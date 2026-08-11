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సింగరేణిలో అప్రెంటిస్షిప్ కోసం దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - అర్హతలు ఏంటంటే?
అంతర్గత ఉద్యోగులు, ఇతరులకు అవకాశం - 2023-24 నుంచి 2025-26 మధ్య కాలంలో కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారికి సువర్ణావకాశం - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
Published : August 11, 2026 at 1:04 PM IST
Singareni Apprenticeship Registration 2026 : ఇంజినీరింగ్, నాన్ ఇంజినీరింగ్, డిప్లొమా పూర్తైన వారు సింగరేణిలో అప్రెంటిస్షిప్ చేసేందుకు యాజమాన్యం ఇటీవల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. కంపెనీ 300 మంది సంస్థ ఉద్యోగులతో పాటు ఇతరులకు అవకాశం కల్పించింది. 2023-24 నుంచి 2025-26 మధ్య కాలంలో కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో 150 మంది, నాన్ ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు 100, డిప్లొమా పూర్తి చేసిన 50 మందికి అప్రెంటిస్షిప్ చేసేందుకు అవకాశం కల్పించారు.
వీటిలో మైనింగ్ ఇంజినీరింగ్ 40, ఈఈఈ 35, ఈసీఈ 10, ఈఎస్ఈ 10, ఐటీ 05, మెకానికల్ 35, సివిల్ 15, నాన్ ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో బీఏ 25, బీఎస్సీ, బీకాం 25, బీ-ఫార్మసీ 06, బీబీఏ 05, నాన్ ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో బీఏ 25, బీఎస్సీ 30, బీకాం 25, బీబీఏ 05, బీసీఏ 05, డిప్లొమాలో మైనింగ్ 20, ఈఈఈ 10, మెకానికల్ 10, సివిల్ 10 మందికి కేటాయించారు. వృత్తి శిక్షణ సమయంలో ఇంజినీరింగ్, నాన్ ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.12,300, డిప్లొమా వారికి రూ.10,900 ఉపకార వేతనం అందిస్తారు.
చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే? : అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ముందుగా www.education.gov.in ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. తర్వాత సింగరేణి అప్రెంటిస్షిప్ పోర్టల్ www.scclmines.com/apprenticeship దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అనంతరం వీటితో పాటు అవసరమైన ధ్రువపత్రాలు జత చేసి ఈ నెల 16 సాయంత్రం 5 గంటల్లోపు ఏరియాల్లోని గనుల వృత్తి శిక్షణ కేంద్రాల్లో అందజేయాలి.
''సింగరేణి యాజమాన్యం కల్పిస్తున్న అప్రెంటిస్షిప్ను అర్హత కలిగిన సంస్థ ఉద్యోగులు, ఇతరులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అంతర్గత ఉద్యోగులు వృత్తిపరంగా నైపుణ్యాలు మెరుగుపర్చుకునేందుకు వీలుంటుంది. సంస్థలో సంబంధిత ఉద్యోగాల భర్తీకి పరీక్ష రాసేందుకు అర్హత పొందుతారు'' - శ్రీనివాస్, శ్రీరాంపుర్ ఏరియా జీఎం
ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి :
- అధికారిక ఎస్సీసీఎల్ పోర్టల్కు వెళ్లండి.
- యాక్టివ్ నోటిఫికేషన్ లేదా రిక్రూట్మెంట్ లింక్ను ఎంచుకోండి.
- ఆ తర్వాత ప్రాథమిక (టెక్నికల్/గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ల కోసం) ఎన్ఏటీఎస్ ఎన్రోల్మెంట్ని పూర్తి చేయండి.
- సర్టిఫికేట్ల ప్రకారం మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, చిరునామా, మార్కులను ఫామ్లో నింపండి.
- మీ ఫొటో, సంతకం, మార్కుల షీట్ స్కాన్ చేసిన కాపీలను అప్లోడ్ చేయండి.
- ఆ తర్వాత దరఖాస్తు రుసుమును ఆన్లైన్లో చెల్లించండి.
- అప్లికేషన్ ఫామ్ను భవిష్యత్ ఎంపిక రౌండ్ల కోసం జిరాక్స్ తీసి దగ్గర ఉంచుకోండి.
అభ్యర్థులకు సూచనలు :
- ఈ పోర్టల్లో నమోదు చేసుకునే ముందు nats.education.gov.in పోర్టల్లో విద్యార్థిగా నమోదు చేసుకోవాలి.
- ఎస్సీసీఎల్ వెబ్ పోర్టల్ ఆగస్టు 6వ తేదీ నుంచి 16 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
- అయితే ఆధార్లోని పేరు, తండ్రి పేరు, పుట్టిన తేదీ, డిగ్రీ/ డిప్రొమా/ఎస్ఎస్సీ సర్టిఫికెట్లలోని వివరాలతో సరిపోవాలి.
- ఎస్సీసీఎల్ వెబ్సైట్లో అప్రెంటిస్షిప్ శిక్షణ కోసం తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్న అభ్యర్థులు, పోర్టల్ అప్లికేషన్ ప్రింటౌట్, ఎన్ఏటీఎస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫారమ్ను 16వ తేదీ లేదా అంతకంటే ముందు సమర్పించాలి.
- దరఖాస్తుదారులు తమ పాస్పోర్ట్ ఫొటో, సంతకాన్ని 50కేబీతో జేపీజీ ఫార్మాట్లో అప్లోడ్ చేయాలి.
- అప్లోడ్ చేయాల్సిన పత్రాలను తప్పనిసరిగా పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లో స్కాన్ చేయాలి.
- ఏదైనా వ్యత్యాసం లేదా సాంకేతిక సమస్యకు ఎస్సీసీఎల్ బాధ్యత వహించదు. పోర్టల్స్ ద్వారా డేటా ఎంట్రీ సమయంలో సాంకేతిక లోపాలు/తప్పులు తలెత్తవచ్చు.
- దరఖాస్తులో తప్పులు ఉన్నట్లు తేలితే వారు సరైన వివరాలతో వెబ్ పోర్టల్లో మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
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