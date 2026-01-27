ఐఐటీలో బీఎడ్‌ కోర్సు - సమయం ఆదాతో పాటు మేటి అవకాశాలు

ETV Bharat / education-and-career
Published : January 27, 2026 at 2:44 PM IST
Bed in IITs : జనవరి నాలుగు రోజుల్లో ముగుస్తోంది. పరీక్షల ధ్యాసలో పిల్లలుంటే వారితో తరువాత ఏం చేయించాలనే ఆలోచనలో తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. మంచి కోర్సులంటే ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్లనే అనుకుంటాం. ఎన్ఐటీలు, ఐఐటీల్లో సీటు వస్తే చాలనుకుంటాం. కానీ సంప్రదాయ కోర్సులకు భిన్నమైనవి ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల్లో లభించేవీ కెరీర్లో త్వరగా స్థిరత్వాన్ని ఇచ్చే కోర్సులు కూడా ఉన్నాయి. వాటి గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీలు అంటే సాంకేతిక సారథులను అందించే మేటి సంస్థలని మనకు తెలుసు. బీటెక్, ఎంటెక్లలో అత్యున్నత ప్రమాణాలతో విద్యను అందించే ఈ విద్యా సంస్థలు ఇంటిగ్రేటెడ్ బీఎడ్ కోర్సును ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. నాలుగు సంవత్సరాల ఇంటిగ్రేటెడ్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాం (ఐటీఈపీ) పేరుతో బీఎస్సీ బీఎడ్ కోర్సును అందిస్తున్నాయి. నేషనల్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్టు (ఎన్సీఈటీ)తో ప్రవేశం లభిస్తుంది. డిగ్రీతో బీఎడ్ కోర్సు నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే పూర్తి చేయవచ్చు. దీంతో సంవత్సర సమయం ఆదాతో పాటు మేటి అవకాశాలు కూడా సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎక్కడున్నాయంటే? :
ఐఐటీలు : భువనేశ్వర్, ఖరగ్పూర్, రోపార్, జోధ్పూర్
ఎన్ఐటీలు : వరంగల్, త్రిపుర, పుదుచ్చేరి, కాలికట్, జలంధర్
ఎప్పుడు? : ఫిబ్రవరిలో ప్రకటన వెలువడుతుంది.
- రీజినల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ (ఆర్ఐఈ)లు సైతం అత్యుత్తమ ఉపాధ్యాయ విద్యను అందిస్తున్నాయి. దేశంలో పేరు ఉన్న ఈ సంస్థలు ఇంటిగ్రేటెడ్ బీఏ/బీఎస్సీ - ఎడ్ కోర్సులను ఆఫర్ చేస్తున్నాయి.
- ఇక్కడ విద్యను అభ్యసించేవారు వృత్తిపరంగా ముందు వరుసలో ఉంటారు. ప్రాంగణ నియామకాల్లో ఎంపికై, తక్కువ సమయంలోనే ఉన్నత స్థాయికీ చేరుకోగలరు.
- ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ విద్యార్థులు అయితే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎమ్మెస్సీ ఎడ్ కోర్సులో చేరి ఆరేళ్లకే ఎమ్మెస్సీతో బీఎడ్ పూర్తి చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రకటన : ఫిబ్రవరి లేదా మార్చిలో
యాక్చువరీ ఫెలో అవుతారా? : -
- ఓ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ తెచ్చిన పథకం మన ఆలోచనలను మార్చవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితినీ తీర్చిదిద్దవచ్చు.
- ఈ పథకాల రూపకల్పన ఎన్నో సామాజిక, గణిత పరిణామాల వడపోతతో ముడిపడి ఉంటుంది.
- ఇంత సంక్లిష్టమైన ఉద్యోగాన్ని చేసేది యాక్చువరీ నిపుణులు. మనం తీసుకునే పలు రకాల బీమా పాలసీలకు ప్రీమియం నిర్ణయించేది వీళ్లే.
- మన దేశం మొత్తం మీద యాక్చువరీ ఫెలోలు 761 మందే ఉన్నారు అంటేనే వీరెంత ముఖ్యమైన వ్యక్తులో. వీరి ఎంపిక ఎంత కఠినంగా ఉంటుందో అర్థం అవుతుంది.
స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాథ్స్లో ఆసక్తి ఉన్నవారు యాక్చూరియల్ సైన్స్ బాటలో భవిష్యత్తు నిర్మించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్సూరెన్స్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్స్ రంగాల్లో వీరి సేవలు ఎంతో కీలకం. అందుకే వీరిని ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ఆర్కిటెక్ట్స్గానూ పిలుస్తారు. ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యాక్చువరీస్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐఏఐ) ఈ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించి, సర్టిఫికెట్ అందిస్తుంది. ఇందులో ఉత్తీర్ణత అవడం కొంచెం కష్టమే. అయినప్పటికీ క్రమశిక్షణ, ఓర్పు, నిరంతర అధ్యయనంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనవచ్చు. కొన్ని కాలేజీల్లో బీకాం కోర్సులతో కలిపి యాక్చూరియల్ సైన్స్ కోర్సునూ అందిస్తున్నారు. స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాథ్స్, ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్టులపై ఆసక్తి, లాజికల్ ఆలోచన శక్తి ఉన్నవారు రాణించగలుగుతారు. ఈ కోర్సులో ఉన్న నాలుగు స్టేజ్లు (13 పేపర్లు) పూర్తి చేసిన వారిని ఫెలోగా పిలుస్తారు. మన దేశ అవసరాలకు 2030 సంవత్సరం నాటికి పాతిక వేల మంది ఫెలోలు అవసరమని అంచనా. తొలి 2 స్టేజ్లు పూర్తి చేసినా చాలు. ఉపాధి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కోర్సులో ప్రవేశానికి ప్రతి సంవత్సరం జనవరి, జులైలో ఏసెట్ నిర్వహిస్తున్నారు.
ఐఐపీ కోర్సుల వివరాలు ఇలా : -
- డిప్లొమా కోర్సులో గ్రాడ్యుయేట్లు ఎవరైనా చేరే అవకాశం ఉంది. వయసు నిబంధన ఏమీ లేదు. సంవత్సర పరిశ్రమ అనుభవం ఉండాలి. 18 నెలల కోర్సును కరస్పాండెంట్ విధానంలో అందిస్తున్నారు. పీజీ డిప్లొమా కోర్సులో సైన్స్, ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు అవకాశం ఉంది. డిగ్రీలో మ్యాథ్స్ ఒక సబ్జెక్టుగా విద్యను అభ్యసించి ఉండాలి. వయసు 30 సంవత్సరాలకు మించరాదు.
- ఎంఎస్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీకి ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ, మైక్రో బయాలజీ లేదా బయో టెక్నాలజీ వీటిలో ఏదైనా ఒక సబ్జెక్టును డిగ్రీలో విద్యను అభ్యసించి ఉండాలి. ఫుడ్ సైన్స్, అగ్రికల్చర్, పాలిమర్ సైన్స్ కోర్సుల వారూ అర్హులే. వయసు 30 సంవత్సరాలకు మించరాదు. ఈ ప్రకటన మేలో విడుదలవుతుంది.
