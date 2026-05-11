జాబ్ ఇంటర్వ్యూకు వెళ్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే ఎక్కువ శాలరీ మీ సొంతం!
- శాలరీ నెగోషియేషన్పై పలు సూచనలు చేస్తున్న నిపుణులు - ఇవి ఫాలో అయ్యారంటే మంచి జీతం పొందడం ఖాయం!
Published : May 11, 2026 at 10:42 AM IST
Best Salary Negotiation Tips in Telugu : ప్రస్తుత రోజుల్లో ఏ చిన్న జాబ్కైనా సరే ముందుగా అభ్యర్థుల స్కిల్స్ టెస్ట్ చేసి, ఆపై ఇంటర్వ్యూలో శాలరీ గురించి డిస్కస్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఎంత వేతనం ఇస్తారో కంపెనీ ప్రతినిధులు నేరుగా చెప్పరు. ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో చెప్పమని అభ్యర్థినే అడుగుతారు. ఈ క్రమంలో చాలా మందికి ఇంటర్వ్యూలో శాలరీ ఎంత అడగాలనే విషయంలో సరైన క్లారిటీ ఉండదు. దాంతో తక్కువ శాలరీకే జాయిన్ అయి ఆ తర్వాత బాధపడుతుంటారు.
నిజానికి శాలరీ నెగోషియేషన్ అనేది ఒక ఆర్ట్. ఉద్యోగం దొరికిన ఆనందంలో చాలా మంది జీతం గురించి అడగటానికి మొహమాటపడతారు. కానీ, మీ స్కిల్కు తగ్గ శాలరీ దక్కించుకోవడం మీ హక్కు అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ, శాలరీ నెగోషియేషన్ ఎలా ఉండాలి? ఇంటర్వ్యూలో ఏం చెబితే ఎక్కువ శాలరీ పొందవచ్చు? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మార్కెట్ విలువను తెలుసుకోండి :
ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లడానికి ముందే మీరు చేసే పనికి మార్కెట్లో డిమాండ్ ఎంత ఉందో రీసెర్చ్ చేయండి. గ్లాస్డోర్, ఇన్డీడ్ వంటి వెబ్సైట్లలో మీ పొజిషన్కు ఎంత జీతం ఇస్తున్నారో తెలుసుకోవచ్చు. వేరే కంపెనీలలో ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్ను అడిగి కూడా శాలరీపై ఒక అంచనాకు రావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
జీతమే కాదు.. బెనిఫిట్స్ కూడా!
కొన్ని కంపెనీలలో శాలరీ తక్కువగా ఉన్నా కంపెనీ షేర్లు, పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ లాంటి ఆఫర్లు ఇస్తాయి. వీటిని కూడా లెక్కలోకి తీసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఇన్సూరెన్స్ బోనస్, పేయిడ్ లీవ్స్, రిమోట్ వర్క్, ఫ్లెక్సిబుల్ అవర్స్ లాంటి అదనపు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయేమో అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఇవే జీతం కంటే విలువైనవి కావొచ్చని చెబుతున్నారు.
అవసరాలు వద్దు.. స్కిల్స్ ముఖ్యం :
నాకు అప్పులు ఉన్నాయి లేదా ఇంటి రెంట్ పెరిగింది ఇలాంటి వ్యక్తిగత విషయాలు చెప్పి నెగోషియేషన్ చేయకపోవడం బెటర్ అని నిపుణులు అంటున్నారు. దానికి బదులు మీ స్కిల్స్, అనుభవం, పనిలో మీరు సాధించిన విజయాల ఆధారంగానే శాలరీ నెగోషియేట్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
టైమింగ్ చాలా ముఖ్యం :
కొత్త ఉద్యోగమైతే మీ ఆఫర్ లెటర్ చేతికి వచ్చాక డెడ్లైన్లోపు మీ ప్రతిపాదన పెట్టండి. అలాకాకుండా, ఇప్పటికే ఉద్యోగం చేస్తుంటే ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ చేసినప్పుడు లేదా కంపెనీ లాభాల్లో ఉన్నప్పుడు శాలరీ హైక్ గురించి అడగండి. కంపెనీ గడ్డుకాలంలో ఉన్నప్పుడు అడగకపోవడమే మంచిదని ఎక్స్పర్ట్స్ సలహా ఇస్తున్నారు.
ముందే సిద్ధమవ్వండి :
జాబ్ ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లేటప్పుడు మీరు ఎలా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో ముందే సిద్ధమవ్వాలి. అంటే.. ఎలా మాట్లాడాలి?, ఏం మాట్లాడాలి? అనే విషయాలను ముందే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అన్ని విషయాలనూ పేపర్పై రాసుకుని అద్ధం ముందు ప్రాక్టీస్ చేయడం మంచిదంటున్నారు. అప్పుడు మీలో భయం పోయి కాన్ఫిడెన్స్ లెవల్స్ పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు.
బలంగా చెప్పండి :
మీటింగ్/ఇంటర్వ్యూ సమయంలో మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా ముఖ్యం. నిటారుగా కూర్చోవడం, ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. వినమ్రంగా ఉంటూనే మీ వర్షన్ స్పష్టంగా తెలియజేయాలి. ముఖ్యంగా మీరు చెప్పాలనుకుంటున్న పాయింట్స్ అన్నింటినీ బలంగా చెప్పాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఇలా ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లినప్పుడు మీ సబ్జెక్ట్ స్కిల్స్తోపాటు పై విషయాలను తడబడకుండా మేనేజ్ చేస్తే.. తప్పకుండా మంచి శాలరీ అందుకునే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. సో.. చూశారు కదా! మీరూ ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లాల్సి వస్తే.. ఇక్కడ చెప్పిన టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి. కోరుకున్నంత శాలరీని ఒడిసి పట్టండి.
