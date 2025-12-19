ETV Bharat / education-and-career
ఈ ఆరు నైపుణ్యాలున్న ఉద్యోగులనే ఐటీ కంపెనీలు కోరుతున్నాయి - అవేంటో తెలుసా?
రాబోతున్న ఐదేళ్లలో రాష్ట్రానికి లక్షల్లో ఉద్యోగాలు - జీసీసీలకు అనుగుణంగా కోర్ స్కిల్స్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ - నిరంతర పరిశీలన, అవగాహన ఉండాలంటున్న నిపుణులు
Published : December 19, 2025 at 7:05 AM IST
GCCS REQUIRING SOFTWARE SKILLS : భారత్లో రాబోయే రోజుల్లో గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్(జీసీసీ)లు విస్తృతంగా పెరిగిపోనున్నాయి. వీటిలో ఐదేళ్లలో లక్షల్లో ఉద్యోగాలు ఉద్భవించనున్నాయి. కార్పొరేట్ సంస్థల్లో రాణించాలనుకునే వారు సమీప భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. కెరియర్లో రాబోయే అవకాశాలను అందరికంటే ముందే గుర్తించి, ఒడిసిపట్టుకోవాలి. నిరంతర పరిశీలన, అవగాహనతో భవిష్యత్తులో రైజింగ్ రంగాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి. ప్రస్తుతం ఉపాధి రంగంలో విప్లవం సృష్టిస్తున్న, మొబైల్ టెక్నాలజీ, యాప్ డెవలప్మెంట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ఒకప్పుడు స్తుప్తావస్థలో ఉన్నవే. ఆ కోవలోనే భవిష్యత్తులో పెను తపాను రేపేందుకు జీసీసీలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
ఐటీ నిపుణులదే భవిత : జీసీసీల్లో ముఖ్యమైన కార్యకలాపాలు నిర్వర్తించేందుకు ఐటీ నైపుణులే ఆధారం. వారికే ప్రముఖ హోదాల్లో చోటుకల్పిస్తారు. అయితే, జీసీసీలను రెండు రకాలుగా పరిగణించవచ్చు. కేవలం ఐటీ కార్యకలాపాలే కేంద్ర బిందువుగా పనిచేసేవి ఒక రకం. విహారం, వినోదం, ఆహార శుద్ధి వంటివి మరో కోవకు చెందినవి. అయినా, అన్నింటిలోనూ ఐటీ నైపుణ్యాల కేంద్రం తప్పనిసరి. ఇంతలా ప్రాధాన్యత ఉన్న రంగానికి ఆరు రకాల కోర్ స్కిల్స్తో పాటు మరో ఆరు రకాల సాఫ్ట్స్కిల్స్ను సంపాదిస్తే, భవిష్యత్తులో రానున్న అవకాశాలకు పూర్తిగా సన్నద్ధమైనట్లే.
భవిష్యత్తును అంచనా వేయాలి : ఇటీవల తెలంగాణలో జరిగిన గ్లోబల్ సమ్మట్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో వివిధ కంపెనీల పెట్టుబడుల సదస్సుల్లో పెద్ద ఎత్తున విదేశీ కంపెనీలు పెట్టుబడులకు సుముఖత వహించాయి. ప్రభుత్వాలు కల్పిస్తున్న మౌలిక సదుపాయాలతో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేందుకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. భారీ సంఖ్యలో వివిధ రకాల మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలన్నీ జీసీసీల తరహాలోనే వాటి కార్యకలాపాలు సాగించేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. వచ్చే అయిదేళ్లలో ఏకంగా 20లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు జీసీసీల్లో ఉద్భవిస్తాయన్న అంచనాలకు అనుగుణంగానే, ఇప్పుడు జరుగుతున్న పెట్టుబడుల సదస్సులు అందులో భాగంగా గుర్తించాలి.
