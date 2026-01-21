ETV Bharat / education-and-career
విమానయాన రంగంలో 10 వేలకు పైగా ఉద్యోగాలు - కోర్సులో శిక్షణ పొందితే చాలు!
సిబ్బంది కొరతతో ఇబ్బంది పడుతున్న పౌర విమానయాన రంగం - ఉద్యోగార్థి స్వీయ ఆసక్తి ఆధారంగా ఎంపిక - రాబోయే ఏళ్లలో ఎయిర్ పోర్టుల నిర్వహణకు వేల సంఖ్యలో కొలువులు అవసరం
Published : January 21, 2026 at 9:13 AM IST
Job Opportunities in the Aviation Sector : పౌర విమానయాన రంగంలో సిబ్బంది కొరతతో సిబ్బంది ఇబ్బంది పడుతోంది. ఈ రంగంలో సేవలందించడానికి ఎన్నో విభాగాలు ఉన్నాయి. వాటిలో పలు హోదాలతో ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తున్నాయి. కానీ వాటికి అవసరమైన విద్యార్హతలు ఉన్నవారు ప్రస్తుతం ఎక్కడ దొరకడం లేదు. దీంతో విమానయాన రంగంలో ఉద్యోగాలు రావాలని కోరుకుంటున్నారు. ఈ మేరకు అందులో ఉన్న వివిధ ఉద్యోగాల గురించి అవగాహన పెంచుకోవడం ఉత్తమం. వాటిలో ఆసక్తి ఉన్నదాన్ని ఎంచుకోవాలి. దానికి సరిపోయే కోర్సులో శిక్షణ పొందితే చాలు ఆకాశ మార్గంలో ఉన్న ఉద్యోగ అవకాశాలు మన గుప్పట్లో ఉన్నట్లే. ఇక్కడ పౌర విమానయాన రంగంలో 4 విభాగాల్లో సిబ్బంది కొరత ఉంటోంది. దీనిలోకి ప్రవేశించాలనుకునే విభాగాన్ని అనుసరించి వాటికి సంబంధిత కోర్సులు చదవాలి. ఇందులో ఏ విభాగంలోకి ప్రవేశించాలన్నది ఉద్యోగార్థి స్వీయ ఆసక్తి ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఫ్లయిట్ నిర్వహణ విభాగం : ఈ ప్రపంచానికి కనిపించడంతో పాటు ఏ విమానం టేకాఫ్ కావాలన్నా అత్యంత కీలకమైన హోదా వీరిదే ఉంటుంది. ప్రయాణికుల విమానాలకు, రవాణా కార్గో విమానాలకు పైలట్, కో పైలట్ సేవలే అత్యంత ముఖ్యం. దాదాపు ఇటీవల అన్ని విమానయాన సంస్థలూ సుశిక్షితులైన పైలట్ల సిబ్బంది కొరతతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై ఆసక్తి ఉన్నవారు పైలట్ శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న వెంటనే ఉపాధి పొందే అవకాశం.
ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ : విమానాశ్రయం నుంచి విమానం బయలు దేరేలా చూసేది ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్దే. ఎయిప్ లైన్ భద్రత ప్రమాణాలు, ఎయిర్ రూట్ క్లియరెన్స్, అనుమతులను ఎప్పటికప్పుడు సరైన సమయానికి రాబట్టేందుకు తెర వెనుకున్న ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ ఎంతో కృషి చేస్తుంటారు.
ఫ్లయిట్ గెస్ట్ పర్యవేక్షణ : ఫ్లయిట్ గెస్ట్ పర్యవేక్షణ చేసే వారిని కేబిన్ క్రూ అంటారు. ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకున్న వారికి వెల్కమ్ చెప్పడం దగ్గర నుంచి టికెట్ చెకింగ్, అవసరం ఉంటే సీట్ల సర్దుబాటు, విమానంలో ఎలా ఉండాలి అనే విధానంపై వివరణ, అత్యవసర పరిస్థితులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వరకు ఫ్లయిట్ సిబ్బంది ప్రతిక్షణం పర్వవేక్షిస్తారు. వీరి నియామకానికి విమాన సంస్థలన్నీ ఎంతో ప్రాధన్యమిస్తున్నాయి.
