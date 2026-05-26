ఎస్ఎస్బీలో 404 కానిస్టేబుల్ జాబ్స్ - ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదు! - అప్లైకు చివరి తేదీ ఇదే
టెన్త్ అర్హతతో కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు - మహిళలూ అప్లై చేసుకోవచ్చు - జీతం కూడా ఎక్కువే!
Published : May 26, 2026 at 10:43 AM IST
SSB Constable Recruitment 2026 : పోలీసు ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. కేంద్ర ప్రభుత్వ హోమ్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన సశస్త్ర సీమా బల్ (ఎస్ఎస్బీ) నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి స్పోర్ట్స్ కోటా కింద 404 కానిస్టేబుల్(జనరల్ డ్యూటీ) పోస్టులను ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది ఎస్ఎస్బీ. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అందుకు సంబంధించిన అర్హతలు, వయోపరిమితి, జీతభత్యాలు, అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనుకునేవారికి సశస్త్ర సీమా బల్ (ఎస్ఎస్బీ) నోటిఫికేషన్ అద్భుతమైన అవకాశం. 2026 సంవత్సరానికి స్పోర్ట్స్ కోటా కింద 404 కానిస్టేబుల్ (జనరల్ డ్యూటీ) పోస్టులను భర్తీ చేస్తోంది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ క్రీడా పోటీల్లో పతకాలు సాధించినవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మహిళలు కూడా ఈ పోస్టులకు అర్హులే. తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన ఎంపిక చేసినప్పటికీ శాశ్వత ఉద్యోగానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది.
క్రీడా విభాగాలు : వాలీబాల్, కబడ్డీ, కరాటే, షూటింగ్, అథ్లెటిక్స్, టేబుల్ టెన్నిస్, ఆర్చరీ, స్విమ్మింగ్, డైవింగ్, బాక్సింగ్, బ్యాడ్మింటన్, సైక్లింగ్, ఫెన్సింగ్, బాస్కెట్బాల్, ఫుట్బాల్, జిమ్నాస్టిక్, హాకీ, హ్యాండ్బాల్, జూడో, తైక్వాండో, పవర్ లిఫ్టింగ్, రెజ్లింగ్, ఊషు, యోగాసన మొదలైనవి.
అర్హతలు :
అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి పదో తరగతి లేదా తత్సమాన విద్యను కలిగి ఉండాలి. అలాగే, గత రెండు సంవత్సరాల్లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో దేశం లేదా రాష్ట్రం తరపున ప్రాతినిధ్యం వహించి ఉండాలి. లేదా సీనియర్/ జూనియర్ జాతీయ ఛాంపియన్షిప్లలో మెడల్ సాధించి ఉండాలి. అలాగే, ఖేలో ఇండియా గేమ్స్ మెడలిస్టులు కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
వయోపరిమితి :
- ఎస్ఎస్బీ కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థుల వయసు 18 నుంచి 23 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
- అలాగే, అన్రిజర్వుడ్కు ఐదు సంవత్సరాలు, ఎస్సీ/ఎస్టీకి పది సంవత్సరాలు, ఓబీసీ, మాజీసైనికోద్యోగులకు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయో సడలింపు ఉంటుంది.
అప్లికేషన్ ఫీజు :
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళా అభ్యర్థులు ఫీజు చెల్లించాల్సిన పని లేదు. ఫ్రీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- అన్రిజర్వుడ్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ.100 దరఖాస్తు ఫీజుగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
శాలరీ :
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.21,700 - 69,100 చెల్లిస్తారు. మూల వేతనానికి అదనంగా ఇతర అలవెన్సులు, న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ మొదలైన బెనిఫిట్స్ కూడా కల్పిస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం : అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
సెలక్షన్ ప్రాసెస్ : సశస్త్ర సీమా బల్ కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు అభ్యర్థుల ఎంపిక రెండు దశల్లో ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ పోటీల్లో దేశానికి ప్రాతినిథ్యం వహించి గోల్డ్ మెడల్ సాధించినవారికి మొదటి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. సిల్వర్, బ్రాంజ్ మెడల్స్ పొందినవారికి నెక్ట్స్ ప్రియార్టీ ఉంటుంది. గోల్డ్ మెడల్కు 30 మార్కులు, సిల్వర్కు 29 మార్కులు, బ్రాంజ్కు 28 మార్కులు, పాల్గొన్నవారికి 26 మార్కులు ఉంటాయి.
సీనియర్/ జూనియర్ స్థాయి జాతీయ ఛాంపియన్షిప్లో బంగారు పతకం పొందిన అభ్యర్థులకు 25 మార్కులు, వెండి పతకం సాధించినవారికి 24 మార్కులు, కాంస్య పతకం సంపాదించినవారికి 23 మార్కులు ఇస్తారు. ఈ మార్కుల ఆధారంగా అభ్యర్థుల ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ఉంటుంది.
అనంతరం ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్టు (పీఎస్టీ)కు అభ్యర్థులను షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. దీని ప్రకారం పురుషుల ఎత్తు 170 సెం.మీ., మహిళల ఎత్తు 157 సెం.మీ. ఉండాలి. పురుషుల చాతీ 80 సెం.మీ. ఉండి గాలి పీల్చినప్పుడు 85 సెం.మీ. వరకు పెరగాలి.
ఎస్టీ పురుషులైతే ఎత్తు 162.5 సెం.మీ. ఉంటే సరిపోతుంది. చాతీ 76 సెం.మీ.ఉండాలి. గాలి పీల్చినప్పుడు 81 సెం.మీ. వరకు విస్తరించాలి. ఎస్టీ మహిళల ఎత్తు 150 సెం.మీ. ఉంటే చాలు. అభ్యర్థుల బీఎంఐ 18-25 మధ్య ఉండాలి. వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఫైనల్ సెలక్షన్ ఉంటుంది. సెలక్ట్ అయినవారి వివరాలను వెబ్సైట్లో ప్రకటిస్తారు. తాజా ఉద్యోగ సమాచారం కోసం తరచూ వెబ్సైట్ను చెక్ చేస్తూ ఉండాలి.
అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ : జూన్ 7, 2026.
అధికారిక వెబ్సైట్ : అర్హులైన అభ్యర్థులు ఎస్ఎస్బీ అధికారిక వెబ్సైట్లో www.recruitment.ssb.gov.in దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
