంచి గణితం ఒక సబ్జెక్టుగా సైన్స్ స్ట్రీమ్‌లో 12వ తరగతి పాసై ఉండాలి.

వయసు :

  • అభ్యర్థుల వయసు ఆగస్టు 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 27 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అంటే, ఆగస్టు 2, 1999 నుంచి ఆగస్టు 01, 2008 మధ్య జన్మించిన వారు అర్హులు.
  • నిబంధనల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకు మూడు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు 15 ఏళ్లు గరిష్ఠ వయోపరిమితిలో సడలింపునకు అవకాశం ఉంటుంది.

జీతభత్యాలు :

  • ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఎల్‌డీసీ, జేఎస్‌ఏ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.19,900-63,200 వరకు శాలరీ వస్తుంది.
  • అదే, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్‌కు నెలకు రూ.25,500-81,100; డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్‌ గ్రేడ్‌-ఎకు రూ.29,200-92,300 జీతం లభిస్తుంది.

దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఎస్​ఎస్​సీ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్​లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

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దరఖాస్తు ఫీజు :

ఇక అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి రూ.100 చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళలు ఉచితంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు.

ఎంపిక విధానం :

ఈ పోస్టుల ఎంపిక కోసం టైర్‌-1, టైర్‌-2 ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తారు. ఇది కేవలం అర్హత పరీక్ష. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.

ప్రశ్నపత్రం :

  • టైర్‌-1 ఎగ్జామ్ 200 మార్కులకు ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌ (25 ప్రశ్నలు, 50 మార్కులు), క్వాంటిటేటివ్‌ అప్టిట్యూడ్‌ (25 ప్రశ్నలు, 50 మార్కులు), జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌(25 ప్రశ్నలు, 50 మార్కులు), జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌ (25 ప్రశ్నలు, 50 మార్కులు) సబ్జెక్టుల నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి.
  • టైర్‌-2 పరీక్ష 405 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో మ్యాథమేటికల్‌ ఎబిలిటీస్‌, రీజనింగ్‌ అండ్‌ జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌, ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌ అండ్‌ కాంప్రహెన్షన్‌, జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌, కంప్యూటర్‌ నాలెడ్జ్‌ మాడ్యుల్‌ సబ్జెక్టుల్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : సెప్టెంబర్ 07, 2026
  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : అక్టోబర్ 07, 2026
  • ఆన్‌లైన్‌ అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లింపునకు ఆఖరి తేదీ : అక్టోబర్ 08, 2026.
  • దరఖాస్తు సవరణ తేదీలు : అక్టోబర్ 14 నుంచి అక్టోబర్ 16, 2026 వరకు.

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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SSC CHSL NOTIFICATION 2026

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