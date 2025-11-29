ETV Bharat / education-and-career
కార్పొరేట్ ఉద్యోగాల్లో నైపుణ్యాలకే ప్రాధాన్యత - ఇతరుల కంటే భిన్నంగా ఆలోచించడమే ట్రిక్
కార్పొరేట్ సంస్థల్లో స్కిల్స్ ఉన్నవారికే ప్రాధాన్యత - సమస్యను గుర్తించి దానిని పరిష్కరంచే ఉద్యోగులే సంస్థకు కావాలి - సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటేనే చేరువలో ఉద్యోగ అవకాశాలు
Published : November 29, 2025 at 9:41 PM IST
Companies Seeking Skills In Employees : ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కార్పొరేట్ సంస్థల్లో చేరితే మంచి జీతం, జీవితం మెరుగ్గా ఉంటాయని యువత ఎక్కువగా భావిస్తోంది. అందుకే ఇప్పుడు ఎక్కువగా అటువైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, కార్పొరేట్ సంస్థ ఎప్పుడూ తమ ఉద్యోగుల నుంచి ఉత్తమ నైపుణ్యాలనే ఆశిస్తుంది. ఇందుకోసం, నేటి యువత అందరిలా విషయ పరిజ్ఞానం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మాత్రమే నేర్చుకుంటే సరిపోదు. ఇతరుల కంటే మేటిగా ఉండాలంటే, వారి కంటే భిన్నంగా ఆలోచించి, సమస్యను పరిష్కరించే స్కిల్స్ను నేర్చుకోవాలి. పరిష్కారం కోసం పరిమితులు దాటి ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది. వీటిని పెంచేందుకూ కాలేజీల్లో కేస్ స్టడీస్, గ్రూప్ డిస్కషన్స్ వంటి శిక్షణ ఇస్తున్నా, అవి ఊహాజనితంగానే ఉంటున్నాయి. కార్పొరేట్ సంస్థలో ఎన్నో సవాళ్లు ఉంటాయి. వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటేనే ఉద్యోగ లక్ష్యానికి దారులు సులభమవుతాయి.
కార్పొరేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగి ప్రత్యేక నైపుణ్యం గురించి కాలేజీల్లో బోధించరు. ఏ సంస్థల్లోనూ ప్రత్యేకించి ఆ స్కిల్స్ గురించి చెప్పరు. వారికి ముఖ్యంగా కావాల్సిన నైపుణ్యం ఒక్కటే. సమస్యను గుర్తించడం, దానిని పరిష్కరంచడం. ఈ లక్షణాలే కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఒక ఉద్యోగికి అచీవ్మెంట్గా పరిగణిస్తారు. అయితే, ఈ అంశాలను ఎవరూ నేర్పకపోయనా, సునిశిత పరిశీలన, పరిణతితో తెలుసుకోవాలి. అలాంటి వారికే ఉద్యోగాల్లో ఎక్కువ గ్రోత్ ఉంటుంది.
నైపుణ్యాలు పెంచే అంశాలివే :
- సమస్యను వెంటనే గుర్తించాలి.
- దాని మూలకారణమేంటో గ్రహించాలి. దాన్ని పూర్తిగా విశ్లేషించుకోవాలి.
- పరిష్కారం కనిపించకపోతే, దానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో అన్వేషించాలి.
- అవసరం రీత్యా, దాన్ని సీనియర్ల దృష్టికీ తీసుకెళ్లాలి. వారి సలహాలు తీసుకోవాలి.
- పరిష్కారంపై మాత్రమే కాకుండా దాని తర్వాతి పరిణామాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.
- కార్పొరేట్ యాజమాన్యాలు ప్రతీ ఉద్యోగి నుంచి బాధ్యతాయుతమైన నైపుణ్యాన్ని ఆశిస్తాయని గుర్తించాలి.
