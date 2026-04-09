ETV Bharat / education-and-career
నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ - రైల్వేలో రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ లేకుండా జాబ్!
సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో 2,801 అప్రెంటిస్ ఖాళీలు - రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ లేకుండా మెరిట్తో ఎంపిక - పది, ఐటీఐ చదివిన విద్యార్థులు నోటిఫికేషన్కి అర్హులు - అధికారిక వెబ్సైట్ scr.indianrailways.gov.in
Published : April 9, 2026 at 3:05 PM IST
Railway Notification Released : పదో తరగతి, ఐటీఐ పూర్తి చేసి, మంచి కెరీర్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే మీ కోసం ఒక మంచి నోటిఫికేషన్ని విడుదల చేసింది రైల్వేశాఖ. దక్షిణ మధ్య రైల్వే నుంచి 2,801 అప్రెంటిస్ పోస్టు లను భర్తీ చేస్తోంది. ఎలాంటి రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ లేకుండా కేవలం మార్కుల ఆధారంగానే రైల్వే లో అడుగు పెట్టే ఛాన్స్ కల్పించింది. మరి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఎప్పుడు? ఏయే విభాగాల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రైల్వేలో కెరీర్ ప్రారంభించడం మీ కలనా? అయితే మీకు ఒక గుడ్న్యూస్! సౌత్ సెంట్రల్ నుంచి 2,801 పోస్టులతో అప్రెంటిస్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఇలాంటి పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ లేకుండా నే ఎంపిక ప్రక్రియ జరగుతుంది. సెలక్ట్ అయితే స్టైపెండ్తో పాటు శిక్షణ సమయంలో వసతి సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తారు. ఆసక్తి, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 11వ తేదీలోగా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పని చేయడానికి ఆహ్వానం : వివిధ విభాగాల్లోని ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది రైల్వే బోర్డు. ముఖ్యంగా ఏసీ మెకానిక్, కార్పెంటర్, సీఓపీఏ, డీజిల్ మెకానిక్, ఎలక్ట్రీషియన్, ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్, ఫిట్టర్, ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్, మిషినిస్ట్, ఎంఎంటీఎం, మోటర్ మెకానిక్, పెయింటర్, వెల్డర్ వంటి పోస్టుల ఉంటాయి. ఏపీ, తెలంగాణ సహా దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో పని చేయడానికి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. సికింద్రాబాద్, విజయవాడ, గుంటూరు, హైదరాబాద్ అలాగే నాందేడ్ డివిజన్లతో పాటు తిరుపతి, రాయనపాడు వర్క్షాపుల్లో కూడా ఖాళీలు ఉన్నాయి. మీకు నచ్చిన చోట, మీ సొంత ప్రాంతానికి దగ్గర్లోనే శిక్షణ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
గ్రూప్-D ఉద్యోగాల్లో 20% కోటా : చాలామందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ట్రైనింగ్లో డబ్బులు ఇస్తారా? అని. కచ్చితంగా ఇస్తారు! అప్రెంటిస్ సమయంలో నెలకు స్టైపెండ్ రూపంలో ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. దీనివల్ల పని నేర్చుకుంటూనే డబ్బు సంపాదించవచ్చు. అంతేకాదు ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకున్న వారికి సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారు. దీంతో భవిష్యత్తులో రైల్వే గ్రూప్-D ఉద్యోగాల్లో 20% కోటా మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ లేకుండా : విద్యార్హతల విషయానికొస్తే పదో తరగతిలో కనీసం 50% మార్కుల ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. అలాగే సంబంధించిన ట్రేడ్లో ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ తప్పనిసరి. ఇక వయసు విషయానికొస్తే 11-04-2026 నాటికి 15 నుంచి 24ఏళ్లలోపు ఉన్నవారు ఎవరైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎస్సీ, ఎస్టీ 5 ఏళ్లు, ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్ల వరకు సడలింపు ఉంటుంది. అయితే అభ్యర్థులకు ఎలాంటి పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ లేకుండా కేవలం మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.
వారికి ఫీజు లేదు : దరఖాస్తు చేసే సమయంలో పదో తరగతి, ఐటీఐ సర్టిఫికెట్లు, కుల ధ్రువీకరణ, ఆధార్ కార్డు, ఫోటో, సంతకం తప్పనిసరిగా ఉండాలని రైల్వే బోర్డు స్పష్టం చేసింది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఏప్రిల్ 11వ తేదీతో ముగుస్తుంది. ఓసీ, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ వారికి 100 రూపాయలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు. వివరాలు నమోదు సమయంలో ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే దానికి అభ్యర్థే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. మరిన్ని వివరాలకు అధికారిక వెబ్సైట్ scr.indianrailways.gov.in ని సందర్శించాలి.
వైద్య ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరి : అప్రెంటిస్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోని జిల్లాలకు చెందినవారై ఉండాలి. షార్ట్లిస్ట్ చేసిన వారిని డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కోసం పిలుస్తారు. అప్పుడు అన్ని సర్టిఫికేట్లు దగ్గర ఉంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ వైద్యుడు జారీ చేసిన వైద్య ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. భవిష్యత్తులో రైల్వేలో స్థిరపడాలనుకునే వారికి ఈ అప్రెంటిస్ సర్టిఫికేట్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. సమయం వృథా చేయకుండా వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్.
