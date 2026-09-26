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టెన్త్, ఇంటర్, ఐటీఐ అర్హతతో రైల్వేలో '4,471' ఖాళీలు - ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదు!

సదరన్ రైల్వేలో 4,471 అప్రెంటిస్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ - ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!

RRC SR Apprentice 2026 Notification
సదరన్ రైల్వే (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 5:39 PM IST

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RRC SR Apprentice 2026 Notification : టెన్త్, ఇంటర్, ఐటీఐ చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు శుభవార్త. చెన్నైలోని రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్ సెల్(RRC) సదరన్ రైల్వే పరిధిలోని వివిధ యూనిట్లలో ఖాళీగా ఉన్న 4,471 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టులకు ఎంపికయ్యే వారికి సదరన్ రైల్వే పరిధిలోని డివిజన్‌లు/ వర్క్‌షాప్‌లు/ యూనిట్లలో అప్రెంటిస్ అవకాశం కల్పిస్తారు. అర్హులైన వారు సెప్టెంబర్ 27 వరకు అప్లై చేసుకోవాలి. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? స్టైపెండ్ ఎంత ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

చెన్నైలోని రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ సెల్ సదరన్‌ రైల్వే పరిధిలోని వివిధ యూనిట్లలో ఖాళీగా ఉన్న 4,471 అప్రెంటిస్ పోస్టులకు దరఖాస్తులకు స్వీకరిస్తోంది. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదు. ఆగస్టు 28 నుంచి స్టార్ట్ అయిన అప్లికేషన్ ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 27 వరకు కొనసాగనుంది. తగిన అర్హతలు ఉన్న అభ్యర్థులు సెప్టెంబరు 27 వరకు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాలి.

అప్రెంటిస్ ఖాళీల వివరాలు (ఫ్రెషర్‌ కేటగిరి యూనిట్ల వారీగా) :

  • క్యారేజ్ అండ్‌ వ్యాగన్ వర్క్స్/ పెరంబూర్- 80
  • సెంట్రల్‌ వర్క్‌షాప్‌, పొన్మలై - 43
  • రైల్వే హాస్పిటల్/ పెరంబూర్ - 20
  • ఎస్‌ అండ్‌ టీ వర్క్‌షాప్‌, పొదనూర్‌, కోయంబతూర్‌ - 20

ఎక్స్‌-ఐటీఐ విభాగాల వారీగా పోస్టుల వివరాలు :

  • క్యారేజ్ అండ్‌ వ్యాగన్ వర్క్స్ గ్రూప్‌ - 1,528
  • ఎస్‌ అండ్‌ టీ వర్క్‌షాప్‌ పొదునూర్‌ గ్రూప్‌ - 1,488
  • సెంట్రల్‌ వర్క్‌షాప్స్‌, పొన్మలై గ్రూప్‌ - 1,292

మొత్తం అప్రెంటిస్ ఖాళీలు : 4,471

ట్రేడులు : వెల్డర్‌, డిజిల్‌ మెకానిక్‌, కార్పెంటర్‌, పెయింటర్‌, ఫిట్టర్‌, పాయింటర్‌, మెషినిస్ట్‌, ఎంఎంవీ, టర్నర్‌, అడ్వాన్స్‌డ్‌ వెల్డర్‌, ప్లంబర్‌, వైర్‌మ్యాన్‌, డ్రాఫ్ట్స్‌మ్యాన్‌-సివిల్‌, గ్యాస్‌ కట్టర్‌, ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌ మెకానిక్‌, ఎంఎంటీఎం వంటి ట్రేడుల్లో ఈ ఖాళీలున్నాయి.

అర్హతలు :

ఈ అప్రెంటిస్ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునేవారు టెన్త్‌, 12వ తరగతి ఉత్తీర్ణత, సంబంధిత ట్రేడులో ఐటీఐ+ఎస్‌సీవీటీ/ఎస్‌సీవీటీ సర్టిఫికెట్‌ పొంది ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

  • నోటిఫికేషన్ విడుదలైన తేదీ నాటికి ఫ్రెషర్ అభ్యర్థుల వయసు 15 నుంచి 22 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
  • అదే, ఎక్స్‌-ఐటీఐ/ఎంఎల్‌టీ అభ్యర్థులకు 15 నుంచి 24 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం గరిష్ఠ వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

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స్టైపెండ్‌ వివరాలు :

ఫ్రెషర్స్‌(టెన్త్‌ ఉత్తీర్ణులకు) నెలకు రూ.8,200 స్టైపెండ్ అందుతుంది. అదే, ఫ్రెషర్స్‌ 12వ తరగతి ఉత్తీర్ణులకైతే రూ.9,600; ఎక్స్‌ ఐటీఐ అభ్యర్థులకు రూ.9,600 వరకు స్టెపెండ్ లభిస్తుంది.

దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు సదరన్ రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్ సెల్ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్​లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.

దరఖాస్తు ఫీజు :

ఈ పోస్టులకు అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి రూ.100గా ఉంది.

ఎంపిక ప్రక్రియ :

ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదు. అభ్యర్థుల విద్యార్హత మార్కులు, రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్షల ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • దరఖాస్తులు ప్రారంభం : ఆగస్టు 28, 2026.
  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : సెప్టెంబర్ 27, 2026.
  • అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://sr.indianrailways.gov.in/index.jsp?lang=0

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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