జీసీసీల్లో గానీ, ఐటీ కంపెనీల్లో గానీ ఈ స్కిల్స్ ఉంటేనే ఉద్యోగం పదిలం. అవేంటో తెలుసుకోండి
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ(ఐటీ), సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్: ప్రస్తుత పరిస్థితుల ఆధారంగా సమీప భవిష్యత్తులో అన్ని కంపెనీలకు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, అవసరమవుతాయి. వాటితో పాటు పైతాన్, జావా, సీ-డబుల్ ప్లస్, ఎస్క్యూఎల్ భాషల్లో పట్టు తెచ్చుకోవాలి.
డేటా అనాలిసిస్: వ్యాపారంలో డేటా సేకరణ, నిల్వ, వినియోగం, విశ్లేషణ వంటి నైపుణ్యాలు వ్యాపార స్థిరత్వానికీ, విస్తరణకు ఎంతో కీలకమైనవి. వాటిలో ప్రావీణ్యంతో పాటే టాబ్లూ, బిగ్ డేటా, పవర్ బీఐ టెక్నాలజీలపై పట్టు సాధించాలి. డేటా అన్వయంతో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్పై కూడా అనుభవాన్ని గడించాలి.
ఫైనాన్షియల్ మోడలింగ్: ఆర్థిక ప్రణాళికలు-అంచనాలు, వివిధ దేశాల ఆర్థిక విషయాల నియంత్రణ చట్టాలు, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, ఏజెన్సీలపై అవగాహన ఉన్నవారు జీసీసీల్లో ఫైనాన్స్ నేపథ్యంలో రాణించవచ్చు.
ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్: ఏ సంస్థలోనైనా వీలైనంత తక్కువగా మానవ వనురులను వినియోగిస్తూనే నాణ్యతా ప్రమాణాలు, కచ్చితత్వం కోసం ఉత్పత్తుల్లో, సేవల్లో ఆటోమేషన్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని రోబోటిక్ ఆటోమేషన్(ఆర్పీఏ)పై పట్టు సంపాదించాలి.
ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్: కార్పొరేట్ వ్యవస్థలో ఆర్డరు గానీ, ప్రజెక్ట్ రూపంలో గానీ వచ్చిన అవకాశాలను విజయవంతం చేసి, సంస్థకు ఆదాయంతో పాటు పేరు తీసుకువచ్చేందుకు టీమ్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, సవాళ్లను అధిగమించడం, సకాలంలో పూర్తి చేసే నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవాలి. వీటిపై పట్టు సాధించాలంటే ఆజైల్ మెథడాలజీస్, సిక్స్ సిగ్మా వర్క్స్, స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ టెక్నాలజీలు నేర్చుకోవాలి.
సైబర్ సెక్యూరిటీ, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్: కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టులను చేపట్టే జీసీసీలు అన్ని రకాల సామర్థ్యాలను ఇమిడి ఉండేలా జాగ్రత్త పడుతుంటాయి. ప్రాజెక్ట్ నిర్వహించే సమయంలో సైబర్ దాడులు జరిగితే సంస్థలకు భారీ ఎత్తున నష్టం వాటిల్లుతుంది. దీన్ని గమనిస్తూ ముందుగానే ప్రోటోకాల్స్, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ, డేటా భద్రతకు సంబంధించిన స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి.
ఇవన్నీ కంటికి కన్పించే సామర్థ్యాలు. ఈ సాంకేతికతలు నేర్చుకున్నట్టు సర్టిఫికెట్లు ఇస్తారు. వాటితో పాటే మరో ఆరు సాఫ్ట్ స్కిల్స్లోనూ పట్టు బిగిస్తే, జీసీసీలో చోటు పదిలమవుతుంది. అవే
- కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్
- సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యం
- ఎదిగేందుకు ఒదిగిపోవడం (అడాప్టబిలిటీ)
- లీడర్షిప్-టీమ్ వర్క్
- భిన్నంగా, తార్కికంగా ఆలోచించడం (క్రిటికల్ థింకింగ్)
- విభిన్న సంస్కృతుల బృందాల్లో పనిచేయగల కౌశలం
