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సింగరేణిలో అప్రెంటిస్‌షిప్‌ కోసం దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - అర్హతలు ఏంటంటే?

అంతర్గత ఉద్యోగులు, ఇతరులకు అవకాశం - 2023-24 నుంచి 2025-26 మధ్య కాలంలో కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారికి సువర్ణావకాశం - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

Singareni Apprenticeship Registration 2026
Singareni Apprenticeship Registration 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2026 at 1:04 PM IST

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Singareni Apprenticeship Registration 2026 : ఇంజినీరింగ్​, నాన్​ ఇంజినీరింగ్​, డిప్లొమా పూర్తైన వారు సింగరేణిలో అప్రెంటిస్​షిప్​ చేసేందుకు యాజమాన్యం ఇటీవల నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. కంపెనీ 300 మంది సంస్థ ఉద్యోగులతో పాటు ఇతరులకు అవకాశం కల్పించింది. 2023-24 నుంచి 2025-26 మధ్య కాలంలో కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇంజినీరింగ్​ విభాగంలో 150 మంది, నాన్​ ఇంజినీరింగ్​ గ్రాడ్యుయేట్లు 100, డిప్లొమా పూర్తి చేసిన 50 మందికి అప్రెంటిస్​షిప్​ చేసేందుకు అవకాశం కల్పించారు.

వీటిలో మైనింగ్​ ఇంజినీరింగ్​ 40, ఈఈఈ 35, ఈసీఈ 10, ఈఎస్​ఈ 10, ఐటీ 05, మెకానికల్​ 35, సివిల్​ 15, నాన్​ ఇంజినీరింగ్​ విభాగంలో బీఏ 25, బీఎస్సీ, బీకాం 25, బీ-ఫార్మసీ 06, బీబీఏ 05, నాన్​ ఇంజినీరింగ్​ విభాగంలో బీఏ 25, బీఎస్సీ 30, బీకాం 25, బీబీఏ 05, బీసీఏ 05, డిప్లొమాలో మైనింగ్​ 20, ఈఈఈ 10, మెకానికల్​ 10, సివిల్​ 10 మందికి కేటాయించారు. వృత్తి శిక్షణ సమయంలో ఇంజినీరింగ్​, నాన్​ ఇంజినీరింగ్​ అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.12,300, డిప్లొమా వారికి రూ.10,900 ఉపకార వేతనం అందిస్తారు.

చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే? : అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ముందుగా www.education.gov.in ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. తర్వాత సింగరేణి అప్రెంటిస్​షిప్​ పోర్టల్​ www.scclmines.com/apprenticeship దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అనంతరం వీటితో పాటు అవసరమైన ధ్రువపత్రాలు జత చేసి ఈ నెల 16 సాయంత్రం 5 గంటల్లోపు ఏరియాల్లోని గనుల వృత్తి శిక్షణ కేంద్రాల్లో అందజేయాలి.

''సింగరేణి యాజమాన్యం కల్పిస్తున్న అప్రెంటిస్​షిప్​ను అర్హత కలిగిన సంస్థ ఉద్యోగులు, ఇతరులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అంతర్గత ఉద్యోగులు వృత్తిపరంగా నైపుణ్యాలు మెరుగుపర్చుకునేందుకు వీలుంటుంది. సంస్థలో సంబంధిత ఉద్యోగాల భర్తీకి పరీక్ష రాసేందుకు అర్హత పొందుతారు'' - శ్రీనివాస్​, శ్రీరాంపుర్​ ఏరియా జీఎం

ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి :

  • అధికారిక ఎస్​సీసీఎల్​ పోర్టల్​కు వెళ్లండి.
  • యాక్టివ్​ నోటిఫికేషన్​ లేదా రిక్రూట్​మెంట్​ లింక్​ను ఎంచుకోండి.
  • ఆ తర్వాత ప్రాథమిక (టెక్నికల్​/గ్రాడ్యుయేట్​ అప్రెంటిస్​ల కోసం) ఎన్​ఏటీఎస్​ ఎన్​రోల్​మెంట్​ని పూర్తి చేయండి.
  • సర్టిఫికేట్ల ప్రకారం మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, చిరునామా, మార్కులను ఫామ్​లో నింపండి.
  • మీ ఫొటో, సంతకం, మార్కుల షీట్​ స్కాన్​ చేసిన కాపీలను అప్​లోడ్​ చేయండి.
  • ఆ తర్వాత దరఖాస్తు రుసుమును ఆన్​లైన్​లో చెల్లించండి.
  • అప్లికేషన్​ ఫామ్​ను భవిష్యత్​ ఎంపిక రౌండ్​ల కోసం జిరాక్స్​ తీసి దగ్గర ఉంచుకోండి.

అభ్యర్థులకు సూచనలు :

  • ఈ పోర్టల్‌లో నమోదు చేసుకునే ముందు nats.education.gov.in పోర్టల్​లో విద్యార్థిగా నమోదు చేసుకోవాలి.
  • ఎస్​సీసీఎల్​ వెబ్​ పోర్టల్​ ఆగస్టు 6వ తేదీ నుంచి 16 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • అయితే ఆధార్​లోని పేరు, తండ్రి పేరు, పుట్టిన తేదీ, డిగ్రీ/ డిప్రొమా/ఎస్​ఎస్​సీ సర్టిఫికెట్​లలోని వివరాలతో సరిపోవాలి.
  • ఎస్​సీసీఎల్​ వెబ్​సైట్​లో అప్రెంటిస్​షిప్​ శిక్షణ కోసం తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్న అభ్యర్థులు, పోర్టల్​ అప్లికేషన్​ ప్రింటౌట్​, ఎన్​ఏటీఎస్​ రిజిస్ట్రేషన్​ ఫారమ్​ను 16వ తేదీ లేదా అంతకంటే ముందు సమర్పించాలి.
  • దరఖాస్తుదారులు తమ పాస్​పోర్ట్​ ఫొటో, సంతకాన్ని 50కేబీతో జేపీజీ ఫార్మాట్​లో అప్​లోడ్​ చేయాలి.
  • అప్​లోడ్​ చేయాల్సిన పత్రాలను తప్పనిసరిగా పీడీఎఫ్​ ఫార్మాట్​లో స్కాన్​ చేయాలి.
  • ఏదైనా వ్యత్యాసం లేదా సాంకేతిక సమస్యకు ఎస్​సీసీఎల్​ బాధ్యత వహించదు. పోర్టల్స్​ ద్వారా డేటా ఎంట్రీ సమయంలో సాంకేతిక లోపాలు/తప్పులు తలెత్తవచ్చు.
  • దరఖాస్తులో తప్పులు ఉన్నట్లు తేలితే వారు సరైన వివరాలతో వెబ్​ పోర్టల్​లో మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

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