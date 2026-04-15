నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - 1055 పోస్టుల భర్తీకి "SECL" నోటిఫికేషన్‌

సౌత్‌ ఈస్టర్న్‌ కోల్‌ఫీల్డ్స్‌ లిమిటెడ్‌లో పలు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - అర్హత, దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ తదితర వివరాలు మీకోసం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 10:26 AM IST

SECL Notification 2026 : ప్రభుత్వ కొలువులకు సిద్ధమవుతున్న నిరుద్యోగ యువతకు గుడ్​న్యూస్. సౌత్‌ ఈస్టర్న్‌ కోల్‌ఫీల్డ్స్‌ లిమిటెడ్‌ (ఎస్‌ఈసీఎల్‌) పలు ఖాళీల భర్తీకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేసింది. ఇందుకు అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారు మొదటి నెల నుంచే ఆకర్షణీయమైన జీతభత్యాలను అందుకోవచ్చు. మరి ఎన్నిపోస్టులు ఉన్నాయి? పరీక్ష ఎలా ఉంటుంది? ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా నిర్వహిస్తారు? అనే విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

సౌత్‌ ఈస్టర్న్‌ కోల్‌ఫీల్డ్స్‌ లిమిటెడ్‌ (ఎస్‌ఈసీఎల్‌) పలు విభాగాల్లో మొత్తం 1055 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో డిప్యూటీ సర్వేయర్, మైనింగ్‌ సర్దార్, అసిస్టెంట్‌ ఫోర్‌మన్‌ పోస్టులు ఉన్నాయి. వీటికి పదో తరగతి, డిప్లొమా, డిగ్రీలతో అప్లై చేసుకోవచ్చు. రాత పరీక్ష, మెడికల్ టేస్ట్​ల అనంతరం కేటగిరీల వారీ తుది ఎంపిక చేస్తారు.

పోస్టుల వారీగా వివరాలు :

  • పోస్టు : మైనింగ్‌ సర్దార్‌ టీఅండ్‌ఎస్‌ గ్రేడ్‌-సీ
    ఖాళీలు : 577
    అర్హత : 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత. మైనింగ్‌ సర్దార్‌షిప్‌ సర్టిఫికెట్‌ ఆఫ్‌ కాంపిటెన్సీ, ఫస్ట్‌ ఎయిడ్‌ సర్టిఫికెట్‌, గ్యాస్‌ టెస్టింగ్‌ సర్టిఫికెట్ కలిగి ఉండాలి.
  • పోస్టు : డిప్యూటీ సర్వేయర్‌ టీఅండ్‌ఎస్‌ గ్రేడ్‌-సీ (మైనింగ్‌)
    ఖాళీలు : 43
    అర్హత : 10వ తరగతి, మైన్ సర్వేయింగ్/ మైనింగ్ ఇంజినీరింగ్‌ డిగ్రీ/ డిప్లొమా. సర్వేయర్స్‌ సర్టిఫికెట్‌ ఆఫ్‌ కాంపిటెన్సీ ఉండాలి.
  • పోస్టు : అసిస్టెంట్‌ ఫోర్‌మన్‌ (ఎలక్ట్రికల్‌) గ్రేడ్‌-సీ
    ఖాళీలు : 435
    అర్హత: పదోతరగతి, మూడు సంవత్సరాల ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ డిప్లొమా చేసినవారు అర్హులు.

ఎంపిక విధానం :

  • పరీక్ష ఆన్​లైన్​లో ఉంటుంది. ప్రశ్నాపత్రం హిందీ, ఇంగ్లిష్​ భాషల్లో రెండు సెక్షన్లతో ఉంటుంది. సెక్షన్‌-ఏలో 80 టెక్నికల్‌ నాలెడ్జ్‌ ప్రశ్నలు ఇస్తారు. సెక్షన్‌-బీలో ఆప్టిట్యూడ్​/ జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌, కోల్‌ ఇండియా లిమిటెడ్, సౌత్‌ ఈస్టర్న్‌ కోల్‌ఫీల్డ్స్‌ లిమిటెడ్‌లకు సంబంధించిన 20 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. నెగిటివ్ మార్క్స్ లేవు. ఇందుకు సంబంధించిన సిలబస్‌ను నోటిఫికేషన్​లో వివరంగా తెలియజేశారు. వీటిని బాగా చదవాలి.
  • కంప్యూటర్ బేస్డ్​ టేస్ట్ (సీబీటీ)లో అర్హత పొందడానికి జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్‌లు 45 శాతం సాధించాలి. ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్, ఈఎస్‌ఎంలు 40 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీలైతే 35 శాతం మార్కులు రావాలి. సీబీటీ ఫలితాలను సంస్థ వెబ్‌సైట్‌లో ప్రకటిస్తారు. మెడికల్ టెస్ట్​ల అనంతరం కేటగిరీల వారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.

వివరాలు :

వయసు : 08-04-2026 నాటికి 18 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీ (ఎన్‌సీఎల్‌)కు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల నుంచి పదిహేనేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు : ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళలకు ఉండదు. జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌లకు రూ.1180.
వేతనం : నెలకు రూ.47,330.
ఆన్‌లైన్​లో అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ : 14-05 -2026
వెబ్‌సైట్‌ : https://secl-cil.in

ఇంటర్ అయిపోయిందా! నెక్ట్స్ ఏంటి? - ఏ రంగంలో ఎలాంటి అవకాశాలు? కోర్సులు తెలుసా?

ఇంటర్​ తర్వాత "మేనేజ్‌మెంట్‌ కోర్సు"ల్లో చేరాలనుకుంటున్నారా? - "IIFT" కాకినాడ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది

