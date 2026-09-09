ETV Bharat / education-and-career
ఇంటర్తో 2,536 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు - జీతం నెలకు రూ.80 వేలకు పైనే!
SSC సీహెచ్ఎస్ఎల్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - అక్టోబరు 7 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 7:20 PM IST
SSC CHSL Notification 2026 : ఇంటర్ పాసైన నిరుద్యోగ యువతకు కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువు సాధించేందుకు అద్భుతమైన అవకాశం. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్(SSC) నుంచి 'కంబైన్డ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవల్ ఎగ్జామినేషన్(CHSL)-2026' నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 2,536 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన వారు అక్టోబర్ 07 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయడానికి ఉండాల్సిన విద్యార్హతలు, జీతభత్యాలు, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్(SSC) 2,536 ఖాళీలతో సీహెచ్ఎస్ఎల్(CHSL)-2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, కార్యాలయాలు, మంత్రిత్వ శాఖలు, ట్రైబ్యునళ్లు మొదలైనవాటిలో లోయర్ డివిజనల్ క్లర్క్, జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్నవారు అక్టోబరు 7లోగా ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
నోటిఫికేషన్ వివరాలు :
SSC - కంబైన్డ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవల్ ఎగ్జామినేషన్- 2026
ఖాళీలు : దాదాపు 2,536.
1. లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్(ఎల్డీసీ), జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్
2. డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్(గ్రేడ్-ఎ)
3. డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్(డీఈవో)
అర్హతలు :
ఇంటర్ లేదా తత్సమాన కోర్సు ఉత్తీర్ణతతో ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. డీఈఓ/డీఈఓ గ్రేడ్ 'A' పోస్టుల కోసం, అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు లేదా తత్సమానం నుంచి గణితం ఒక సబ్జెక్టుగా సైన్స్ స్ట్రీమ్లో 12వ తరగతి పాసై ఉండాలి.
వయసు :
- అభ్యర్థుల వయసు ఆగస్టు 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 27 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అంటే, ఆగస్టు 2, 1999 నుంచి ఆగస్టు 01, 2008 మధ్య జన్మించిన వారు అర్హులు.
- నిబంధనల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకు మూడు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు 15 ఏళ్లు గరిష్ఠ వయోపరిమితిలో సడలింపునకు అవకాశం ఉంటుంది.
జీతభత్యాలు :
- ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఎల్డీసీ, జేఎస్ఏ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.19,900-63,200 వరకు శాలరీ వస్తుంది.
- అదే, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్కు నెలకు రూ.25,500-81,100; డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ గ్రేడ్-ఎకు రూ.29,200-92,300 జీతం లభిస్తుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఎస్ఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
1,748 ఖాళీలతో "స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్" భారీ నోటిఫికేషన్ - జీతం కూడా ఎక్కువే!
దరఖాస్తు ఫీజు :
ఇక అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి రూ.100 చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళలు ఉచితంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
ఎంపిక విధానం :
ఈ పోస్టుల ఎంపిక కోసం టైర్-1, టైర్-2 ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తారు. ఇది కేవలం అర్హత పరీక్ష. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
ప్రశ్నపత్రం :
- టైర్-1 ఎగ్జామ్ 200 మార్కులకు ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ (25 ప్రశ్నలు, 50 మార్కులు), క్వాంటిటేటివ్ అప్టిట్యూడ్ (25 ప్రశ్నలు, 50 మార్కులు), జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్(25 ప్రశ్నలు, 50 మార్కులు), జనరల్ అవేర్నెస్ (25 ప్రశ్నలు, 50 మార్కులు) సబ్జెక్టుల నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి.
- టైర్-2 పరీక్ష 405 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో మ్యాథమేటికల్ ఎబిలిటీస్, రీజనింగ్ అండ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్, జనరల్ అవేర్నెస్, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ మాడ్యుల్ సబ్జెక్టుల్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : సెప్టెంబర్ 07, 2026
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : అక్టోబర్ 07, 2026
- ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లింపునకు ఆఖరి తేదీ : అక్టోబర్ 08, 2026.
- దరఖాస్తు సవరణ తేదీలు : అక్టోబర్ 14 నుంచి అక్టోబర్ 16, 2026 వరకు.
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో 13,706 ఉద్యోగాలు - ఏపీ, తెలంగాణలోనూ భారీగా ఖాళీలు!
డిగ్రీ విద్యార్థినులకు ఏటా 'రూ.30వేలు'! - ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేసుకోండి!