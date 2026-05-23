నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - SSC నుంచి భారీ నోటిఫికేషన్ - జీతం ఎక్కువే!
- డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థుల కోసం భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిటీ - 12వేల ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు కసరత్తు!
Published : May 23, 2026 at 3:17 PM IST
SSC CGL Notification 2026: డిగ్రీ పూర్తి చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే, మీకో గుడ్న్యూస్. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్.. కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు అండ్ సంస్థలలో గ్రూప్ 'బి', గ్రూప్ 'సి' పోస్టుల భర్తీకి కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవల్ (CGL) 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ప్రకటన ద్వారా 12,256 ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్, ఇన్స్పెక్టర్, సబ్-ఇన్స్పెక్టర్, అకౌంటెంట్, ఆడిటర్, పోస్టల్ అసిస్టెంట్, టాక్స్ అసిస్టెంట్ సహా పలు రకాల పోస్టులు ఇందులో ఉన్నాయి. మరి, ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసేందుకు కావాల్సిన అర్హతలు? జీతం, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? చివరి తేదీ ఎప్పుడు అనే మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు: ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ గ్రూప్-బి అండ్ సి
ఖాళీలు: 12,256
విద్యార్హతలు:
- అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ (సెంట్రల్ క్యాడర్): గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అదనంగా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, కాస్ట్ & మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్, కంపెనీ సెక్రటరీ, మాస్టర్స్ ఇన్ కామర్స్, మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ స్టడీస్, మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ - ఫైనాన్స్, మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ చేసిన వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
- అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ (స్టేట్ క్యాడర్): గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి. మీరు ఏ రాష్ట్ర క్యాడర్కైతే దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారో, ఆ రాష్ట్ర అధికారిక భాష పట్ల పూర్తి అవగాహన(చదవడం, రాయడం, మాట్లాడడం, అర్థం చేసుకోవడం) ఉండాలి. అలాగే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన స్టేట్ బోర్డ్ లేదా సెంట్రల్ బోర్డ్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్లో ఆ ప్రాంతీయ భాషను ఒక సబ్జెక్ట్గా చదివి పాస్ అయినట్లు సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలి.
- అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ (స్టేట్ క్యాడర్): ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థులు అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ (స్టేట్ క్యాడర్)కు సంబంధించిన అర్హతలు కలిగి ఉండాలి.
- జూనియర్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీతో పాటు ఇంటర్/12వ తరగతి స్థాయిలో మ్యాథ్స్లో 60 శాతం మార్కులు ఉండాలి. లేకపోతే డిగ్రీ స్థాయిలో ఒక సబ్జెక్టుగా స్టాటిస్టిక్స్ ఉండాలి.
- స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ గ్రేడ్-II: స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాథ్స్, ఎకనామిక్స్, డెమోగ్రఫీ, పాపులేషన్ స్టడీస్, ఆపరేషన్ రీసెర్చ్, ఐటీ, కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదా కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ మొదలైన సబ్జెక్టులలో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఉండాలి.
- ఇక మిగిలిన పోస్టులకు ఆయా సంబంధిత విభాగంలో ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ (గ్రాడ్యుయేషన్) పూర్తి చేసి ఉండాలి. చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆగస్టు 1, 2026 నాటికి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
వయసు పరిమితి: ఆగస్టు1, 2026 నాటికి పోస్టులను బట్టి వయోపరిమితి ఉంటుంది.
- అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్(సెంట్రల్ క్యాడర్), అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అండ్ అసిస్టెంట్ అకౌంట్ ఆఫీసర్(స్టేట్ క్యాడర్)కు 18 నుంచి 30 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి.
- గ్రూప్ బి పోస్టులకు కొన్ని విభాగాల్లో 18 నుంచి 30 ఏళ్లు, మరికొన్ని విభాగాల్లో 20 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
- గ్రూప్ సి పోస్టులకు అన్ని విభాగాల్లో 18 నుంచి 27 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి. ఇక రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
వేతనం :
- గ్రూప్ బి గెజిటెడ్ అభ్యర్థులకు పే స్కేల్ 8 ప్రకారం రూ.47,600 నుంచి రూ.1,51,100 లభిస్తుంది.
- గ్రూప్ బి అభ్యర్థులకు పే స్కేల్ 7 ప్రకారం రూ. 44,900 నుంచి రూ.1,42,400
- గ్రూప్ బి అభ్యర్థులకు పే స్కేల్ 6 ప్రకారం రూ.35,400 నుంచి రూ.1,12,400
- గ్రూప్ సిలో కొన్ని పోస్టులకు పే స్కేల్ 5 ప్రకారం రూ.29,200 నుంచి రూ.92,300, మరికొన్ని పోస్టులకు పే స్కేల్ 4 ప్రకారం రూ.25,500 నుంచి 81,100 వరకు అందుకుంటారు.
ఎంపిక ప్రక్రియ: టైర్-1, టైర్-2 (కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్), డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఆధారంగా జరుగుతుంది. టైర్ 1 ఎగ్జామ్లో 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్క ప్రశ్నకు 2 మార్కుల చొప్పున 200 మార్కులు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 0.50 మార్కుల కోత ఉంటుంది. టైర్ 1లో క్వాలిఫై అయిన వారు టైర్ 2 రాస్తారు. ఈ రెండింటిలో అర్హత సాధించిన వారికి మెడికల్ టెస్ట్లు, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది.
పరీక్షా కేంద్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా పలు సెంటర్లలో పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చీరాల, గుంటూరు, కాకినాడ, కర్నూల్, నెల్లూరు, రాజమండ్రి, తిరుపతి, విజయనగరం, విజయవాడ, వైజాగ్, హైదరాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, శ్రీకాకుళం, ఏలూరు, ఓంగోలు, తుని, సిద్ధిపేట.
దరఖాస్తు రుసుము: జనరల్/ఓబీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రూ.100 ఫీజును నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, లేదా క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా ఆన్లైన్లో చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ, మహిళా అభ్యర్థులకు ఫీజు నుంచి మినహాయింపు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- దరఖాస్తు ప్రారంభం: మే21, 2026.
- అప్లై చేయడానికి లాస్ట్ డేట్: జూన్ 22, 2026 (రాత్రి 11:00 గంటల వరకు).
- ఫీజు చెల్లించడానికి లాస్ట్ డేట్ : జూన్ 23, 2026
- అప్లికేషన్ కరెక్షన్ విండో: జూన్ 29 నుంచి నుంచి జులై 1, 2026 వరకు
- టైర్ - 1 పరీక్ష : ఆగస్టు-సెప్టెంబర్, 2026.
- టైర్ - 2: పరీక్ష : డిసెంబర్ 2026.
దరఖాస్తు విధానం :
- అభ్యర్థులు https://ssc.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- మీరు ఇంతకుముందు SSC కొత్త వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోకపోతే, 'వన్-టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్' (OTR) తప్పనిసరి.
- ఓటీఆర్ తర్వాత ఆ వివరాలతో లాగిన్ అయ్యి లైవ్ ఫొటో, సంతకం అప్లోడ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత విద్యార్హతలు, పరీక్షా కేంద్రాలను ఎంటర్ చేయాలి. అనంతరం ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ చేస్తే సరి. ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోండి.
