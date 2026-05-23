నిరుద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్​ - SSC నుంచి భారీ నోటిఫికేషన్​ - జీతం ఎక్కువే!

- డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థుల కోసం భారీ నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసిన స్టాఫ్​ సెలెక్షన్​ కమిటీ - 12వేల ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు కసరత్తు!

Published : May 23, 2026 at 3:17 PM IST

SSC CGL Notification 2026: డిగ్రీ పూర్తి చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే, మీకో గుడ్​న్యూస్​. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్.. కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు అండ్​ సంస్థలలో గ్రూప్ 'బి', గ్రూప్ 'సి' పోస్టుల భర్తీకి కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవల్ (CGL) 2026 నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. ఈ ప్రకటన ద్వారా 12,256 ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్, ఇన్‌స్పెక్టర్, సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్, అకౌంటెంట్, ఆడిటర్, పోస్టల్ అసిస్టెంట్, టాక్స్ అసిస్టెంట్ సహా పలు రకాల పోస్టులు ఇందులో ఉన్నాయి. మరి, ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసేందుకు కావాల్సిన అర్హతలు? జీతం, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? చివరి తేదీ ఎప్పుడు అనే మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు: ఎస్‌ఎస్‌సీ సీజీఎల్‌ గ్రూప్‌-బి అండ్​ సి

ఖాళీలు: 12,256

విద్యార్హతలు:

  • అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ (సెంట్రల్ క్యాడర్): గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్‌స్టిట్యూట్ నుంచి డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అదనంగా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, కాస్ట్ & మేనేజ్‌మెంట్ అకౌంటెంట్, కంపెనీ సెక్రటరీ, మాస్టర్స్ ఇన్ కామర్స్, మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ స్టడీస్, మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ - ఫైనాన్స్, మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్​ చేసిన వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
  • అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ (స్టేట్ క్యాడర్): గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్‌స్టిట్యూట్ నుంచి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి. మీరు ఏ రాష్ట్ర క్యాడర్‌కైతే దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారో, ఆ రాష్ట్ర అధికారిక భాష పట్ల పూర్తి అవగాహన(చదవడం, రాయడం, మాట్లాడడం, అర్థం చేసుకోవడం) ఉండాలి. అలాగే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన స్టేట్ బోర్డ్ లేదా సెంట్రల్ బోర్డ్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్​లో ఆ ప్రాంతీయ భాషను ఒక సబ్జెక్ట్‌గా చదివి పాస్ అయినట్లు సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలి.
  • అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ (స్టేట్ క్యాడర్): ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థులు అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ (స్టేట్ క్యాడర్)కు సంబంధించిన అర్హతలు కలిగి ఉండాలి.
  • జూనియర్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీతో పాటు ఇంటర్​/12వ తరగతి స్థాయిలో మ్యాథ్స్​లో 60 శాతం మార్కులు ఉండాలి. లేకపోతే డిగ్రీ స్థాయిలో ఒక సబ్జెక్టుగా స్టాటిస్టిక్స్ ఉండాలి.
  • స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ గ్రేడ్-II: స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాథ్స్​, ఎకనామిక్స్, డెమోగ్రఫీ, పాపులేషన్​ స్టడీస్​, ఆపరేషన్​ రీసెర్చ్​, ఐటీ, కంప్యూటర్​ సైన్స్​ లేదా కంప్యూటర్​ ఇంజనీరింగ్​ మొదలైన సబ్జెక్టులలో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఉండాలి.
  • ఇక మిగిలిన పోస్టులకు ఆయా సంబంధిత విభాగంలో ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ (గ్రాడ్యుయేషన్) పూర్తి చేసి ఉండాలి. చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆగస్టు 1, 2026 నాటికి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.

వయసు పరిమితి: ఆగస్టు1, 2026 నాటికి పోస్టులను బట్టి వయోపరిమితి ఉంటుంది.