పరిష్కారాన్ని అన్వేషిస్తే : అమృత అనే ఉద్యోగి శిక్షణ నిమిత్తం, టెక్నాలజీ ఆధారితమైన కంపెనీ న్యూ ఏజ్లో లాజిస్టిక్స్ (రవాణా నిర్వహణ) శాఖలో చేరింది. తమ సంస్థ నుంచి మెటీరియల్ ఆలస్యంగా డెలివరీ అవుతోందని వినియోగదారుల నుంచి ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. అందుకు కారణమేంటో గ్రహించింది. డెలివరీ ఆలస్యం కావడానికి రోడ్లు రద్దీగా ఉండటమే ప్రధాన కారణమని గుర్తించింది. పరిష్కారంగా ఒక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. గిడ్డంగి (వేర్ హౌస్) టీమ్తో మాట్లాడి, ప్రత్యామ్నాయ రూట్ మ్యాప్ తయారు చేసింది. డెలివరీ వాహనం ప్రయాణించేందుకు కొత్త టైమ్ స్లాట్లను కూడా సూచించింది. దీని ద్వారా సకాలంలో సరకు కస్టమర్లను చేరింది. సమస్య, పరిష్కారానికి తాను చేసిన పనిని మేనేజర్కు తెలిపింది. అందుకు మేనేజర్ అమృతను అభినందించి, ప్రోత్సాహ బహుమతి అందించారు. తన సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి అదనపు బాధ్యతలు కూడా అప్పజెప్పారు.
నెవర్ గివ్ అప్ : అనిల్ కొత్తగా ఒక సంస్థలో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్గా చేరాడు. టీమ్ లీడర్ తనకు ఇచ్చిన డేటా ఎంట్రీ ప్రోగ్రాంలో ఎర్రర్ కనిపించింది. దాన్ని పరిష్కరించలేక నిరుత్సాహానికి గురయ్యాడు. దాన్ని సవరించడం వాయిదా వేశాడు. సమస్యను విశ్లేషించే సమయంలో డేటా ఎంట్రీలో జరిగిన పొరపాటును మేనేజర్ గుర్తించారు. ఈ విషయంపై అనిల్తో మాట్లాడాడు. దానికి అతడు సమస్య తీవ్రతను గ్రహించలేకపోయానని అంగీకరించాడు. అతడి పొరపాటును సీనియర్ల దృష్టికీ తీసుకెళ్లనందుకు అనిల్పై మేనేజర్కు నమ్మకం తగ్గి, వార్నింగ్ నోటీస్ ఇచ్చారు. అది అతడి జీవితంలో ఒక తీరని మచ్చగా మిగిలింది.
చిన్న తప్పునూ విస్మరించవద్దు : సుదీప్ కార్పొరేట్ కాలేజీలో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశాడు. మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలో డెవలపర్గా చేరాడు. టీమ్ లీడర్ అతడికి ఒక కొత్త డిజైన్ అభివృద్ధి చేసే బాధ్యతను అప్పగించారు. ప్రాజెక్టు డిజైన్ రూపకల్పనలో ఏదో లోపం ఉందని సుదీప్కు అనుమానం వచ్చింది. కానీ, దాన్ని ఇతరుల దృష్టితి తీసుకెళ్లకుండా అలాగే కొనసాగించాడు. తీరా ప్రజెంట్ చేసే సమయంలో విలువల్లో తేడా వచ్చింది. ప్రాజెక్ట్ స్వరూపమే మారిపోయింది. ఫలితంగా అది ఫెయిల్ అయింది. తర్వాత, దాని గురించి అనిల్ అందరికీ సంజాయిషీ ఇచ్చాడు. అయినా యాజమాన్యం అసంతృప్తితో అతడిపై చర్యలు తీసుకుంది.
ఒక సమస్యను మనం పరిష్కరించలేం అనుకున్నప్పుడు నిరుత్సాహం చెందకూడదు. దానికి ఉన్న అన్ని ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించాలి. దీని ద్వారా సృజనాత్మకత మెరుగుపడుతుంది. ఏ చిన్న సమస్యలకూ రాజీ పడకూడదు. సహోద్యోగులతో చర్చించడం ద్వారా మంచి కమ్యూనికేషన్ పెరుగుతుంది. సమస్యను పరిష్కరించడాన్ని వాయిదా వేయడం, రాజీపడటం వల్ల కెరియర్పైన ప్రతికూల ప్రభావమే పడుతుంది.