మేనేజ్మెంట్, కార్పొరేట్ విధులు : వందలాది ఎయిర్ లైన్ సర్వీసుల నిర్వహణకు ఎయిర్ పోర్టులో సిబ్బంది అవసరం. విమానాశ్రయ కార్యకలాపాల ప్రణాళిక, ప్రయాణికులు, సరకు రవాణాకు సన్నాహాలు చేయాలి.
సేల్స్, మార్కెటింగ్ : ఎయిర్ లైన్ సర్వీసులు, వివిధ గమ్య స్థానాలకు వేర్వేరు విమానయాన సంస్థలు నిర్వహిస్తున్న సర్వీసులను ప్రమోట్ చేయడం వంటివి ఎక్కువ సంస్థలు సొంతంగానే దీన్ని చేస్తున్నాయి. కొన్ని ఎయిర్లైన్స్ ఎయిర్ పోర్టులే బాధ్యతలను స్వీకరిస్తాయి. ఇది కాకుండా అత్యంత కీలక విభాగం టెక్నికల్ ఇంజినీరింగ్ ఉంది. విభాగాల వారీ హోదాలు, ఆ స్థాయిలో చేయాల్సిన విధులను అవగాహన చేసుకోవాలి. విద్యార్థులు ఆసక్తి ఉన్న విభాగాన్ని గుర్తించాలి. దానికి తగ్గ కోర్సుల వివరాలు తెలుసుకోవాలి. వాటిలో ఏదైనా పూర్తి చేయడం ద్వారా అంతిమంగా పౌర విమాన రంగంలో ఉద్యోగిగా ప్రవేశించే మార్గాన్ని సుగమం చేసుకోవచ్చు.
ఎయిర్ పోర్ట్స్ ఆపరేషన్స్, మేనేజ్మెంట్ : 2014కి ముందు దేశంలో 74 విమానాశ్రయాలే ఉండగా ఈ 11 సంవత్సరాల్లో 100కు పైగా కొత్తవి ఏర్పడ్డాయి. మరో వందేళ్ల అవసరాలకు తగ్గట్టు భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్న ఎయిర్ పోర్టుల నిర్వహణకు వేల సంఖ్యలో కొలువులు అవసరం అవుతున్నారు. ఒక అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్వహణకు వివిధ విభాగాల్లో 10,000 మంది సిబ్బంది అవసరమని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజినీర్ : విమాన పని తీరును పర్యవేక్షించేది వీరిదే. వీరు తదుపరి సర్వీసు టేకాఫ్కి సాంకేతికంగా తగిన ప్రమాణాల మేరకు ఉందో, లేదో పరిశీలిస్తారు. మరమ్మతు అవసరాన్ని గుర్తిస్తే వెంటనే చేపట్టే ఇంజినీర్లు ఎయిర్ పోర్టులో సిద్ధంగా ఉంటారు.
గ్రౌండ్ స్టాఫ్ : టికెట్ జారీ, బ్యాగేజీ హ్యాండ్లింగ్, చెక్-ఇన్ ప్రక్రియ పర్యవేక్షణ, ర్యాంప్ నిర్వహణకు సిబ్బంది అవసరం.
ఎయిర్ పోర్ట్ సెక్యూరిటీ : సాధారణంగా కేంద్ర పారిశ్రమిక భద్రతా దళం సిబ్బంది ఈ విభాగంలో కీలక బాధ్యతలను నిర్వహిస్తారు. అయితే కొన్ని విభాగాలలో, విమానాశ్రయాలు స్వయంగా భద్రతా సిబ్బందిని నియమించుకోవాలి.
మైనస్ మార్కులు వచ్చినా డాక్టర్ సీటు - ప్రైవేటుగా విక్రయానికేనంటూ తీవ్ర విమర్శలు
మోడల్ స్కూల్స్ ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఎప్పటినుంచంటే?