  • అసిస్టెంట్​ ఆడిట్​ ఆఫీసర్​(సెంట్రల్​ క్యాడర్​), అసిస్టెంట్​ ఆడిట్​ ఆఫీసర్​ అండ్​ అసిస్టెంట్​ అకౌంట్​ ఆఫీసర్​(స్టేట్​ క్యాడర్​)కు 18 నుంచి 30 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి.
  • గ్రూప్​ బి పోస్టులకు కొన్ని విభాగాల్లో 18 నుంచి 30 ఏళ్లు, మరికొన్ని విభాగాల్లో 20 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
  • గ్రూప్​ సి పోస్టులకు అన్ని విభాగాల్లో 18 నుంచి 27 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి. ఇక రిజర్వ్‌డ్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

వేతనం :

  • గ్రూప్​ బి గెజిటెడ్​ అభ్యర్థులకు పే స్కేల్​ 8 ప్రకారం రూ.47,600 నుంచి రూ.1,51,100 లభిస్తుంది.
  • గ్రూప్​ బి అభ్యర్థులకు పే స్కేల్​ 7 ప్రకారం రూ. 44,900 నుంచి రూ.1,42,400
  • గ్రూప్​ బి అభ్యర్థులకు పే స్కేల్​ 6 ప్రకారం రూ.35,400 నుంచి రూ.1,12,400
  • గ్రూప్​ సిలో కొన్ని పోస్టులకు పే స్కేల్​ 5 ప్రకారం రూ.29,200 నుంచి రూ.92,300, మరికొన్ని పోస్టులకు పే స్కేల్​ 4 ప్రకారం రూ.25,500 నుంచి 81,100 వరకు అందుకుంటారు.

ఎంపిక ప్రక్రియ: టైర్‌-1, టైర్‌-2 (కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్), డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఆధారంగా జరుగుతుంది. టైర్​ 1 ఎగ్జామ్​లో 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్క ప్రశ్నకు 2 మార్కుల చొప్పున 200 మార్కులు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 0.50 మార్కుల కోత ఉంటుంది. టైర్​ 1లో క్వాలిఫై అయిన వారు టైర్​ 2 రాస్తారు. ఈ రెండింటిలో అర్హత సాధించిన వారికి మెడికల్​ టెస్ట్​లు, డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్​ ఉంటుంది.

పరీక్షా కేంద్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా పలు సెంటర్లలో పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చీరాల, గుంటూరు, కాకినాడ, కర్నూల్​, నెల్లూరు, రాజమండ్రి, తిరుపతి, విజయనగరం, విజయవాడ, వైజాగ్​, హైదరాబాద్​, కరీంనగర్​, వరంగల్​, శ్రీకాకుళం, ఏలూరు, ఓంగోలు, తుని, సిద్ధిపేట.

దరఖాస్తు రుసుము: జనరల్​/ఓబీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్​ అభ్యర్థులు రూ.100 ఫీజును నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, లేదా క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ, మహిళా అభ్యర్థులకు ఫీజు నుంచి మినహాయింపు.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • దరఖాస్తు ప్రారంభం: మే21, 2026.
  • అప్లై చేయడానికి లాస్ట్​ డేట్​: జూన్​ 22, 2026 (రాత్రి 11:00 గంటల వరకు).
  • ఫీజు చెల్లించడానికి లాస్ట్​ డేట్​ : జూన్​ 23, 2026
  • అప్లికేషన్ కరెక్షన్ విండో: జూన్​ 29 నుంచి నుంచి జులై 1, 2026 వరకు
  • టైర్‌ - 1 పరీక్ష : ఆగస్టు-సెప్టెంబర్, 2026.
  • టైర్‌ - 2: పరీక్ష : డిసెంబర్‌ 2026.

దరఖాస్తు విధానం :

  • అభ్యర్థులు https://ssc.gov.in వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • మీరు ఇంతకుముందు SSC కొత్త వెబ్‌సైట్‌లో రిజిస్టర్ చేసుకోకపోతే, 'వన్-టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్' (OTR) తప్పనిసరి.
  • ఓటీఆర్​ తర్వాత ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అయ్యి లైవ్​ ఫొటో, సంతకం అప్​లోడ్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత విద్యార్హతలు, పరీక్షా కేంద్రాలను ఎంటర్​ చేయాలి. అనంతరం ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్​ చేస్తే సరి. ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు నోటిఫికేషన్​పై క్లిక్​ చేసి తెలుసుకోండి.

