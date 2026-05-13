దుబాయ్లో ట్యాక్సీ డ్రైవర్ల ఉద్యోగాలు - రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ, ఓఎంసీఏపీ ఆధ్వర్యంలో ఇంటర్వ్యూలు
ఆసక్తి ఉన్న పురుష అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులకి అవకాశం - క్లయింట్ ప్రతినిధుల ద్వారానేే ఎంపికైన అభ్యర్థులకు వీసాతో పాటు విమాన టిక్కెట్లు - డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందే ప్రక్రియలో అభ్యర్థులకు వసతి
Published : May 13, 2026 at 10:58 AM IST
Taxi Driver Jobs In Dubai : దుబాయ్లో ట్యాక్సీ డ్రైవర్ల ఉద్యోగాలకు ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ, జెడ్ కాంమ్స్ కన్సల్టింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఓఎంసీఏపీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగంపై ఆసక్తి ఉన్న పురుష అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చు.
అర్హతలు/ జీతం ఇలా : జిల్లాలోని 25 సంవత్సరాల నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య పురుషులు అభ్యర్థులు మాత్రమే అర్హులు. కచ్చితంగా భారతీయ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి. ప్రాథమిక డ్రైవింగ్ నైపుణ్యాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. నెలకు సుమారు ఏఈడీ 4000 నుంచి 5000 వరకు జీతం ఉంటుంది
నిబంధనలు : ఈ ఉద్యోగానికి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు వీసాతో పాటు విమాన టిక్కెట్లను కూడా క్లయింట్ ప్రతినిధులే అందిస్తారు. దుబాయ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందే ప్రక్రియలో అభ్యర్థులకు వసతి కల్పిస్తారు. మొత్తం లైసెన్స్ ఖర్చు దాదాపు ఏఈడీ 8000 ఉంటుంది. దీనిని అభ్యర్థులు ఒకేసారి కాకుండా 12 నెలల వాయిదాల్లో చెల్లించవచ్చు. మొదటి 2 సంవత్సరాల కాలానికి ఒప్పందం ఉంటుంది. డ్రైవింగ్ టెస్ట్ ఆధారంగా ఈ ఉద్యోగ ఎంపిక ప్రక్రియ జరుగుతుంది.
అవసరమైన పత్రాలు : పాస్పోర్ట్ కాపీ, పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటోలు, బయోడేటా, విద్యార్హత సర్టిఫికెట్లు, భారతీయ/దుబాయ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్.
ఇంటర్వ్యూ ఇలా : ఈనెల 19న విజయవాడ ప్రభుత్వ ఐటీఐ క్యాంపస్, సిద్ధార్థనగర్ కాలనీలో ఉద్యోగానికి సంబంధించి ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతాయి. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు మరిన్ని వివరాలకు 9988853335, 8712655686 ఫోన్ నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.
ఇంటర్మీడియట్తో కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువు : మరోవైపు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హతతో కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువు సాధించే అద్భుత అవకాశం. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్(ఎస్ఎస్సీ) 2026 సంవత్సరానికి గాను స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ "సి", గ్రేడ్ "డి" పోస్టుల కోసం భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది. ఈ జాతీయ స్థాయి పరీక్ష ద్వారా భారత ప్రభుత్వంలోని వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు, సంస్థలలో స్టెనోగ్రాఫర్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్, స్కిల్ టెస్ట్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఆసక్తి, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు మే 15, 2026లోపు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.
విద్యార్హతలు :
- 01-08-2026 నాటికి ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన బోర్డు లేదా యూనివర్సిటీ నుంచి ఇంటర్మీడియట్(12వ తరగతి) లేదా తత్సమాన పరీక్షలో పాసై ఉండాలి.
- స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ "సి" కు 18 నుంచి 30 ఏళ్లు ఉండాలి (02-08-1996 నుంచి 01-08-2008 మధ్య జన్మించి ఉండాలి).
- అదే, స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ 'డి' ఉద్యోగాలకు 18 నుంచి 27 ఏళ్లు ఉండాలి (02-08-1999 నుంచి 01-08-2008 మధ్య జన్మించి ఉండాలి).
- ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 సంవత్సరాలు వయో సడలింపు ఉంటుంది.
అప్లికేషన్ ఫీజు :
జనరల్/ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ.100 చెల్లించాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, ఎక్స్సర్వీస్మెన్, మహిళా అభ్యర్థులకు పరీక్ష ఫీజులో మినహాయింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన అభ్యర్థులు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్(ఎస్ఎస్సీ) స్టెనోగ్రాఫర్ పరీక్షకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
పరీక్షలు : జులై-ఆగస్టులో ఉంటాయి.
